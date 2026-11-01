Trump respalda a María Elvira Salazar en la recta final de la campaña electoral

FLORIDA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este sábado su respaldo a la congresista republicana María Elvira Salazar, quien busca conservar su escaño por el Distrito 27 de Florida en unas elecciones de mitad de mandato marcadas por una intensa competencia electoral.

Trump publicó el nombre de la legisladora de Miami en sus redes sociales junto con un llamado directo a los votantes: "AL GRAN PUEBLO DE FLORIDA, SALGAN Y VOTEN POR". El mensaje representa un cambio de posición respecto a las "diferencias" que el mandatario había difundido el mes pasado contra Salazar.

RESPALDO ELECTORAL María Corina Machado da su apoyo electoral a María Elvira Salazar por su defensa de Venezuela

TO THE GREAT PEOPLE OF FLORIDA, I will doing a TeleRally, LIVE, at 3:30pm ET — Answer your phones, and ENJOY! President DONALD J. TRUMP https://t.co/SeEyUrkubj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2026

"Recta final"

La congresista, de origen cubano, ha ganado notoriedad nacional por sus cuestionamientos a las deportaciones impulsadas por la Administración Trump. En septiembre, la congresista sostuvo que los hispanos contribuyeron a la victoria electoral de 2024.

Uno de los principales puntos de fricción entre ambos ha sido la Ley Dignidad, iniciativa promovida por Salazar para ofrecer una vía de regularización migratoria a extranjeros sin antecedentes criminales que trabajan en sectores económicos considerados esenciales, sin concederles la ciudadanía estadounidense.

El pasado 15 de octubre, la legisladora afirmó que Trump respaldaría esa propuesta, aunque el anuncio de este sábado constituye una señal política de apoyo en plena recta final de la campaña.

Salazar enfrenta al demócrata Elliott Rodríguez, también de origen cubano.

La contienda por el Distrito 27 de Florida figura entre las más competitivas del estado, en un escenario en el que el respaldo presidencial podría tener un peso importante para movilizar al electorado republicano.

FUENTE: Con información de EFE