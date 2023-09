Esta celebración, que ha venido creciendo, se origina en 1995 cuando en un partido de racquetball en Oregón, Estados Unidos, entre John Baur y Mark Summers, uno de ellos se lesionó y su grito de dolor fue un fuerte “Arrgh”, un sonido muy característico en ese mundo lo que les dio la idea de crear una celebración para comunicarse como verdaderos piratas.

Pirata1.jpg La historia de los piratas fascina a muchas personas y con la celebración de un Día para recordar la jerga de estos filibusteros se realizan distintos eventos fuera de los agitados mares. PIXABAY

A pesar que ese juego se realizó el 6 de junio, los deportistas decidieron respetar el aniversario del Desembarco de Normandía en Francia y decidieron escoger el 19 de septiembre, por el cumpleaños de la esposa de Summers y así no olvidar la fecha.

Ambos jugadores decidieron enamorar a más gente con su idea y le escribieron una carta al humorista y ganador de un Premio Pulitzer, Dave Barry a quien le pareció muy buena la iniciativa. Poco a poco se le fue dando el impulso necesario para que a partir de 2002 se convirtiera en celebración anual en la que ya participan 40 países.

Este día genera diversas acciones y eventos, como canciones folk, en donde la gente se disfraza con su ojo tapado para emular las peripecias de un pirata “fuera del agua”. Es muy propicia la ocasión para recordar las características de los piratas con sus historias que siguen maravillando a muchos.

Algunos consejos para celebrar este día:

Gruñe y frunce el ceño a menudo. Hay que tomar la postura de un verdadero pirata, recuerde la saga de Piratas del Caribe y ahí sabrá que estos corsarios gruñen, murmuran y fruncen el ceño. Asegúrate de terminar tus frases con un “¡arrrr!”. Ese pareciera ser el sello distintivo, tan es así que se celebra el Día Internacional para Hablar como un Pirata por haberse dicho esa expresión tras una práctica deportiva. Evita decir “tú” o “usted”. En lugar de eso, utiliza “vos”, “oye” o “vosotros” una manera pirata para dirigirte a los demás. Hay que tomar en cuenta que deberás dirigirte hacia tu interlocutor con algún insulto, generalmente algo que tenga que ver con algún animal, un criminal o un olor nauseabundo. Así que hoy tiene la licencia de no ser tan amable con los amigos o familiares, pero nunca deje de ser jocoso y siempre conservando el respeto hacia sus semejantes. Es mejor alertar sobre la celebración del día y los demás "no caigan por inocentes". Evita decir “yo” cuando hables de ti mismo. Un buen pirata no diría: “(yo) estoy resfriado”. Como pirata, es mucho mejor hacer la siguiente declaración: “¡Me agarré unos buenos mocos, así es!”.

También es importante evitar decir “mi” cuando hables de tus posesiones. Por ejemplo, no digas: “Mira mi espada nueva.”, sino di “¡Contemplad este nuevo sable!”. En lugar de decir “tengo un buen barco”, di: “¡Me conseguí una belleza de nave!”, según el portal Wikihow.

Los mejores expresiones piratas

Para conmemorar este día de la Jerga pirata no hay nada mejor que usar unas cuantas frases bucaneras. Y si tiene un disfraz, una espada o un parche por casa, perfecto y no deje el plus la imagen de una ave sobre hombro, otro elemento universal para identificar a los piratas. A continuación algunas de las mejores expresiones de pirata que no pueden faltar en la jerga, una recopilación hecha por Antena3.