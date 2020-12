Shawn Mendes se disculpó por no referirse a Sam Smith como persona no binaria

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIlnAnInbat%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAItkmBal0iNQAf0iJWJXJ8zbhIuZCv2VbGZCzmAg5esuAS4Q64OZBXHUSL39YtrkiBjqcAJb4ZBZCBPEPwt8u5ltKu4wYSHnlXcqyx3gspTyGqcEIpDkSL6DQ983WwyRZAST51hEYUCZAlrnYSZAnzo962IqaSfxSJSMRZAeb3Phf View this post on Instagram A post shared by Shawn Mendes (@shawnmendes)

“Lamento haberme referido a ti como a él en tu introducción, lo olvidé completamente, no sucederá de nuevo, te envío muchísimo amor. Eres, además, una de las personas más graciosas que he conocido”, dijo recientemente Shawn Mendes sobre su presentación pública.

Pero, para Sam Smith el error fue enmendable y aceptó, de la mejor manera, las disculpas que le ofreció su colega. “Todos estamos aprendiendo juntos”, dijo de forma comprensiva, y apuntó que se trata de un proceso de aprendizaje en conjunto, por lo que le deseó felices fiestas navideñas.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIo2TsRHgw_%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAItkmBal0iNQAf0iJWJXJ8zbhIuZCv2VbGZCzmAg5esuAS4Q64OZBXHUSL39YtrkiBjqcAJb4ZBZCBPEPwt8u5ltKu4wYSHnlXcqyx3gspTyGqcEIpDkSL6DQ983WwyRZAST51hEYUCZAlrnYSZAnzo962IqaSfxSJSMRZAeb3Phf View this post on Instagram A post shared by Shawn Mendes (@shawnmendes)

En el año 2017, Sam Smith dijo abiertamente que es no binario y dos años después, en septiembre de 2019 pidió que se refieran a su persona con los pronombres they/them, que en español sería elle. “No se pueden imaginar todo el coraje que tuve que tener para enfrentar el ridículo", aseguró el cantante durante una entrevista en la que habló sobre los desafíos que enfrentó al hablar sobre su sexualidad.

"La gente queer, en todo el mundo, no nos identificamos con lo habitual. El género ha sido para mí algo traumatizante y desafiante durante toda mi vida", confesó. "Es tan difícil de explicar. Básicamente no me siento como un hombre. Simplemente me siento como yo misme".