"Puedo desafiar constantemente": The Weeknd apareció con un "look" que alarmó

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCH7GmSwBVuC%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI4Tf0t6k3sVY0RKJs2gpZAVZAF632ZBbWN4wSTWa7oNrhKktdECZB2IaFrQTOrMSsitJ0vTfqZCHVeqYjtSnEcmviC6kMSgdiw92GbP8ZCMYrbThIkY2LF4RG1sG9hPzRJfKauMIU7cVkGczfrZAbiGmd9fHbowmZA1MeWoUZBQc View this post on Instagram A post shared by The Weeknd (@theweeknd)

Y, aunque The Weeknd causó sorpresa y conmoción al inicio, para quienes están familiarizados con el concepto artístico actual del rapero entendieron que detrás de su más reciente álbum After Hours se encuentra toda una afirmación, por lo que la presentación del artista de origen canadiense resultó no ser tan sorpresiva para sus fans.

Ya en agosto pasado el artista había aparecido con el rostro ensangrentado en los MTV Video Music Awards, estas apariciones responden al mensaje que The Weeknd busca dar a través de su concepto, pues durante la promoción de su álbum After Hours y los cortometrajes que hizo para Blinding Lights y After Hours, advirtió a la gente que no conduzca en estado de ebriedad, mostrando de manera visible qué tipo de lesiones pueden ocurrir en los accidentes automovilísticos.

Y es que a inicios de 2020, el artista habló sobre este concepto durante una entrevista en la revista Esquire: “Blinding Lighs trata sobre cómo quieres ver a alguien por la noche, y estás intoxicado, y estás conduciendo hacia esta persona y simplemente estás cegado por las luces de la calle. Pero nada podría evitar que intentes ir a ver a esa persona, porque estás muy solo. No quiero promover la conducción en estado de ebriedad, pero ese es el porqué del tono oscuro”, detalló.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCH67S13Bj2B%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI4Tf0t6k3sVY0RKJs2gpZAVZAF632ZBbWN4wSTWa7oNrhKktdECZB2IaFrQTOrMSsitJ0vTfqZCHVeqYjtSnEcmviC6kMSgdiw92GbP8ZCMYrbThIkY2LF4RG1sG9hPzRJfKauMIU7cVkGczfrZAbiGmd9fHbowmZA1MeWoUZBQc View this post on Instagram A post shared by The Weeknd (@theweeknd)

De hecho, en el video, el canadiense aparece recibiendo golpes por parte de dos hombres en un club nocturno y termina herido y sangrando. En este sentido, el artista quiso mantener la esencia del clip y lucir “golpeado” en sus más recientes apariciones públicas.

The Weeknd, quien habría anunciado que será el artista encargado de amenizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021, también llamó la atención en redes sociales, pues su “versión moreteada y vendada” creo confusión sobre su estado físico y de salud entre sus seguidores, pero luego fue motivo de memes.

En su actuación en los American Music Awards, Abel Tesyfe, nombre real de The Weeknd, contó con la colaboración del saxofonista Kenny G. ambos músicos sorprendieron con un show al aire libre desde 6th Street Bridge en Los Angeles. Este puente que fue cerrado especialmente para esta presentación.

The Weekend interpretó un mashup de sus famosos temas In Your Eyes y Save Your Tears: caminando entre luces de bengala y con la introducción del saxo de Kenny, el performance fue uno de los más ovacionados de la gala.

En la premiación de los American Music Awards, donde lució su estética “amoratada”, el artista recordó en su discurso de aceptación a Prince, quien murió el 21 de abril de 2016, y de quien ya ha dicho en varias oportunidades que formó parte de sus influencias musicales más notables.

“La última vez que recibí este premio me lo dio el difunto Prince. Él es la razón por la que puedo desafiar constantemente el género del R&B. Me gustaría dedicarle este premio”, dijo en los American Music Awards.