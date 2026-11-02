Momento en que un avión privado cae a tierra en Palm Beach, con saldo de nueve muertos.

MIAMI. — Las comunicaciones de emergencia del Learjet 60 que cayó el domingo en Palm Beach aportan nuevos elementos sobre los últimos minutos del vuelo que dejó nueve muertos, mientras investigadores federales llegan a la zona y las autoridades mantienen cierres de vías y restricciones en una comunidad cercana.

En las grabaciones del control aéreo captadas por LiveATC.net y reseñadas por medios, el piloto reportó turbulencia, acumulación de hielo y precipitaciones, al tiempo que solicitó ascender 2.000 pies antes de que la aeronave comenzara un descenso pronunciado.

OPERATIVOS Casi 300 arrestados en Florida por abuso sexual de menores y trata de personas

TRAGEDIA Accidente aéreo en Palm Beach: qué revelan los audios antes del impacto

“Mayday, mayday… estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto”, comunicó durante la emergencia, en traducción al español. Más adelante, advirtió: “Vamos a estrellarnos contra el suelo”.

Los mensajes documentan la situación que enfrentaba la tripulación, pero todavía no permiten establecer qué desencadenó la caída.

Investigadores y preguntas pendientes

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, conocida como NTSB, anunció el envío de un equipo especializado, cuyos integrantes tenían previsto llegar entre el domingo y la mañana de este lunes.

El organismo también anticipó una comparecencia de prensa en West Palm Beach para hoy, con horario y ubicación pendientes de anunciar en un comunicado.

Al cierre de esta edición, las fuentes consultadas no habían divulgado las identidades de las nueve personas fallecidas ni precisado cuántas eran pasajeros y cuántas integraban la tripulación. Tampoco se había confirmado si alguna residía en Florida.

La Administración Federal de Aviación, FAA, confirmó que el avión salió del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, rumbo a North Eleuthera, Bahamas. El impacto ocurrió alrededor de las 12:50 p. m. del domingo en un sector residencial próximo a Cresthaven y Military Trail.

La NTSB dirige las pesquisas con apoyo de la FAA. Aunque llovía en la región y los pilotos habían reportado condiciones adversas, ninguna autoridad investigadora ha establecido públicamente una causa. Las comunicaciones deberán contrastarse con los registros del vuelo y las demás pruebas.

Business Jet With Nine Aboard Crashes Into Florida Mobile Home Park, Multiple DeadA Learjet 60 crashed into a mobile home park in Greenacres, Palm Beach County, shortly after 1 pm local time today. The FAA says nine people were aboard. Authorities report multiple deaths, but the exact toll is unknown, including whether anyone on the ground was killed.The jet left Austin, Texas, for North Eleuthera in the Bahamas. According to Flightradar24, it suddenly went into a steep dive, descending at more than 32,000 feet per minute.Audio circulating on social media is claimed to capture the jet's female pilot in the moments before the crash, reporting a descent of 10,000 feet per minute during a mayday call. She then allegedly says: "Look outside, Jack... Holy f*ck, we're out of time."The crash site is about 9 miles from Trump's Mar-a-Lago estate, where US forces recently deployed Avenger air defense systems. There is no indication of any link between the two, and the cause is not yet known. — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 1, 2026

Escuela cerrada y restricciones para los vecinos

John I. Leonard High School permanece cerrado este lunes mientras los equipos de emergencia trabajan cerca del plantel. La escuela atiende aproximadamente a 2.800 estudiantes y el distrito no había anunciado una fecha de reapertura. El martes tampoco habrá clases para los alumnos del condado por la jornada electoral.

Entretanto, Military Trail continúa cerrado entre 10th Avenue North y Purdy Lane/Alameda Drive. Las autoridades recomiendan esas dos vías para desplazamientos de este a oeste y Haverhill Road o Kirk Road para circular de norte a sur. La reapertura dependerá de la investigación y de las condiciones de la carretera.

Funcionarios locales calcularon que unos 600 residentes de una comunidad de viviendas móviles necesitarían alojamiento temporal. También se reportaron interrupciones eléctricas y dificultades para recuperar pertenencias.

Durante la comparecencia oficial del domingo no se habían recibido reportes de muertos o heridos en tierra, aunque la evaluación de daños continuaba.