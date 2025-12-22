lunes 22  de  diciembre 2025
PAUSA HUMANITARIA

"No sean el Grinch": Iglesia pide frenar redadas y deportaciones en Navidad

Los obispos católicos de Florida denunciaron condiciones inhumanas en centros de detención como “Alligator Alcatraz” y clamaron por evitar el “sufrimiento innecesario”

Monseñor Thomas Wenski.

Monseñor Thomas Wenski.

D. CASTROPÉ
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La jerarquía católica de Florida instó este lunes al presidente Donald Trump y al gobernador Ron DeSantis a implementar una pausa humanitaria en las redadas y deportaciones migratorias para preservar la unidad familiar durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, respaldado por la Conferencia de Obispos Católicos de Florida, formalizó la petición mediante una carta pública presentada en el Centro Pastoral de Miami Shores, donde instó a las autoridades civiles a evitar el “sufrimiento innecesario” en una época consagrada a la paz.

Lee además
La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.
DISTANCIAMIENTO

Senadora Ileana García condena "redadas arbitrarias" contra hispanos en Miami
Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Llamado a la compasión

La solicitud, firmada por los líderes de las siete diócesis del estado —incluyendo Orlando, Palm Beach, Venice y St. Petersburg—, pone en contexto que la pausa no compromete la seguridad nacional, pues los prelados consideran que el gobierno ya ha cumplido sus objetivos iniciales de control fronterizo.

En la misiva, los obispos subrayaron que la frontera se encuentra asegurada y recordaron que la administración ha deportado a más de medio millón de personas en lo que va del año, una cifra que, a su juicio, demuestra la eficacia en la remoción de perfiles criminales peligrosos y permite conceder este respiro social.

Wenski argumentó que la sociedad necesita un momento para respirar y sanar las divisiones partidistas, por lo que la Iglesia se posiciona como un escudo moral ante el clima de miedo que permea incluso entre ciudadanos estadounidenses con familiares indocumentados.

"Alligator Alcatraz"

El arzobispo de Miami abandonó el lenguaje diplomático para utilizar metáforas que ilustrarían la gravedad de la crisis, y conminó a los líderes políticos a no convertirse en "el Grinch que robó la Navidad", en referencia a la crueldad que implica separar familias durante las fiestas decembrinas.

Sin embargo, su denuncia más grave se centró en los nuevos centros de detención estatales, entre los que mencionó a "Alligator Alcatraz", situado entre los condados Miami-Dade y Collier.

Wenski describió estos recintos estatales como lugares de hacinamiento extremo, carentes de aire acondicionado y equipados con celdas de castigo tipo "caja".

El jerarca católico advirtió que el terror de las familias a ver a sus seres queridos en estas condiciones "nauseabundas" constituye un sufrimiento inaceptable para la dignidad humana.

Voz del Vaticano

La movilización del clero en Florida no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia global alineada con la Santa Sede.

Los obispos fundamentaron su postura en declaraciones recientes del Papa Leo XIV, quien calificó el trato actual hacia los migrantes en Estados Unidos como "extremadamente irrespetuoso".

Temas
Te puede interesar

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

Trump anuncia la construcción de nuevos buques de guerra y una serie de portaaviones, destructores y submarinos

Presidente Trump alcanza su mayor índice de aprobación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee. 
CONTROL DIGITAL

Proponen eliminar el obsoleto y costoso sticker amarillo de las matrículas de autos en Florida

Imagen referencial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el despacho oval.
ANUNCIO

Trump decreta feriados federales el 24 y 26 de diciembre

Un soldado surcoreano es visto en una torre de vigilancia en la frontera con Corea del Norte, dividida por el río Imjin en Paju, al norte de Seúl, el 5 de junio de 2025.
CONFLICTO

Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

Investigadores trabajan en el lugar de la explosión de un coche en el sur de Moscú el 22 de diciembre de 2025. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado debajo de su coche, según informaron los investigadores en un comunicado.
Atentado

Alto general ruso muere en explosión en Moscú, investigadores apuntan a Ucrania

1.10 billones de dólares, con un pago único de $503.4 millones se juegan en la lotería del Powerball para hoy.
LOTERÍA

El premio mayor de Powerball alcanza los 1.6 mil millones de dólares

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la nueva iniciativa de la Armada de Estados Unidos, la Flota Dorada, la construcciòn de una nueva clase de buques de guerra, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025
Armas modernas

Trump anuncia la construcción de nuevos buques de guerra y una serie de portaaviones, destructores y submarinos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Monseñor Thomas Wenski.
PAUSA HUMANITARIA

"No sean el Grinch": Iglesia pide frenar redadas y deportaciones en Navidad

Logo del gigante del entretenimiento Paramount.
COMPRAVENTA

Multimillonario Larry Ellison aporta garantía a oferta de Paramount para comprar Warner

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump 
ENCUESTA

Presidente Trump alcanza su mayor índice de aprobación

Imagen referencial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el despacho oval.
ANUNCIO

Trump decreta feriados federales el 24 y 26 de diciembre