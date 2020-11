"Me usó de carnada": Kate del Castillo sobre Sean Penn por encuentro con El Chapo

Kate-del-Castillo.jpg Rodada en ocho países, el regreso de "La reina del sur" retoma la historia de la poderosa narcotraficante Teresa Mendoza ocho años después de desaparecer. EFE

La reunión con El Chapo Guzmán generó en la actriz un caudal de emociones, pues estuvo al frente de uno de los capos más poderosos del México moderno. Pero, más que eso resalta el rencor que resultó del comportamiento que Sean Penn mostró tras la polémica reunión, que se efectuó en la sierra de México.

Durante una conversación en el programa Facebook Watch, Red Table Talk: The Estefans, Kate del Castillo habló de forma transparente y abierta sobre sobre éste y otros temas en una conversación con Gloria, Lili y Emily Estefan.

Al respecto, confesó que se sintió usada por el actor Sean Penn. Dijo que la únicas intención del estadounidense era acercarse, a través de ella, al poderoso narcotraficante mexicano.

“No sólo eso (se sintió traicionada), me usó de carnada y nunca me protegió; arriesgó mi vida y la vida de mis padres, la vida de mi hermana y la de todos los que rodean”, dijo en la entrevista con las Estefan.

Lo que más le afectó de la situación a Kate del Castillo de lo ocurrido con Sean Penn, además de su comportamiento, fue el hecho de que ella permitió la situación. “Me dolió que fui una estúpida, tan inocente y estúpida que no vi nada. Si no tuviera pasaporte americano estuviera en la cárcel. Es así de fácil”, dijo.

La actriz negó rotundamente que mantuviera, en ese entonces, una relación sentimental con Sean Penn. No obstante, dijo que tras el encuentro con El Chapo Guzmán, mantuvo relaciones sexuales con el actor estadounidense.

“En el avión de regreso éramos sólo nosotros y estábamos muy emocionados . Teníamos una botella de champaña y dijimos ‘¡lo hicimos! ¡estamos vivos!’ Así que los dos celebramos y hubo algo ahí... Si tenía o no una relación romántica, la respuesta es no, sólo tuve sexo. Sólo pasó”, detalló.

Kate del Castillo relató algunos detalles de su reunión con el entonces líder del Cártel de Sinaloa. “Me dijo: ‘amiga, creo que necesitas ir a dormir’. Nosotros ni siquiera sabíamos que nos íbamos a quedar ahí y fue cuando pensé que me iba a violar y después me iba a matar o algo como eso. Y sabes algo, él pudo haber hecho cualquier cosa que se le antojara”.

La actriz pidió al El Chapo Guzmán donar las ganancias de su película para las víctimas del narcotráfico. “Qué tal, don Joaquín, si donamos un poco del dinero que se recabe para todas aquellas personas que han perdido a algún familiar a causa del crimen organizado. Yo pensaba que me iba a matar o me iba a hacer algo, pero esa era mi única oportunidad. Entonces me miró con sus grandes y poderosos ojos y me dijo: ‘Eso es lo que me gusta de ti, hagámoslo’”, precisó.