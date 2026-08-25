Tensión entre ciclistas y conductor termina con un disparo en Cutler Bay

MIAMI.- Una disputa entre el conductor de un vehículo utilitario deportivo (SUV) y varios ciclistas terminó con un disparo en plena vía pública en Cutler Bay, sin que se reportaran lesionados.

El enfrentamiento ocurrió poco después de las 7:30 a.m. del sábado, cerca de la 87 avenida y la 184 calle del suroeste.

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Un video difundido en las redes sociales muestra a una SUV negra aproximándose mientras el chofer toca la bocina. El vehículo intenta rebasarlos y luego se desvía hacia ellos hasta obligarlos a detenerse.

Uno de los deportistas se acerca y golpea con las manos la puerta del pasajero. Segundos después se escucha una detonación antes de que la camioneta abandone el área.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) confirmó que la bala impactó contra el pavimento, pero no precisó quién accionó el arma.

Los agentes localizaron el orificio dejado por el proyectil y recopilaron evidencias. Ninguna persona había sido arrestada hasta la madrugada del martes.

MDSO pidió a quienes tengan información o grabaciones adicionales comunicarse de manera anónima con Crime Stoppers a través del 305-471-8477.