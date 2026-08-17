lunes 17  de  agosto 2026
AYUDA DE LA COMUNIDAD

Buscan a hombre que asaltó un banco en Fort Lauderdale tras insinuar que llevaba un arma

El sujeto amenazó a un empleado de la sucursal Truist en Las Olas Boulevard y escapó con una suma no revelada

El FBI divulgó imágenes del hombre buscado por el asalto a una sucursal Truist en Fort Lauderdale.&nbsp;

El FBI divulgó imágenes del hombre buscado por el asalto a una sucursal Truist en Fort Lauderdale. 

CORTESÍA FBI
Cámaras de vigilancia captaron al sospechoso dentro del banco ubicado en Las Olas Boulevard.&nbsp;

Cámaras de vigilancia captaron al sospechoso dentro del banco ubicado en Las Olas Boulevard. 

CORTESÍA FBI
Las autoridades piden ayuda para identificar al individuo vinculado con el robo ocurrido el 13 de agosto.

Las autoridades piden ayuda para identificar al individuo vinculado con el robo ocurrido el 13 de agosto.

CORTESÍA FBI
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) divulgó fotografías de un hombre buscado por asaltar una sucursal bancaria en Fort Lauderdale.

El robo ocurrió alrededor de las 4:20 p.m. del jueves 13 de agosto en el banco Truist, ubicado en 501 E. Las Olas Boulevard.

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De acuerdo con el reporte, el individuo entró al establecimiento, se acercó a uno de los trabajadores y dio a entender que llevaba un arma de fuego.

Posteriormente, exigió dinero y huyó con una cantidad que no será revelada por el momento, precisaron las autoridades.

Nadie resultó herido durante el incidente. Tampoco se ha determinado si el sospechoso mostró algún objeto para respaldar su amenaza ni de qué manera abandonó el área.

Las imágenes constituyen la principal referencia disponible para identificarlo y también fueron distribuidas mediante las redes sociales de la oficina federal en Miami.

El Departamento de Policía de Fort Lauderdale (FLPD) participa en las pesquisas junto con el Grupo de Trabajo contra Crímenes Violentos y Fugitivos del Sur de Florida.

Los detectives solicitaron la colaboración de quienes reconozcan al asaltante o puedan aportar datos sobre su identidad y paradero.

Cualquier persona que conozca detalles relacionados con el caso debe llamar al 1-800-CALL-FBI o enviar una pista mediante el portal tips.fbi.gov.

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