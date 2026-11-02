lunes 2  de  noviembre 2026
TRAGEDIA

Accidente aéreo en Palm Beach: qué revelan los audios antes del impacto

La tripulación reportó turbulencia y acumulación de hielo antes de declarar la emergencia; las causas de la caída que dejó nueve muertos siguen sin determinarse

Momento en que un avión privado cae a tierra en Palm Beach, con saldo de nueve muertos.

Momento en que un avión privado cae a tierra en Palm Beach, con saldo de nueve muertos.

CAPTURA VIDEO A. KUUSISTO
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Las comunicaciones de emergencia del Learjet 60 que cayó el domingo en Palm Beach aportan nuevos elementos sobre los últimos minutos del vuelo que dejó nueve muertos, mientras investigadores federales llegan a la zona y las autoridades mantienen cierres de vías y restricciones en una comunidad cercana.

En las grabaciones del control aéreo captadas por LiveATC.net y reseñadas por medios, el piloto reportó turbulencia, acumulación de hielo y precipitaciones, al tiempo que solicitó ascender 2.000 pies antes de que la aeronave comenzara un descenso pronunciado.

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“Mayday, mayday… estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto”, comunicó durante la emergencia, en traducción al español. Más adelante, advirtió: “Vamos a estrellarnos contra el suelo”.

Los mensajes documentan la situación que enfrentaba la tripulación, pero todavía no permiten establecer qué desencadenó la caída.

Investigadores y preguntas pendientes

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, conocida como NTSB, anunció el envío de un equipo especializado, cuyos integrantes tenían previsto llegar entre el domingo y la mañana de este lunes.

El organismo también anticipó una comparecencia de prensa en West Palm Beach para hoy, con horario y ubicación pendientes de anunciar en un comunicado.

Al cierre de esta edición, las fuentes consultadas no habían divulgado las identidades de las nueve personas fallecidas ni precisado cuántas eran pasajeros y cuántas integraban la tripulación. Tampoco se había confirmado si alguna residía en Florida.

La Administración Federal de Aviación, FAA, confirmó que el avión salió del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, rumbo a North Eleuthera, Bahamas. El impacto ocurrió alrededor de las 12:50 p. m. del domingo en un sector residencial próximo a Cresthaven y Military Trail.

La NTSB dirige las pesquisas con apoyo de la FAA. Aunque llovía en la región y los pilotos habían reportado condiciones adversas, ninguna autoridad investigadora ha establecido públicamente una causa. Las comunicaciones deberán contrastarse con los registros del vuelo y las demás pruebas.

Escuela cerrada y restricciones para los vecinos

John I. Leonard High School permanece cerrado este lunes mientras los equipos de emergencia trabajan cerca del plantel. La escuela atiende aproximadamente a 2.800 estudiantes y el distrito no había anunciado una fecha de reapertura. El martes tampoco habrá clases para los alumnos del condado por la jornada electoral.

Entretanto, Military Trail continúa cerrado entre 10th Avenue North y Purdy Lane/Alameda Drive. Las autoridades recomiendan esas dos vías para desplazamientos de este a oeste y Haverhill Road o Kirk Road para circular de norte a sur. La reapertura dependerá de la investigación y de las condiciones de la carretera.

Funcionarios locales calcularon que unos 600 residentes de una comunidad de viviendas móviles necesitarían alojamiento temporal. También se reportaron interrupciones eléctricas y dificultades para recuperar pertenencias.

Durante la comparecencia oficial del domingo no se habían recibido reportes de muertos o heridos en tierra, aunque la evaluación de daños continuaba.

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