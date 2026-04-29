Cámara de Florida dice no a DeSantis y solo aborda rediseño de distritos en sesión especial

Gobernador Ron DeSantis y Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Representantes de Florida

MIAMI.- La Cámara de Representantes de Florida concentrará la actual sesión especial en Tallahassee únicamente en la reconfiguración de los distritos congresionales del estado, dejando fuera las propuestas sobre exenciones de vacunas escolares y regulación de la inteligencia artificial impulsadas por el gobernador Ron DeSantis.

ESCAÑOS FEDERALES DeSantis llama el 28 de abril a sesión especial para redibujar distritos congresionales de Florida

NUEVAS LEYES Avanza en Tallahassee propuesta que obligaría a asociaciones a contratar a administradores con licencia

El anuncio lo realizó el presidente de la Cámara estatal, Daniel Pérez, al inicio de la sesión especial convocada por el mandatario hasta el 1 de mayo, que originalmente incluía tres temas: el redibujo del mapa electoral, cambios en las exenciones de vacunación y nuevas normas sobre inteligencia artificial.

“Nosotros recibimos los mapas de parte del gobernador ayer después del mediodía. Mi intención es traer estos mapas al pleno de la Cámara para que sean considerados mañana.

En la convocatoria hay otros asuntos para ser atendidos, pero no serán abordados en esta sesión especial”, afirmó Pérez.

Con ello, la Cámara acelera la discusión sobre la nueva cartografía electoral y prácticamente cierra la puerta, al menos por ahora, a dos de las principales prioridades legislativas defendidas por DeSantis.

El mapa electoral, la prioridad inmediata

El gobernador presentó el lunes 27 de abril su propuesta de mapa para los 28 distritos congresionales de Florida, una medida poco habitual fuera del ciclo decenal del censo.

De ser aprobada, la redistribución podría dar a los republicanos hasta cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes federal, donde actualmente controlan 20 de las 28 bancas del estado.

Pérez dejó claro que la Cámara busca resolver este asunto rápidamente.

“Tras la votación del miércoles en la Cámara de Representantes sobre la redistribución de los distritos, nuestro trabajo aquí habrá terminado y todos ustedes podrán regresar a casa mañana por la tarde”, dijo a los legisladores.

La rapidez del proceso refleja el peso político de la redistribución, especialmente en un año de alta tensión electoral nacional.

Choque entre Tallahassee y Washington

Uno de los temas excluidos por Pérez fue la llamada “Declaración de Derechos sobre la IA”, una iniciativa que buscaba establecer límites y protecciones frente al uso de inteligencia artificial, especialmente en relación con menores de edad.

Aunque la Cámara frenó su avance, el Senado estatal aprobó este martes la medida con 37 votos a favor y uno en contra.

Pérez reiteró que su oposición, que no es nueva, responde a la necesidad de evitar una regulación fragmentada entre estados y respaldó la visión del presidente Donald J. Trump de crear un marco federal único.

“Creo que nuestra postura sobre ambos temas quedó muy clara durante la sesión ordinaria”, señaló Pérez, recordando que ninguno de esos proyectos avanzó en los comités de la Cámara.

“Comprendo la preocupación del gobernador para proteger a los niños. Nosotros también queremos protegerlos. No se equivoca al quererlo, comparto su sentir”, sostuvo el legislador de Miami.

Sin embargo, insistió en que la política sobre IA debe ser federal.

“Pero hemos visto claramente que el presidente de los EEUU emitió una orden ejecutiva en la que afirma que el gobierno federal debe hacerse cargo de las políticas de IA de este país, esto es una cuestión de seguridad nacional, que es más importante que un solo estado o una sola parte del país”.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, en apoyo a la iniciativa del gobernador, publicó el 27 de abril un video en redes sociales pidiendo a los legisladores aprobar “herramientas que permitan a los padres proteger a sus hijos de las depredadoras corporaciones de IA”.

Vacunas: otro frente congelado

El presidente de la Cámara también descartó discutir el proyecto SB 1756, relacionado con exenciones de vacunación escolar, pese a que había sido aprobado por el Senado y enviado a la Cámara durante la sesión ordinaria.

La propuesta habría facilitado que los padres eximieran a sus hijos de los requisitos de vacunación exigidos para asistir a la escuela, incluyendo inmunizaciones contra enfermedades como sarampión, poliomielitis y varicela.

Además, el texto protegía de sanciones y responsabilidad civil a médicos que recetaran ivermectina y permitía a los farmacéuticos dispensarla a solicitud del paciente.

Entre los legisladores de la Cámara existía preocupación de que la medida provocara una disminución en la cobertura de vacunación infantil y aumentara el riesgo de brotes contagiosos en las escuelas.

Por su parte, el Senado decidió aplazar la consideración de esa iniciativa legal.

DeSantis critica a la Cámara

El gobernador reaccionó con dureza ante la falta de avance de sus propuestas.

DeSantis, que está agotando su último mandato, sostuvo que los votantes republicanos esperaban acciones concretas contra lo que llamó el poder de las grandes tecnológicas y el “complejo industrial médico”.

Según DeSantis, “los votantes eligieron a los republicanos para proteger la libertad contra el cártel de las grandes tecnológicas como el complejo industrial médico. Sin embargo, cuando se les dio la oportunidad de cumplir con sus electores, ni un solo miembro republicano de la Cámara se molestó siquiera en presentar un proyecto de ley. Estas son las típicas triquiñuelas de la política”.

La tensión entre el gobernador y la Cámara refleja una nueva fractura dentro del liderazgo republicano estatal, donde Pérez ha marcado distancia en temas clave pese a compartir partido con DeSantis.

Por ahora, Tallahassee se enfoca en un solo objetivo, redefinir el mapa político de Florida antes de cerrar una sesión especial que, según la propia Cámara, podría terminar en cuestión de horas.

[email protected]