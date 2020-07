Estos atletas se precian de tener las parejas más estables

Se conocieron en 1996 cuando David Beckham era una de las estrellas mundiales del fútbol internacional y Victoria era parte del grupo 'Spice Girls'. Los Beckham han cumplido 20 años de matrimonio este 2020. Son una de las parejas más mediáticas del fútbol y su fortuna sobrepasa a la de la Reina Isabel y es de aproximadamente 450 millones de dólares. La pareja tiene cuatro hijos: Brooklyn (21), Romeo (17), Cruz (15) y Harper (8).

Leo Messi y Antonella Roccuzzo

El considerado mejor futbolista de la historia tiene como pareja al único amor de su vida. La historia de Leo y Antonella se inició cuando eran niños en Argentina. Se casaron en 2017 y tienen tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Antonella es la fanática número uno de Messi. Precisamente el 29 de junio cumplieron tres años de casados y la joven publicó un video de la boda.

Messi boda El jugador argentino Lionel Messi y su esposa, Antonella Rocuzzo, saludan tras casarse. EFE

Roger Federer y Mirka Vavrinec

Se conocieron en los Juegos Olímpicos de Sidney en el año 2000 y el mejor tenista de la historia ha dicho en varias ocasiones que Mirka ha sido indispensable en el equilibrio de su vida personal y su carrera. “Ella siempre estuvo ahí para mí. Me ayudó en todo lo que pudo y, sin eso, nada hubiera sido tan fácil para mí”.

LeBron James y Savannah Brinson

LeBron James conoció a Savanna en la escuela secundaria desde ese momento el jugador de los Lakers quedó flechado hasta el 2013 año en el que unieron sus vidas. Empezaron a salir cuando Brinson tenía solo 16 años. Los dos nacieron en Ohio y tienen tres hijos LeBron Jr, Bryce y la más pequeña Zhuri. Brinson, de 31 años, es conocida por ser notoriamente privada y no comparte mucho sobre su vida personal en las redes.

Gerard Piqué y Shakira

Antes de enamorarse de Gerard Piqué, Shakira tuvo una relación de 10 años con Antonio de la Rúa. En 2010 la cantante y el futbolista español se conocieron en Madrid y Shakira se encontraba en el mismo local donde también estaban Piqué y Fábregas, y allí compartieron unos mojitos (como cuenta en la canción Me enamoré). Se volvieron a encontrar en la grabación del video “Waka, Waka“ y el futbolista español se acercó a la cantante para decirle: “voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica “.

shakir.png Gerard Piqué y Shakira. INSTAGRAM

En 2011 se confirmó el noviazgo entre Shakira y Piqué y en septiembre de 2012, la cantante quedó embarazada de su primer hijo, Milan Piqué Mebarak, quien nació el 22 de enero de 2013 en Barcelona. Dos años después, en 2015, nació Sasha Piqué Mebarak. La familia vive en Barcelona.

Iker Casillas y Sara Carbonero

El famoso beso de Iker Casillas en la final de la Copa del Mundo 2010 dio inicio a una bella historia de amor entre el portero y la periodista, que ha tenido sus altibajos, pero que se ha afianzado a través de los años por el amor que se tienen. “Habíamos sufrido bastante y ella lo pasó mal con las críticas sobre que me distraía. Aquel momento era el broche ideal para poner punto final al campeonato. Fue un bonito final para todos. Ella no lo sabía, actué sin más y surgió", explicó el futbolista durante una entrevista concedida a Bertín Osborne.

El 3 de enero de 2014 sería uno de los días más felices de la pareja, nació su primer hijo Martín Casillas Carbonero. En 2015 por sus problemas con José Mourinho la familia se establece en Portugal y en 2016 tuvieron su segundo hijo: Lucas. Después vendrían los momentos más duros: Casillas sufrió un infarto y a Sara Le detectaron un tumor maligno en el ovario, pero salieron adelante y ambos están sanos y felices junto a sus hijos y seres queridos.

Rafael Nadal y Mery Perelló

Rafa Nadal y su esposa, Mery Perelló son una de las parejas más estables y consolidadas del mundo del deporte. Se conocieron durante la adolescencia y se casaron después de 14 años de historia de amor. Mery es licenciada en Dirección y Administración de Empresas y Economía en la Universidad de las Illes Balear y siempre se le ha visto apoyar a su esposo, sin descuidar su carrera. Siempre han sido muy celosos de su intimidad. La fundación que lleva el nombre del tenista español es el gran proyecto que une a la pareja.

Radamel Falcao y Lorelei Tarón

En el año 2006, Falcao era jugador de River Plate y Lorelei Tarón, una bella joven de 18 años que vivía al norte de Argentina. Se mudó a Buenos Aires y encontró al amor de su vida. Se conocieron en un templo evangélico de la capital argentina y Falcao quedó flechado. Luego de un noviazgo corto se casaron el 12 de diciembre de 2007. Llevan 13 años de relación y producto de ese amor, tiene tres hijas: Dominique, Desirée y Annette. Lorelei publicó en su cuenta de Instagram las claves para tener un matrimonio feliz. "Respeto, aceptación, perdón, pasión y amor”.

Pilar Rubio y Sergio Ramos

La pareja tiene tres niños: Sergio, Marco y Alejandro. Fue el defensa quien dio el primer paso. En un documental sobre su vida reconoce que soñó tres noches seguidas con Pilar y decidió acercarse. "La veía inalcanzable, pero pensé que lo peor que me podía pasar es que no me contestara, así que decidí, al menos, intentarlo. No quería arrepentirme de no haberlo intentado. La escribí y respondió. Empezamos a hablar y luego nos conocimos, ahí empezó una historia de amor. Lo que empezó con un WhatsApp que parecía que no iba a tener respuesta, pues al final ha sido compartir una vida". Celebraron una boda por todo lo alto con más de 500 invitados y sellaron su historia de amor en la Catedral de Sevilla.

