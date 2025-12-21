domingo 21  de  diciembre 2025
LOTERÍA

El premio mayor de Powerball alcanza los 1.6 mil millones de dólares

Este monto convierte al sorteo en el cuarto más grande en la historia de Powerball y el quinto entre los mayores premios de lotería en EEUU

1.10 billones de dólares, con un pago único de $503.4 millones se juegan en la lotería del Powerball para hoy.

YOANDY CASTANEDA LORENZO - DLA
Un cliente sostiene billetes de la lotería Powerball con un premio mayor de $750 millones en la licorería Bluebird, que ha vendido billetes ganadores en anteriores premios de lotería, en Hawthorne, California, el 25 de agosto de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - El acumulado de Powerball sigue rompiendo récords. Tras el sorteo del sábado 20 de diciembre, en el que ningún boleto logró acertar los seis números, el premio mayor se elevó a $1.6 mil millones de dólares para su próximo sorteo del lunes 22 de diciembre de 2025.

La opción de pago único en efectivo se estima en 735.3 millones de dólares, antes de impuestos.

Este monto convierte al sorteo en el cuarto más grande en la historia de Powerball y el quinto entre los mayores premios de lotería en Estados Unidos.

El presidente del grupo de productos Powerball y director de la Lotería de Iowa, Matt Strawn, destacó en un comunicado que el juego “está dando a los jugadores la oportunidad de soñar más grande que nunca en estas fiestas”, al tiempo que recordó que cada boleto vendido contribuye a financiar programas públicos en todo el país.

Los números ganadores del sorteo del 20 de diciembre son: 4, 5, 28, 52, 69 con la Powerball roja 20 y un multiplicador Power 3X.

Ocho boletos acertaron los cinco números blancos y obtuvieron premios de 1 millón de dólares (excepto en California, donde el monto varía según las ventas).

Además, la lotería anunció que se registraron 112 boletos ganadores de 50,000 dólares y 22 de 150,000 dólares, y en el sorteo Double Play, un boleto en Nueva Jersey ganó 500,000 dólares.

Powerball 20-12-2025
Resultados del sorteo del Powerball, 20 de diciembre 2025. El premio mayor se eleva a 1.6 mil millones de dólares.

Contexto histórico

El acumulado actual marca el 46º sorteo consecutivo sin ganador del premio mayor, un récord en la historia del juego. El último gran premio se entregó el 6 de septiembre de 2025, cuando dos boletos en Missouri y Texas compartieron 1.787 mil millones de dólares.

Es apenas la segunda ocasión en la historia en que Powerball registra premios consecutivos superiores a los 1,000 millones de dólares, fenómeno que antes solo se había visto en 2023.

Opciones de cobro

El futuro ganador podrá elegir entre:

  • Premio anualizado: 1.6 mil millones de dólares en 30 pagos (uno inmediato y 29 anuales con incrementos del 5%).
  • Pago único: 735.3 millones de dólares en efectivo.

¿Cómo jugar al Powerball?

Para participar en el Powerball, los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 69, además de un número adicional entre el 1 y el 26, que corresponde a la Powerball roja. El bote acumulado continúa creciendo hasta que haya un ganador, y existen hasta nueve formas de obtener premios. El mayor de ellos se logra al acertar las cinco bolas blancas en cualquier orden junto con la Powerball roja.

La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 24,9. La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,2 millones.

FUENTE: Powerball

Temas
