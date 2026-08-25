Tensión entre ciclistas y conductor termina con un disparo en Cutler Bay

MIAMI.- Una disputa entre el conductor de un vehículo utilitario deportivo (SUV) y varios ciclistas terminó con un disparo en plena vía pública en Cutler Bay, sin que se reportaran lesionados.
Las imágenes muestran una SUV cerrándole el paso al grupo, mientras un proyectil impactó contra el suelo.
MIAMI.- Una disputa entre el conductor de un vehículo utilitario deportivo (SUV) y varios ciclistas terminó con un disparo en plena vía pública en Cutler Bay, sin que se reportaran lesionados.
El enfrentamiento ocurrió poco después de las 7:30 a.m. del sábado, cerca de la 87 avenida y la 184 calle del suroeste.
Un video difundido en las redes sociales muestra a una SUV negra aproximándose mientras el chofer toca la bocina. El vehículo intenta rebasarlos y luego se desvía hacia ellos hasta obligarlos a detenerse.
Uno de los deportistas se acerca y golpea con las manos la puerta del pasajero. Segundos después se escucha una detonación antes de que la camioneta abandone el área.
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) confirmó que la bala impactó contra el pavimento, pero no precisó quién accionó el arma.
Los agentes localizaron el orificio dejado por el proyectil y recopilaron evidencias. Ninguna persona había sido arrestada hasta la madrugada del martes.
MDSO pidió a quienes tengan información o grabaciones adicionales comunicarse de manera anónima con Crime Stoppers a través del 305-471-8477.