lunes 22  de  diciembre 2025
ANUNCIO

Trump decreta feriados federales el 24 y 26 de diciembre

La orden ejecutiva no obliga al sector privado, los estados o a los gobiernos locales a replicar la medida.

Imagen referencial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el despacho oval.

Imagen referencial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el despacho oval.

AFP
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI-. La Navidad de 2025 llegará con un calendario distinto para millones de trabajadores en Estados Unidos. Una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump declara como feriados federales el 24 de diciembre, Nochebuena, y el dia posterior ampliando de forma excepcional el tradicional descanso de fin de año.

La medida que concede tres días consecutivos libres —24, 25 y 26 de diciembre— es solo para empleados del Gobierno federal, en una decisión que busca extender el tiempo de descanso en una de las temporadas más significativas para las familias estadounidenses, dice el comunicado oficial de la Casa Blanca.

Lee además
Imagen referencial. 
EEUU

Trump firma orden ejecutiva para reclasificar la marihuana y fomentar el estudio de uso medicinal
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Trump deja abierta la posibilidad de una guerra con régimen de Venezuela: "no la descarto"

El decreto establece el cierre de oficinas gubernamentales para labores administrativas regulares, con excepciones previstas para servicios esenciales relacionados con seguridad nacional, defensa y atención de emergencias. En esos casos, cada organismo conserva la facultad de definir esquemas operativos especiales.

Aunque el anuncio ha generado confusión en algunos sectores, la iniciativa no convierte estas fechas en feriados nacionales permanentes ni obliga al sector privado, a los estados o a los gobiernos locales a replicar la medida. Su alcance se limita al calendario federal y aplica únicamente para 2025.

Sin embargo, el impacto simbólico y logístico es notable. Para millones de empleados públicos, la decisión representa un alivio en medio de un año marcado por altas exigencias laborales, además de facilitar la reunificación familiar, los viajes y las celebraciones propias de la temporada.

En el sector privado, la reacción ha sido diversa. Algunas empresas evalúan adoptar horarios flexibles o cierres parciales, mientras otras mantendrán sus operaciones habituales, especialmente en industrias clave como el comercio, el transporte y los servicios financieros.

Más allá del descanso adicional, la decisión presidencial envía un mensaje político y cultural. La Navidad, con su fuerte carga religiosa, familiar y social, vuelve a colocarse en el centro del discurso público, no solo como una tradición, sino como un espacio de pausa institucional.

No es la primera vez que un presidente concede días libres adicionales alrededor de una festividad importante, pero sí resulta inusual que se extienda oficialmente el descanso tanto antes como después del 25 de diciembre. El gesto refuerza la narrativa de una administración que apuesta por subrayar fechas simbólicas dentro del calendario nacional.

Con esta orden ejecutiva, el cierre de 2025 tendrá un ritmo diferente para el Gobierno federal. Oficinas cerradas, agendas suspendidas y un país que, al menos parcialmente, se permitirá bajar la velocidad durante un lapso de tres días seguidos.

Temas
Te puede interesar

Trump designa nuevo jefe del Comando Sur para intensificar acciones en aguas del Caribe y Pacífico

Trump retira a casi 30 embajadores nombrados por Biden en el marco de una amplia reestructuración

Radio Mambí, el reordenamiento del poder mediático en Miami y la antesala al cierre de otros medios

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee. 
CONTROL DIGITAL

Proponen eliminar el obsoleto y costoso sticker amarillo de las matrículas de autos en Florida

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MÉXICO

Claudia Sheinbaum no aclara estatus de una filial de Pemex que envía petróleo a Cuba y no rinde cuentas

Investigadores trabajan en el lugar de la explosión de un coche en el sur de Moscú el 22 de diciembre de 2025. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado debajo de su coche, según informaron los investigadores en un comunicado.
Atentado

Alto general ruso muere en explosión en Moscú, investigadores apuntan a Ucrania

Un soldado surcoreano es visto en una torre de vigilancia en la frontera con Corea del Norte, dividida por el río Imjin en Paju, al norte de Seúl, el 5 de junio de 2025.
CONFLICTO

Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

Rodrigo De Paul (izq), Lionel Messi (c) y Sergio Busquets, del Inter Miami, hablan en el campo en la segunda mitad de un partido de la fase uno de la Copa de la Liga ante el Atlas FC en el Chase Stadium, el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
Fútbol

Rodrigo De Paul impulsa la llegada de más figuras europeas al Inter Miami

Te puede interesar

Imagen referencial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el despacho oval.
ANUNCIO

Trump decreta feriados federales el 24 y 26 de diciembre

Por Carlos Armando Cabrera
Jugadores se ven tentados y compran boletos del Powerball.
LOTERÍA

Florida se moviliza mientras el Powerball sigue en aumento

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee. 
CONTROL DIGITAL

Proponen eliminar el obsoleto y costoso sticker amarillo de las matrículas de autos en Florida

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.
INICIATIVA

Inauguran en Doral programa para la inserción laboral de jóvenes con diversidad funcional

Investigadores trabajan en el lugar de la explosión de un coche en el sur de Moscú el 22 de diciembre de 2025. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado debajo de su coche, según informaron los investigadores en un comunicado.
Atentado

Alto general ruso muere en explosión en Moscú, investigadores apuntan a Ucrania