"Lloró de envidia": revelan lado oscuro de Lupita Jones como preparadora de misses

Pero, desde que Sofía Aragón, quien obtuvo el segundo lugar en Miss Universo 2019, realizó una transmisión a través de su perfil de Instagram y reveló manejos que consideró inadecuados por parte de Lupita Jones, la empresaria no ha dejado de figurar, de forma negativa, en los Medios de Comunicación.

El testimonio de Sofía Aragón logró que se sumaran otros relatos que aseguran también que el carácter duro y las exigencias de Lupita Jones, quien ganó Miss Universo en el año 1991, provocaban un ambiente “tóxico” al interior del certamen. De hecho, se pudo conocer que la directora de la organización hace ciertas distinciones con algunas participantes, mientras que a otras, como divulgó Aragón no les da otorga recursos económicos.

En ese contexto, empezó a circular en las redes sociales un video que data de hace diez años y que ya se ha viralizado. En el audiovisual aparece Gustavo Castañeda, reconocido preparador de reinas de belleza, quien también trabajó dirigiendo a Lupita Jones, que habló en el programa Ventaneando sobre su opinión con respecto a la personalidad de la empresaria, reforzando algunos aspectos mencionados por Sofía Aragón.

Fue hace diez años cuando el preparador reveló que fue él quien mandó a la antigua Miss Universo a realizarse una rinoplastia para mejorar la apariencia de su nariz durante su preparación, pues aseguró que su forma natural no es como la conoce el público.

“Cuando ella llegó le dije ‘¿a qué vienes conmigo?, si no vienes a ganar, vete a tu casa, si quieres ganar conmigo lo primero que tienes que hacer es operarte la nariz, (la tienes) demasiado ancha, demasiado plana, no tiene forma y no va con tu cara”, conto.

En el video aparecen imágenes de la modelo hace dos décadas, mientras practicaba su caminata en la pasarela con un parche en la nariz. El preparador aseguró que la hoy polémica empresaria siempre quiso ser la única mexicana en ganar un certamen Miss Universo:

“Ella me dijo ‘no quiero que prepares a otra mexicana, quiero ser la única’... Cuando gana el certamen yo veía año tras año todos los errores, en la forma en cómo las vestía, qué hacían las chicas y ellas sin saber, pero todo lo que estaba haciendo es exactamente lo que me dijo a los días de haber ganado, que no quería que hubiera otra Miss Universo mexicana más que ella”.

Durante la entrevista, Gustavo Castañeda mencionó la manera en cómo ganó Ximena Navarrete el certamen Miss Universode 2010. “Ximena no ganó por la preparación, ganó por su belleza natural y porque le gustó al jurado. Cuando vi en la prensa que ‘Lupita lloró cuando ganó Ximena’ yo sé porque lloró, lloró de rabia, de coraje y de la envidia que le dio”, aseguró.