Trump decreta feriados federales el 24 y 26 de diciembre

MIAMI -. La Navidad de 2025 llegará con un calendario distinto para millones de trabajadores en Estados Unidos . Una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump declara como feriados federales el 24 de diciembre, Nochebuena, y el dia posterior ampliando de forma excepcional el tradicional descanso de fin de año.

La medida que concede tres días consecutivos libres —24, 25 y 26 de diciembre— es solo para empleados del Gobierno federal, en una decisión que busca extender el tiempo de descanso en una de las temporadas más significativas para las familias estadounidenses, dice el comunicado oficial de la Casa Blanca.

El decreto establece el cierre de oficinas gubernamentales para labores administrativas regulares, con excepciones previstas para servicios esenciales relacionados con seguridad nacional, defensa y atención de emergencias. En esos casos, cada organismo conserva la facultad de definir esquemas operativos especiales.

Aunque el anuncio ha generado confusión en algunos sectores, la iniciativa no convierte estas fechas en feriados nacionales permanentes ni obliga al sector privado, a los estados o a los gobiernos locales a replicar la medida. Su alcance se limita al calendario federal y aplica únicamente para 2025.

Sin embargo, el impacto simbólico y logístico es notable. Para millones de empleados públicos, la decisión representa un alivio en medio de un año marcado por altas exigencias laborales, además de facilitar la reunificación familiar, los viajes y las celebraciones propias de la temporada.

En el sector privado, la reacción ha sido diversa. Algunas empresas evalúan adoptar horarios flexibles o cierres parciales, mientras otras mantendrán sus operaciones habituales, especialmente en industrias clave como el comercio, el transporte y los servicios financieros.

Más allá del descanso adicional, la decisión presidencial envía un mensaje político y cultural. La Navidad, con su fuerte carga religiosa, familiar y social, vuelve a colocarse en el centro del discurso público, no solo como una tradición, sino como un espacio de pausa institucional.

No es la primera vez que un presidente concede días libres adicionales alrededor de una festividad importante, pero sí resulta inusual que se extienda oficialmente el descanso tanto antes como después del 25 de diciembre. El gesto refuerza la narrativa de una administración que apuesta por subrayar fechas simbólicas dentro del calendario nacional.

Con esta orden ejecutiva, el cierre de 2025 tendrá un ritmo diferente para el Gobierno federal. Oficinas cerradas, agendas suspendidas y un país que, al menos parcialmente, se permitirá bajar la velocidad durante un lapso de tres días seguidos.