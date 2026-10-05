Flávio Bolsonaro se dice "muy satisfecho" con el resultado en primera vuelta

BRASILIA.- Tras conocerse el resultado irreversible de los comicios el candidato y actual senador Flávio Bolsonaro dijo sentirse "muy satisfecho" y confiado en ganar el balotaje en Brasil, tras superar por dos puntos porcentuales al presidente Lula en la primera vuelta de las presidenciales.

"Estoy muy feliz con la posibilidad real de que Brasil dé una respuesta definitiva eligiendo a un gobierno moderno", afirmó el derechista de 45 años en su discurso en Brasilia tras el final del escrutinio.

Lula reconoce los resultados, pero dice que vencerá en la "prórroga"

Por su parte, el actual mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que ganará en la "prórroga" del balotaje presidencial frente al conservador Flávio Bolsonaro, después de que este le aventajara en el primer turno.

"Admito que estábamos convencidos de que íbamos a ganar en el primer turno", pero "estamos en la prórroga y ahí es donde vamos a convencer al pueblo brasileño", dijo el izquierdista, de 80 años, en un discurso en Sao Paulo tras el escrutinio.

Con el 96,60 % de los votos contabilizados, Flávio Bolsonaro encabeza los resultados con un 47,45 %, mientras Lula se sitúa en segundo lugar con el 44,66 %, según las cifras oficiales divulgadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE). Los otros diez candidatos que participaron en la contienda quedaron sin posibilidades de avanzar al balotaje.

Bolsonaro, de 45 años e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, se mantuvo al frente desde las primeras etapas del escrutinio. Lula, por su parte, registra un desempeño inferior al obtenido en la primera vuelta de las elecciones de 2022, cuando consiguió el 48,4 % de los sufragios, equivalentes a unos 57,2 millones de votos.

FUENTE: Con información de AFP