lunes 22  de  diciembre 2025
CONFLICTO

Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

La Constitución surcoreana define actualmente toda la península de Corea como territorio soberano de Corea del Sur y no reconoce a Corea del Norte como Estado

Un soldado surcoreano es visto en una torre de vigilancia en la frontera con Corea del Norte, dividida por el río Imjin en Paju, al norte de Seúl, el 5 de junio de 2025.

Pedro PARDO / AFP

Las autoridades de Corea del Sur descartaron este lunes reformar la Constitución del país para reconocer a Corea del Norte como Estado independiente en el marco de las medidas puestas en marcha por el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, que apuesta por una mejora de las relaciones entre los dos países.

El Ministerio de Unificación surcoreano rechazó así que Lee esté tratando de adoptar políticas encaminadas a la revisión de la Carta Magna, si bien el mandatario sigue apostando por reducir de forma significativa las tensiones con el país vecino.

Lee además
Corea del Norte muestra el Hwasong-20, un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM), durante el desfile militar para celebrar el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea en Pyongyang.
Seguridad

Corea del Sur despliega un nuevo sistema de misiles para hacer frente a la artillería norcoreana
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
EEUU

Trump retira a casi 30 embajadores nombrados por Biden en el marco de una amplia reestructuración

El portavoz del Ministerio, Yun Min Ho, aseguró que desde el Ministerio "no se ha propuesto revisar la Constitución para reconocer a Corea del Norte como Estado". "Nunca se ha propuesto esto", ha dicho, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Asimismo, ha criticado a los medios de comunicación que han estado informando de la existencia de esta supuesta propuesta de enmienda constitucional y ha alertado de que se trata de "información falsa" o "distorsionada".

La Constitución surcoreana define actualmente toda la península de Corea como territorio soberano de Corea del Sur y no reconoce a Corea del Norte como Estado. Este tipo de informaciones han comenzado a salir a la luz a raíz de un encuentro celebrado recientemente entre altos cargos rusos y surcoreanos, que han abordado la cuestión nuclear en la península de Corea.

FUENTE: Con información de EUROPA PRESS

Temas
