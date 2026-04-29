Falsa alerta de asesinato en Miami-Dade activa operativo y reaviva alarma por "swatting"

MIAMI. – Una llamada falsa al 911 que reportaba un supuesto asesinato dentro de una vivienda provocó un despliegue policial de emergencia en el noroeste de Miami-Dade, donde un hombre de 80 años terminó enfrentando una intervención armada sin que existiera delito alguno, informaron las autoridades.

El residente, identificado como Robert Borello , se encontraba en el patio de su casa junto a un amigo cuando varias patrullas llegaron a la zona. En pocos minutos, la calle quedó tomada por unidades policiales, como registraron cámaras de vigilancia cercanas, mientras los agentes se preparaban para responder a lo que creían un caso de homicidio.

De acuerdo con la policía la alerta había sido generada por un individuo que llamó al 911, se identificó como “Joshua” y describió con precisión un supuesto ataque. Además, afirmó que presenció una discusión entre dos personas y que una de ellas apuñaló a una mujer en el cuello dentro de una habitación. La narrativa, detallada y directa, llevó a los operadores a tratar el caso como una emergencia crítica.

Con ese contexto, los uniformados ingresaron a la propiedad bajo protocolos de alto riesgo. Durante la intervención, uno de los agentes ordenó a Borello controlar a su mascota bajo advertencia de disparar, mientras otro apuntó con su arma al acompañante, lo obligó a tirarse al suelo y procedió a esposarlo, refiere el reporte policial.

El propio Borello relató que fue sujetado por un oficial y empujado contra un banco cercano a la entrada de la vivienda, en medio de la operación.

Los oficiales recorrieron todas las áreas de la casa en busca de la supuesta víctima. Sin embargo, tras la inspección, confirmaron que no había ninguna persona herida ni señales de violencia, descartando por completo la veracidad de la comunicación.

Mientras la movilización se desarrollaba, el autor del reporte permanecía en la línea con la central de emergencias. Al percatarse de la llegada policial, terminó admitiendo que todo era falso antes de finalizar la llamada, según detalla el informe.

Desde la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO), se reiteró que este tipo de prácticas, conocidas como “swatting”, constituyen un delito grave. En su comunicado, la agencia enfatizó que "estas acciones ponen en peligro vidas, tanto de civiles como de agentes, además de desviar recursos esenciales que podrían estar destinados a situaciones reales".

El caso ilustra con claridad el impacto de estas denuncias fabricadas. En el plano comunitario, residentes ajenos a cualquier hecho criminal pueden quedar expuestos a intervenciones intensas dentro de sus propios hogares. En el ámbito operativo, obliga a las autoridades a activar protocolos diseñados para escenarios violentos, con decisiones que deben tomarse en cuestión de segundos.

Tras lo ocurrido, Borello expresó preocupación por la forma en que se desarrolló la intervención y advirtió que la situación pudo haber terminado en un desenlace más grave, dada la presencia de armas y la tensión del momento. El residente presentó una queja formal ante Asuntos Internos.

Los detectives confirmaron que investigan el origen de la llamada para identificar al responsable, quien podría enfrentar cargos penales.

Más allá del caso puntual, el incidente refuerza una preocupación creciente en Miami-Dade: cómo enfrentar el aumento de este tipo de engaños sin comprometer la capacidad de respuesta inmediata ante emergencias reales, en un sistema donde cada alerta debe asumirse como cierta hasta que se demuestre lo contrario.