"Necesito ayuda, yo ya no puedo": El llamado de Rafael Amaya para salir de las drogas

En una entrevista desde Tijuana, México, Roberto Tapia narró los hechos que sucedieron desde que Rafael Amaya le pidió ayuda, hasta de cómo manejó su vehículo, durante 24 horas, para llevar a su amigo a una clínica de rehabilitación.

"Fue una situación difícil la que vivió mi compadre por más de un año, por más de un año estuvo en ese abismo, las drogas y alcohol, alejado de su trabajo, de su familia y amigos, y bueno, tuve la fortuna de ser la persona a quien le llamó para pedir ayuda", detalló el cantante.

Han sido esporádicas las apariciones de Rafael Amaya en redes sociales, su ausencia absoluta despertó la curiosidad e interés de los fans, quienes anhelaban noticias del actor y fue apenas hace unos días cuando Roberto Tapia publicó en su perfil de Instagram una foto del festejo de cumpleaños de su hija, en donde aparece el actor, con muy buen semblante.

Tanto los medios de comunicación, como el público, se enteraron, El pasado 1 de diciembre, que Rafael Amaya había estado internado en la clínica de rehabilitación propiedad del boxeador Julio César Chávez en Culiacán. Fue el mismo deportista quien publicó en su perfil de Instagram una foto donde aparecen los dos. "Prepárense, que regresa más fuerte que nunca. Lo pondré a entrenar en @chavezboxingstudio", escribió junto a la imagen el campeón mexicano de 58 años.

"Yo de hecho tenía meses pensando en que algo tenía que hacer ya, porque las veces que me hablaba mi compadre a mí, yo ya lo escuchaba mal. Ya no era la persona que yo había conocido. Mi compadre ya estaba mal", detalló.

A pesar de sus compromisos laborales, Roberto Tapia hizo lo posible por dar la ayuda que necesitaba Rafael Amaya. "Yo tenía mucha chamba, pero mi compadre lo que hacía siempre, era llamarme a diferentes números, como que se escondía de la misma familia, supongo yo, porque yo sé que su familia trató de ayudarlo al principio y mi compadre rechazó la ayuda, diciendo que él no estaba mal, que eso él lo controlaba", relató.

"Pero desafortunadamente, pues no, no controló nada de eso y me pidió a mí ayuda en agosto, a principios de agosto. Yo estaba grabando mi disco nuevo, allá en Culiacán, entonces le dije, 'sí, compadre, con todo gusto yo lo ayudo", dijo el cantante, y mencionó que las palabras de Rafael Amaya fueron "necesito ayuda, yo ya no puedo".