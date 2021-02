Rashel Díaz no descarta someterse a cirugías estéticas

“Siempre he dicho que en el momento en que me lo tenga que hacer, que yo me sienta a lo mejor incómoda en cuanto a cómo luzco, por supuesto que lo voy a hacer”, destacó.

“Siempre lo he comentado una y otra vez, que la única parte en la que quizás yo quisiera hacerme algo, sería en el cuello por las líneas que yo tengo y que todos ustedes han visto. Lo he dicho en repetidas ocasiones, es hereditario. A todas las mujeres de mi familia les pasa exactamente lo mismo”, explicó la empresaria.

Rashel Díaz expuso que, en el caso de las cirugías estéticas, ha recibido constante asesoría y acompañamiento de sus médicos, quienes le han recomendado que debe esperar para someterse a ellas.

Sin embargo, confesó que, luego de dar a luz a sus dos hijos, acudió al bisturí para modificar el tamaño de su busto. “Me hice los senos después de tener a mi hija Daniela, es decir, hace 16 años. De hecho, a mis dos hijos les di pecho. Y yo siempre me caractericé por tenerlos muy grandes”, contó.

Explicó que, luego de amamantar a su primer hijo sufrió una deformación en los senos. “¿Para qué les cuento a dónde me llegaban los senos? Y debo confesar que era algo que me incomodaba mucho”, contó de forma divertida la presentadora.

Hay una serie de mejoras estéticas que Rashel Díaz quiere hacerse en algún momento de su vida “cuando me haga el cuello, también me haga un refrescamiento en la cara. Pero, como les dije, no estoy lista para eso. Voy a esperar tener al menos 55 años”, adelantó. Pero, mientras eso ocurre, seguirá acudiendo al botox para aplicarlo en las líneas del cuello.