Benjamín León Jr., confirmado como embajador de Estados Unidos en España y Andorra

El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense.

MIAMI.- El empresario estadounidense de origen cubano Benjamín León Jr., de 81 años, fue confirmado por el Senado de Estados Unidos como nuevo embajador del país ante el Reino de España y el Principado de Andorra . La confirmación, anunciada este viernes, culmina el proceso iniciado con su nominación por el Donald J. Trump y abre paso a su próxima llegada a Madrid para asumir formalmente el cargo diplomático.

Tras la votación favorable en el Senado, la Embajada de Estados Unidos en Madrid felicitó públicamente a León Jr. a través de la red social X, destacando que próximamente presentará sus cartas credenciales ante Felipe VI.

“Estamos deseando darle la bienvenida en Madrid, donde trabajará para promover los intereses de Estados Unidos y seguir reforzando la relación que une a nuestros países”, señaló la misión diplomática estadounidense.

Respaldo desde el Congreso

El congresista por Florida Mario Díaz-Balart celebró la confirmación y subrayó el impacto cívico y social de León y su familia dentro de la comunidad cubanoamericana.

“Han dedicado sus vidas a servir a los demás mediante la provisión de atención médica, la filantropía y el respaldo a la causa de la libertad del exilio cubano”, expresó el legislador, quien además destacó la capacidad del nuevo embajador para fortalecer los vínculos históricos, comerciales y culturales entre Estados Unidos y España.

Una historia de exilio, éxito y filantropía

El nombramiento fue anunciado originalmente el 2 de enero por el presidente Trump, quien resaltó la trayectoria personal y profesional de León Jr. Exiliado de Cuba a los 16 años con apenas cinco dólares, León construyó un emporio de atención médica a través de Leon Medical Centers, convirtiéndose en una figura clave del sector sanitario en el sur de Florida.

Trump también destacó su apoyo a causas médicas y educativas, incluyendo aportes a La Liga Contra el Cáncer, investigaciones en Johns Hopkins University y el Dana-Farber Cancer Institute, así como su respaldo a la formación de profesionales de la salud en Miami-Dade College y la Universidad Internacional de Florida.

Proyección diplomática

Con una amplia experiencia empresarial, vocación filantrópica y fuertes lazos con la comunidad del exilio cubano, Benjamín León Jr. asume el cargo en un momento clave de la relación transatlántica. Desde Madrid, tendrá la misión de profundizar la cooperación bilateral entre Washington, España y Andorra, alineado con las prioridades de política exterior de la actual administración estadounidense.

