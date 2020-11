Yalitza Aparicio, duramente cuestionada por Daniel Bisogno

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHy25J2BaIw%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOmWg6TEsJQPuiUpZBFINVtHaSDgBUY0ljGfEbTZBesSwSCsdV3YXQP4Ju5wgf9IL9sCV50nkDFxMS0vfsPQuY1wFRqZBUZAyllneuKZCskZCCqzZBJlEXvZAZBPVTXKktPxiHfMXXHMMJxrACDHORxhyWzmEWMcFB9OPD8fcI7ZCR View this post on Instagram A post shared by Daniel Bisogno (@bisognodaniel)

La también modelo ha tenido un periodo intenso de trabajo desde su participación en Roma, como su nominación al Oscar por dicha cinta y sus subsecuentes proyectos internacionales. También se ha desenvuelto como columnista contra la discriminación en The New York Times y su imagen ha servido para promocionar marcas de lujo.

Pero, eso no ha bastado para Daniel Bisogno, presentador de Ventaneando, quien hizo evidente su molestia durante el programa. El conductor realizó severas críticas a la nacida en Oaxaca, entre las que destacó que la actriz se desempeña en una labor “para la que no está hecha”.

“Yalitza no es conductora”, fue el primer comentario que lanzó Daniel Bisogno. Con esto mostró una vidente molestia sobre la cual dio más detalles a lo largo de la emisión de Ventaneando. Según su punto de vista, la organización de los premios erró en seleccionar a la modelo y activista en una gala que premia a lo más destacado de la música latina grabada.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHzZF8NDZ3R%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOmWg6TEsJQPuiUpZBFINVtHaSDgBUY0ljGfEbTZBesSwSCsdV3YXQP4Ju5wgf9IL9sCV50nkDFxMS0vfsPQuY1wFRqZBUZAyllneuKZCskZCCqzZBJlEXvZAZBPVTXKktPxiHfMXXHMMJxrACDHORxhyWzmEWMcFB9OPD8fcI7ZCR View this post on Instagram A post shared by Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

No todo quedó allí, Daniel Bisogno se lanzó duramente contra ella y profundizó en sus comentarios, en los que incluyó a los otros conductores que estarían presentes en los Premios Latin Grammy. “No son conductores, ninguno de los tres, ni Yalitza Aparicio”, dijo.

A las críticas de Daniel Bisogno se le sumaron las de la conductora del principal programa de espectáculos de TV Azteca, Pati Chapoy , quien apoyó su opinión y expresó: “Creen que cualquier persona puede hacer el trabajo de otra persona, que cualquiera pude ser conductor”, dijo.

Luego de esto, Daniel Bisogno volvió a tomar los micrófonos y destacó que, que si el talento de Yalitza Aparicio es ser actriz, mejor que se dedique a actuar y deje el trabajo de conducción a quienes ya tienen experiencia previa para ello. “Por eso estamos como estamos, zapatero a sus zapatos. Si Yalitza estuvo nominada como mejor actriz al Óscar, que actúe. No se trata de si eres malo o no, es que no eres conductor”, remató