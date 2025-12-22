Presidente Trump alcanza su mayor índice de aprobación

El presidente Donald Trump logró su índice de aprobación neto más alto desde agosto, según la encuestadora InsiderAdvantage.

El estudio de InsiderAdvantage reveló que Trump obtuvo un índice de aprobación neto positivo de +8,4 puntos en diciembre. Este es su mejor resultado con esta encuestadora desde el +10 que obtuvo en agosto, tras la cumbre en Alaska con el presidente ruso Vladimir Putin.

De acuerdo con este sondeo, el 49,5% de los encuestados aprobó la gestión de Trump en diciembre, el 41,1% la desaprobó y el 9,1% se mostró indeciso. La encuesta se realizó a 800 votantes probables el 20 de diciembre y tuvo un margen de error de +/- 3,46%.

Según Gallup, el índice de aprobación del Presidente sufrió un revés en las últimas semanas, alcanzando el nivel más bajo de su segundo mandato. El estudio fue realizado entre el 3 y el 25 de noviembre.

Entre el 21 y el 27 de enero, justo después de su investidura, el índice de aprobación de Trump fue del 47%, el más alto de su segundo mandato hasta la fecha.

Gran mayoría de votantes republicanos sigue junto a Trump

El índice de aprobación de Trump también fue mayor entre los votantes blancos (57,1%) que entre los votantes negros (28,4%) e hispanos (39,4%).

Solo el 43,5% de los estadounidenses de entre 18 y 39 años aprobó la gestión de Trump, mientras que el apoyo aumentó al 53,5% entre los de 40 a 64 años y al 49,4% entre los votantes de 65 años o más.

Sin embargo, una gran mayoría de republicanos respalda la gestión de Trump, con un 83,5%, cuando solo el 24,6% de los demócratas, inclinados a una agenda de izquierda, se muestra satisfecho con su trabajo.

Una encuesta anterior realizada por InsiderAdvantage entre el 20 y el 21 de noviembre mostró que el 44% de los votantes aprobaba la gestión de Trump, mientras que el 49% la desaprobaba y el 7% estaba indeciso.

El encuestador de InsiderAdvantage, Matt Towery, declaró: “Curiosamente, nuestras encuestas recientes sobre el desempeño laboral han mostrado un número inusualmente alto de indecisos.

FUENTE: Con información con AFP.