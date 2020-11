Los temores de Becky G: "¿Me van a juzgar por mi acento?"

bekcy g Tom Donoghue : Europa Press.jpg Becky G asiste a la pasada edición de los premios Latin Billboard, en Las Vegas. Tom Donoghue/ Europa Press

Apuntó que se trata de una canción “divertida y muy pegadiza”, en la que se incluyó a Ozuna por la voz y el estilo del cantautor. “Cuando escuché sus partes de la canción sentí que no había nadie más que podría formar parte de No Drama, y así fue", comentó.

"Pensé que este año iba a cumplir todos mis sueños. Sin embargo, en lugar de ser un año de conseguir todo lo que quiero está siendo un año de dar las gracias por todo lo que tengo", reflexionó la artista estadounidense sobre la canción.

Becky G aprovechó la oportunidad para destacar la forma en la que se comunica con sus fans a través de los Medios de Comunicación y el lenguaje que suele utilizar, algo que le causaba temor e inseguridades. "Antes me sentía insegura por hablar spanglish", confesó.

becky g cortesia telemundo via santa cruz communications.jpg La cantante Becky G. Cortesía/ Telemundo vía Santa Cruz Communications

"Ahora está muy de moda el spanglish, pero siempre me sentí insegura hablándolo", dijo. "No era porque me diera vergüenza hablar español porque me siento orgullosa de mis raíces. Era más por lo que pudiese decir la prensa o mis fans. Pensaba: '¿Me van a juzgar por mi acento?'”.

Becky G agregó: "Hay muchas artistas que quieren cantar español, pero cuando tienen una entrevista necesitan traductor. Yo siempre he hablado inglés y español porque para mí es muy importante enseñar a mis fans como soy. Estoy superorgullosa de mi sangre y el spanglish es mi flow".