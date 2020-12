"Pensé en la muerte": Wisin confiesa su peor crisis emocional

“Yo pensé en el 2016 hasta en la muerte, lo confieso y esto yo no se lo he dicho a nadie. Por la muerte de mi hija, el proceso de mi hija fue tan duro que llegaron a mi mente cosas atroces, completamente descabelladas porque emocionalmente no estás bien”, dijo en relación a la muerte de su hija Victoria, quien falleció recién nacida y padecía de Síndrome de Patau.

“Necesitas ese abrazo, necesitas enfocarte y saber que aún te quedan criaturas maravillosas que necesitan de mi y que yo siga caminando. Ellas fueron las que me sacaron a flote y me abrazaron y me dijeron mira vamos a llorar pero podemos llorar caminando”, reflexionó Wisin durante la entrevista.

“Le doy las gracias a mi esposa. Le doy las gracias a grandes amigos, a Dios que me da la oportunidad todos los días de entender que soy bendecido y privilegiado, porque estoy aquí respirando y soy privilegiado”, manifestó el cantante, cuyo nombre de pila es José Luis Morera.

Durante la entrevista, el boricua se refirió también a la forma en la que el reggaetón representa a las mujeres. Pidió disculpas por las letras de sus canciones antiguas y apuntó: “Claro que se puede hacer reggaetón sin ser sexista ni denigrar a la mujer, hay que tratar de enaltecer a la mujer”.