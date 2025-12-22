lunes 22  de  diciembre 2025
Trump anuncia la construcción de nuevos buques de guerra: "Los más grandes que jamás hayamos construido"

"Van a ser los más rápidos, los más grandes y de lejos cien veces más poderosos que cualquier buque de guerra jamás construido", afirmó Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la nueva iniciativa de la Armada de Estados Unidos, la Flota Dorada, la construcciòn de una nueva clase de buques de guerra, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la nueva iniciativa de la Armada de Estados Unidos, la Flota Dorada, la construcciòn de una nueva clase de buques de guerra, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025

El presidente Donald Trump anuncia la nueva iniciativa Flota Dorada de la Marina de Estados Unidos, revelando una nueva clase de buques de guerra.

El presidente Donald Trump anuncia la nueva iniciativa Flota Dorada de la Marina de Estados Unidos, revelando una nueva clase de buques de guerra.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PALM BEACH — El presidente Donald Trump anunció que aprobó la construcción de dos nuevos buques de guerra, los más grandes que Estados Unidos haya construido hasta hoy.

Trump también anunció que destinará 26.000 millones de dólares a la construcción de buques de guerra, incluidos tres portaaviones y dos nuevos tipos de buque de guerra de gran tonelaje.

Trump compareció junto a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, y el secretario de la Marina, John Phelan, quienes se reunieron con el presidente Trump en su residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, previo a la conferencia de prensa.

"Es un gran honor como comandante en jefe anunciar que he aprobado un plan para que la Armada comience a construir dos nuevos buques de guerra muy grandes (...). Van a ser los más rápidos, los más grandes y de lejos cien veces más poderosos que cualquier buque de guerra jamás construido", afirmó Trump.

Estos buques "de última generación" serán "los barcos de superficie más letales". "Estos buques serán los primeros de una nueva clase de buques de guerra que se producirán en los próximos años", añadió Trump.

Las armas más modernas del mundo

Imágenes expuestas sobre caballetes mostraron el futuro buque en el mar y en plena acción.

Estimó que la construcción de los dos primeros navíos llevaría "alrededor de dos años y medio", asegurando que esta nueva clase contaría después "rápidamente" con 10 buques y, al término del proyecto, con entre 20 y 25 buques.

"Cada uno de ellos será el mayor buque de guerra en la historia de nuestro país" e incluso "del mundo", aseguró.

Precisó que los navíos estarían equipados con cañones y láseres, y que podrían portar armas hipersónicas y nucleares.

Los buques serán diseñados con capacidades de inteligencia artificial, una cualidad que será "un factor fundamental", y con "armas láser, las más modernas del mundo", dijo Trump.

Al mismo tiempo, anunció que se reunirá la próxima semana con las empresas contratistas de Defensa en Florida para abordar cómo acelerar el calendario de producción "porque somos demasiado lentos".

"No los producen lo suficientemente rápido", insistió antes de advertir de que habrá penalizaciones para las empresas que "no estén haciendo un buen trabajo".

Nuevos portaaviones

El plan incluye además mejoras en los astilleros y la construcción de tres nuevos portaaeronaves, hasta ahora la pieza clave de las flotas estadounidenses, así como destructores y al menos doce submarinos.

Trump ha destacado el valor de esta iniciativa porque además permitirá crear puestos de trabajo en Estados Unidos y recordó que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tenía capacidad para construir cuatro buques al día. "Es una tragedia", se lamentó.

El mandatario estadounidense ha comparecido acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y por el secretario de la Armada, John Phelan. El propio Phelan había anunciado la intención de la Administración Trump de construir una Flota Dorada.

"Vamos a invertir en la piedra angular del poder naval de Estados Unidos, en portaaeronaves, destructores, anfibios y submarinos, pero también necesitamos nuevos buques", dijo Phelan el pasado 7 de diciembre. En concreto, mencionó una "nueva fragata con diseño estadounidense y capacidades flexibles a medida de las necesidades de nuestros combatientes".

Trump indicó que esta nueva clase de buques estaba concebida como un mensaje "para todo el mundo, no es para China. Nos llevamos muy bien con China", que ha reforzado y modernizado su propia marina.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press / Redacciòn

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la nueva iniciativa de la Armada de Estados Unidos, la Flota Dorada, la construcciòn de una nueva clase de buques de guerra, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025
