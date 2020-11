"No me había bañado": Eugenio Derbez fue confundido en EEUU con un indigente

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCGk8tGPBhWu%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAMrLz80UwIIZA8FZC8RJr9HZBBOnoL0y3ZBNt8xeetBrbZARRd3ndNCZCgBrC8m00cZBL7liU5oXC7rqdXN5aWeCEUYXLTFBQ4NovX1mvu0M3nDMZAnqHAfxxHILtZCKa1oBM0BUKzjjEJWCPNNp3U2RgQktixMYH8VAOnHDvAqfh View this post on Instagram A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez)

“Tenía una hemorragia de la gastritis que no me había dado cuenta. Llega el 911. Me suben en una camilla y me llevan. No me había bañado”, contó. En su relato, Eugenio Derbez dijo que escuchó al personal de salud en la ambulancia decir que él, probablemente, portaría drogas. “Yo no tomo, no fumo, soy el más sano y estos creen que soy un homless latino”, narró.

Y, aunque el actor y productor les advirtió al personal del 911 que le dio atención médica, que si le extraían sangre lo más probable es que se desmayaría, el personal médico lo hizo de igual forma. “Me desmayo, pero alcanzaba a oír”.

“El médico dice: creo que es un ataque al corazón, porque los síntomas son muy parecidos. Me suben a otra camilla y me llevan a terapia intensiva; llego y me empiezan a rasurar el pecho, entonces dicen electroshocks”, narró Eugenio Derbez.

“Cuando me ponen las máquinas esas, empiezo a hacer ruidos. Comentan: esperen ha regresado, ha regresado. Total, tres horas después ya me habían sacado a la calle y me cobraron treinta mil dólares de cuenta”, dijo, de forma divertida.

Eugenio Derbez luego se enteró que, en ese tenso momento de salud, su padecimiento real fue gastritis y la enfermedad habría sido causada por el estrés excesivo que le generó esa primera función en Los Ángeles.