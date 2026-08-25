martes 25  de  agosto 2026
DISPUTA

Tensión entre ciclistas y conductor termina con un disparo en Cutler Bay

Las imágenes muestran una SUV cerrándole el paso al grupo, mientras un proyectil impactó contra el suelo.

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una disputa entre el conductor de un vehículo utilitario deportivo (SUV) y varios ciclistas terminó con un disparo en plena vía pública en Cutler Bay, sin que se reportaran lesionados.

El enfrentamiento ocurrió poco después de las 7:30 a.m. del sábado, cerca de la 87 avenida y la 184 calle del suroeste.

Lee además
Un tren de la compañía Amtrak en una de sus decenas de estaciones.
COLISIÓN

Tren de Amtrak embiste auto varado y provoca incendio en Oakland Park
Imagen de referencia de una escena policial bajo investigación.
TRAGEDIA FAMILIAR

Madre y su hija de dos años mueren alcanzadas por un rayo en Broward

Un video difundido en las redes sociales muestra a una SUV negra aproximándose mientras el chofer toca la bocina. El vehículo intenta rebasarlos y luego se desvía hacia ellos hasta obligarlos a detenerse.

Uno de los deportistas se acerca y golpea con las manos la puerta del pasajero. Segundos después se escucha una detonación antes de que la camioneta abandone el área.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) confirmó que la bala impactó contra el pavimento, pero no precisó quién accionó el arma.

Los agentes localizaron el orificio dejado por el proyectil y recopilaron evidencias. Ninguna persona había sido arrestada hasta la madrugada del martes.

MDSO pidió a quienes tengan información o grabaciones adicionales comunicarse de manera anónima con Crime Stoppers a través del 305-471-8477.

Temas
Te puede interesar

José "JONAV" Navarro cambia el lente por el micrófono en Miss Universe Cuba 2026

Hallan muerto a un hombre junto a una bicicleta y buscan al conductor que huyó en Pompano Beach

Byron Donalds escoge al cubanoamericano Bryan Ávila como compañero de fórmula

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La primera dama de EEUU, Melania Trump (derecha), junto a Ivanka Trump (izquierda) y Barron Trump (centro), se pone de pie y saluda al llegar al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump, en la Cámara de la Casa del Capitolio, en Washington, DC, el 24 de febrero de 2026.
EEUU

Irán eleva las amenazas contra la familia de Trump, apunta como blanco a Barron y ofrece recompensa

Migrantes hacen fila para abordar un avión en el que son deportados a sus países de origen.
MIGRACIÓN

Aumentan las deportaciones de migrantes en EEUU ¿Hay opciones para detener una expulsión?

El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, anunció este martes al senador estatal Bryan Ávila como su compañero de fórmula.
POLÍTICA

Byron Donalds escoge al cubanoamericano Bryan Ávila como compañero de fórmula

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
VISAS H-1B

EEUU propone nuevamente una tasa de más de 100.000 dólares para visas de trabajo a extranjeros

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en las primeras horas del martes 25 de agosto de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

Sube a 70% potencial de desarrollo de onda tropical en el Atlántico

Te puede interesar

El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, anunció este martes al senador estatal Bryan Ávila como su compañero de fórmula.
POLÍTICA

Byron Donalds escoge al cubanoamericano Bryan Ávila como compañero de fórmula

Por CÉSAR MENÉNDEZ y Daniel Castropé
Imagen tomada de una grabación de cámara corporal policial durante una protesta silenciosa de estudiantes de FIU, el 19 de marzo de 2026
FALLO TEMPORAL

Jueza frena sanciones de FIU a estudiantes por protesta silenciosa contra ICE

Florida analiza la propuesta de eliminar la exigencia de cuatro vacunas 
INMUNIZACIÓN ESCOLAR

Florida propone eliminar obligatoriedad de cuatro vacunas para escolares

Imagen referencial
TENDENCIA NEGATIVA

Florida sigue perdiendo terreno entre destinos vacacionales preferidos por canadienses

Vivienda recién construida en venta.
MERCADO INMOBILIARIO

Ventas de viviendas nuevas en EEUU disminuyen en julio