lunes 22  de  diciembre 2025
EXCELENTISIMO EMBAJADOR

Benjamín León Jr., confirmado como embajador de Estados Unidos en España y Andorra

El Senado de Estados Unidos ratificó el nombramiento del empresario cubanoamericano Benjamín León Jr., nominado por el presidente Trump, como nuevo embajador ante España y Andorra.

El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense.

El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense.

EuropaPress_SENADO DE EEUU
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El empresario estadounidense de origen cubano Benjamín León Jr., de 81 años, fue confirmado por el Senado de Estados Unidos como nuevo embajador del país ante el Reino de España y el Principado de Andorra. La confirmación, anunciada este viernes, culmina el proceso iniciado con su nominación por el Donald J. Trump y abre paso a su próxima llegada a Madrid para asumir formalmente el cargo diplomático.

Tras la votación favorable en el Senado, la Embajada de Estados Unidos en Madrid felicitó públicamente a León Jr. a través de la red social X, destacando que próximamente presentará sus cartas credenciales ante Felipe VI.

Lee además
Embajador Kevin Marino Cabrera. 
DIPLOMÁTICO

Miami-Dade: Kevin Cabrera confirmado como nuevo embajador de EEUU en Panamá
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense.
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

“Estamos deseando darle la bienvenida en Madrid, donde trabajará para promover los intereses de Estados Unidos y seguir reforzando la relación que une a nuestros países”, señaló la misión diplomática estadounidense.

Respaldo desde el Congreso

El congresista por Florida Mario Díaz-Balart celebró la confirmación y subrayó el impacto cívico y social de León y su familia dentro de la comunidad cubanoamericana.

“Han dedicado sus vidas a servir a los demás mediante la provisión de atención médica, la filantropía y el respaldo a la causa de la libertad del exilio cubano”, expresó el legislador, quien además destacó la capacidad del nuevo embajador para fortalecer los vínculos históricos, comerciales y culturales entre Estados Unidos y España.

Una historia de exilio, éxito y filantropía

El nombramiento fue anunciado originalmente el 2 de enero por el presidente Trump, quien resaltó la trayectoria personal y profesional de León Jr. Exiliado de Cuba a los 16 años con apenas cinco dólares, León construyó un emporio de atención médica a través de Leon Medical Centers, convirtiéndose en una figura clave del sector sanitario en el sur de Florida.

Trump también destacó su apoyo a causas médicas y educativas, incluyendo aportes a La Liga Contra el Cáncer, investigaciones en Johns Hopkins University y el Dana-Farber Cancer Institute, así como su respaldo a la formación de profesionales de la salud en Miami-Dade College y la Universidad Internacional de Florida.

Proyección diplomática

Con una amplia experiencia empresarial, vocación filantrópica y fuertes lazos con la comunidad del exilio cubano, Benjamín León Jr. asume el cargo en un momento clave de la relación transatlántica. Desde Madrid, tendrá la misión de profundizar la cooperación bilateral entre Washington, España y Andorra, alineado con las prioridades de política exterior de la actual administración estadounidense.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Florida se moviliza mientras el Powerball sigue en aumento

Accidente en Pembroke Pines derriba poste eléctrico e inunda la vía

Trump decreta feriados federales el 24 y 26 de diciembre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee. 
CONTROL DIGITAL

Proponen eliminar el obsoleto y costoso sticker amarillo de las matrículas de autos en Florida

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MÉXICO

Claudia Sheinbaum no aclara estatus de una filial de Pemex que envía petróleo a Cuba y no rinde cuentas

Investigadores trabajan en el lugar de la explosión de un coche en el sur de Moscú el 22 de diciembre de 2025. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado debajo de su coche, según informaron los investigadores en un comunicado.
Atentado

Alto general ruso muere en explosión en Moscú, investigadores apuntan a Ucrania

Un soldado surcoreano es visto en una torre de vigilancia en la frontera con Corea del Norte, dividida por el río Imjin en Paju, al norte de Seúl, el 5 de junio de 2025.
CONFLICTO

Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

Rodrigo De Paul (izq), Lionel Messi (c) y Sergio Busquets, del Inter Miami, hablan en el campo en la segunda mitad de un partido de la fase uno de la Copa de la Liga ante el Atlas FC en el Chase Stadium, el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
Fútbol

Rodrigo De Paul impulsa la llegada de más figuras europeas al Inter Miami

Te puede interesar

Imagen referencial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el despacho oval.
ANUNCIO

Trump decreta feriados federales el 24 y 26 de diciembre

Por Carlos Armando Cabrera
Jugadores se ven tentados y compran boletos del Powerball.
LOTERÍA

Florida se moviliza mientras el Powerball sigue en aumento

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee. 
CONTROL DIGITAL

Proponen eliminar el obsoleto y costoso sticker amarillo de las matrículas de autos en Florida

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.
INICIATIVA

Inauguran en Doral programa para la inserción laboral de jóvenes con diversidad funcional

Investigadores trabajan en el lugar de la explosión de un coche en el sur de Moscú el 22 de diciembre de 2025. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado debajo de su coche, según informaron los investigadores en un comunicado.
Atentado

Alto general ruso muere en explosión en Moscú, investigadores apuntan a Ucrania