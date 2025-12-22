lunes 22  de  diciembre 2025
Proponen eliminar el obsoleto y costoso sticker amarillo de las matrículas de autos en Florida

El proyecto de ley del representante estatal Tom Fabricio propone modernizar el sistema de registro vehicular eliminando las calcomanías físicas de renovación en las matrículas para recortar gastos y burocracia en Florida

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee. 

Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.— Florida podría despedirse del tradicional sticker amarillo que cada año millones de conductores colocan en sus matrículas. El HB 841, patrocinado por el representante estatal Tom Fabricio, plantea una reforma administrativa que elimina las calcomanías físicas de renovación y consolida un sistema de validación completamente electrónica del registro vehicular, con entrada en vigor prevista para el 1 de julio de 2026.

La iniciativa legislativa, presentada del 19 de diciembre, cuenta con el respaldo en el Senado de Ana María Rodríguez y, según explicó el propio Fabricio en la red social X, responde a problemas prácticos y de costos acumulados durante años.

“Presenté el HB 841 junto a la senadora Ana María Rodríguez para eliminar los obsoletos stickers amarillos de registro en Florida. Se decoloran, se los roban y cuestan millones. Vamos a reducir burocracia, combatir el fraude y ahorrar dinero”, escribió el legislador, agradeciendo además al recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, por la idea.

El proyecto modifica el estatuto 320.06 de Florida y establece que, una vez emitida la placa metálica inicial, todas las renovaciones posteriores quedarán registradas únicamente en formato digital, accesible para las autoridades a través de los sistemas del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV). El pago del registro seguirá siendo obligatorio, pero ya no se entregará ni exigirá un sticker visible en la matrícula.

Modernización sin cambios tributarios

Desde el punto de vista del automovilista, la propuesta no altera los períodos de registro —12 meses, 24 meses o registros permanentes para ciertas categorías— ni introduce nuevos cargos. Tampoco elimina los recargos existentes, como el fee de 50 centavos destinado al Highway Safety Operating Trust Fund, que se mantiene intacto.

El cambio es operativo, significa menos papel, menos burocracia, menos logística física y mayor dependencia de la verificación electrónica en tiempo real por parte de las fuerzas del orden.

¿Cuánto se ahorrará Florida?

Una de las preguntas clave que deja el HB 841 es precisamente esa. El proyecto de ley no cuantifica el ahorro económico que supondría eliminar la impresión, distribución y reposición de millones de stickers cada año. El texto legal no incluye una estimación fiscal oficial ni detalla el costo actual del sistema que se busca sustituir.

No obstante, el lenguaje del proyecto sugiere que la medida apunta a reducir costos administrativos recurrentes, como la fabricación de calcomanías, su distribución a las oficinas recaudadoras, el manejo de inventarios y la reposición por pérdida, robo o deterioro. El ahorro, por tanto, sería estructural y acumulativo, pero s desconoce una cifra concreta para el debate público.

Impacto para conductores y autoridades

La medida afectara positivamente a los dueños de vehículos de Florida, quienes una que una vez aprobada, no tendrán que colocar ni reemplazar las calcomanías en sus autos, tampoco enfrentarán riesgo de multas por stickers dañados, robados o ilegales. No obstante, seguirá existiendo la fiscalización de manera electrónica. Para la policía y agencias estatales, el sistema refuerza el uso de verificación en tiempo real, reduciendo errores humanos y falsificaciones.

Ajustes técnicos y continuidad de exenciones

Además del cambio central, el HB 841 introduce enmiendas técnicas a otros estatutos para actualizar referencias legales y garantizar que se mantengan vigentes exenciones y beneficios ya existentes, como los otorgados a veteranos discapacitados y a ciertas organizaciones sin fines de lucro.

Un cambio silencioso, pero de alcance masivo

Aunque se trata de una iniciativa de bajo perfil político, la eliminación del sticker amarillo representa un cambio que afectará a millones de vehículos en Florida. Para el Estado, supone un paso más hacia la digitalización total de trámites cotidianos.

[email protected]

