Maniobra imprudente deja a menor de edad herido en Miami Gardens cuando se dirigía a clases

MIAMI GARDENS. – Un niño de 11 años resultó herido de gravedad tras ser atropellado mientras caminaba hacia su escuela en Miami Gardens, a solo dos cuadras de su destino.

El estudiante de la Escuela Elemental Parkland (1320 NW 188th St.) sufrió una lesión en la cabeza y fue trasladado en helicóptero al Ryder Trauma Center, donde permanece en condición estable, según confirmó el Departamento de Policía de Miami Gardens (MGPD).

La investigación preliminar apunta a una maniobra imprudente. Las autoridades indicaron que el conductor, al volante de un Ford Focus negro, intentó evadir el tráfico utilizando la franja de césped. En ese desplazamiento perdió el control, chocó contra un árbol y terminó arrollando al menor.

El responsable fue detenido en el lugar y enfrenta un cargo por conducción temeraria. Hasta ahora, su identidad no ha sido divulgada.

Según información oficial, el menor fue sometido a estudios médicos, incluida una resonancia magnética, para descartar hemorragias internas o daño cerebral.

En declaraciones a Telemundo 51, la familia señaló que no presenta fracturas, aunque la lesión en la cabeza mantiene la alerta. Además, el episodio dejó secuelas emocionales, ya que su hermano presenció la escena, una experiencia que describen como traumática.

La abuela, Stephany Larrymore, explicó que su nieto se dirigía a clases junto a otro niño y estaba a punto de llegar. También cuestionó que situaciones como esta ocurran en un entorno con alta presencia de estudiantes y en horarios de entrada escolar.

Un video de vigilancia captó a los menores cruzando segundos antes del atropello. El estruendo alertó a quienes viven en el sector; uno de ellos salió de inmediato a auxiliar tras pensar que se trataba de una explosión.

En el sector, vecinos advierten que no es un episodio aislado. Señalaron al medio televisivo que el exceso de velocidad supera con frecuencia el límite de 30 millas por hora, incluso en franjas donde la circulación de niños es constante.

El caso vuelve a centrar la atención en la seguridad vial en entornos escolares, donde la convivencia entre tráfico y peatones incrementa los riesgos si no se respetan las normas.