Florida define candidatos a gobernador y al Senado en primarias marcadas por nuevo mapa electoral

Biblioteca Regional de West Kendall, en el suroeste de Miami-Dade

MIAMI.- Florida vive este martes una jornada electoral decisiva para escoger a los candidatos que competirán en noviembre por la gobernación, el escaño del Senado federal que ocupó el hoy secretario de Estado, Marco Rubio, varios cargos del gabinete estatal y dos distritos congresionales estratégicos para el sur floridano.

Las primarias servirán además para medir el peso político del presidente Donald Trump y del gobernador Ron DeSantis dentro del Partido Republicano, mientras los demócratas intentan encontrar candidatos capaces de recuperar terreno después de años de dominio conservador en las elecciones estatales.

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El proceso ocurre bajo un nuevo mapa congresional que transformó varias circunscripciones del sur de Florida y podría ampliar la ventaja republicana en la delegación estatal ante la Cámara de Representantes federal. Aunque la redistribución continúa impugnada judicialmente, sus límites se utilizan en estas elecciones.

El Estado del Sol celebra primarias cerradas. Por tanto, los republicanos escogen entre candidatos de su partido y los demócratas entre los suyos. Los electores sin afiliación partidista no pueden participar en estas cuatro contiendas partidistas.

Donalds y Collins disputan el liderazgo republicano

La carrera por la gobernación determinará quién sucederá al republicano Ron DeSantis, impedido constitucionalmente de buscar un tercer mandato consecutivo.

El congresista federal Byron Donalds llega como favorito en la primaria republicana y cuenta con el respaldo de Trump. Su principal competidor es el vicegobernador Jay Collins, veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército y figura estrechamente vinculada con la administración de DeSantis.

La votación representa una medición de fuerzas entre las dos figuras de mayor influencia dentro del Partido Republicano de Florida. Donalds intenta consolidar el liderazgo de Trump, mientras Collins se presenta como heredero de las políticas impulsadas por DeSantis durante sus dos periodos al frente del estado.

También figuran en la boleta republicana el expresidente de la Cámara de Representantes de Florida Paul Renner, el empresario James Fishback, Jim Holcomb, Arthur McCaffrey, Daniel Nokovich, Rachel Rodriguez, James Shaw, Caneste Succe y Bobby Williams.

Entre los demócratas, el excongresista republicano David Jolly encabeza la contienda junto con Gwen Graham, su candidata a vicegobernadora. Jolly abandonó el Partido Republicano y procura construir una coalición integrada por demócratas, independientes y votantes moderados descontentos con la dirección política del estado.

También compiten por los demócratas Evelyn Castillo-Bach, Thomas Eloy Fernandez, Dayna Marie Foster, Dotie Joseph y Stephann Norman.

El ganador enfrentará una elección general dominada por el costo de la vivienda, el precio de los seguros, las cuotas de los condominios, la inmigración, la educación y los impuestos. Los demócratas no ganan la gobernación de Florida desde la reelección de Lawton Chiles en 1994.

Byron Donalds. FACEBOOK BD

Moody busca conservar escaño de Rubio

La elección especial al Senado federal definirá quién completará los dos años restantes del periodo para el que fue elegido Marco Rubio, quien dejó el Congreso en enero de 2025 para asumir como secretario de Estado.

La republicana Ashley Moody ocupa el escaño desde que DeSantis la nombró para cubrir temporalmente la vacante. Moody, quien anteriormente ganó dos elecciones estatales como fiscal general, busca ahora ratificar su permanencia mediante el voto popular.

La senadora enfrenta en la primaria republicana a Chris Gleason, Neelam Taneja Perry y Ernest “Ernie” Rivera. Moody parte con las ventajas de ocupar el cargo, contar con reconocimiento en todo el estado y disponer de una estructura política desarrollada durante sus campañas anteriores.

La primaria demócrata enfrenta a la representante estatal Angie Nixon, de Jacksonville, y al teniente coronel retirado Alex Vindman, conocido nacionalmente por haber testificado durante el primer proceso de juicio político contra Trump.

Nixon representa al sector progresista y ha centrado su discurso en el costo de vida, los servicios públicos y una mayor carga tributaria para los multimillonarios. Vindman destaca su experiencia militar, su trayectoria en seguridad nacional y sus propuestas sobre atención médica y alivio fiscal para la clase media.

Quien resulte elegido en noviembre completará el mandato de Rubio hasta 2028. Será la primera elección especial para el Senado federal celebrada en Florida desde 1936.

Salazar enfrenta una primaria en el distrito 27

En el distrito Congresional 27, la representante republicana María Elvira Salazar busca superar el desafío interno del abogado V. Michael Arias.

La circunscripción está centrada en Miami-Dade e incluye sectores de la ciudad de Miami, Coral Gables, Kendall, Key Biscayne, Pinecrest y comunidades cercanas.

Salazar defiende su trabajo en materia migratoria, incluida su propuesta para crear una vía de regularización para determinados inmigrantes indocumentados. Arias cuestiona el desempeño del Congreso y procura posicionarse como una alternativa conservadora frente a la legisladora.

La primaria demócrata enfrenta al exfiscal federal Robin Peguero y al periodista y antiguo presentador de televisión Eliott Rodríguez.

Peguero resalta su experiencia como fiscal y abogado, mientras Rodríguez apuesta por el reconocimiento obtenido durante varias décadas frente a las cámaras de televisión del sur de Florida. Ambos han centrado sus propuestas en el precio de la vivienda, la atención médica y el costo de vida.

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas. AFP

Eliott Rodríguez, candidato al Congreso por el distrito 27. CORTESÍA CAMPAÑA ER

Distrito 25 pone a prueba a Jared Moskowitz

El nuevo distrito congresional 25 se extiende por sectores de Palm Beach, Broward y Miami-Dade. Incluye comunidades cercanas a Delray Beach, Boca Raton, Deerfield Beach, Fort Lauderdale, Hollywood y Miami Beach.

El congresista demócrata Jared Moskowitz enfrenta a Oliver Adams Larkin, un organizador identificado con el socialismo democrático. La contienda refleja las divisiones internas del partido sobre Israel, el sistema de salud, el salario mínimo, la inmigración y la dirección ideológica de la organización.

Moskowitz se presenta como un demócrata moderado, defensor de Israel y dispuesto a trabajar con legisladores republicanos. Larkin propone Medicare para todos, un aumento del salario mínimo federal y el fin de la asistencia militar estadounidense a Israel.

Entre los republicanos compiten Dan Franzese, Raven Harrison, Joseph “Joe” Kaufman, el exrepresentante estatal George Moraitis y el exalcalde de Boca Raton Scott Singer.

El distrito 25 es una de las circunscripciones más observadas porque sus nuevas fronteras lo convierten en territorio potencialmente competitivo para noviembre. Los republicanos consideran que podrían arrebatar el escaño a los demócratas, mientras Moskowitz intenta demostrar que puede conservar una coalición formada por comunidades con perfiles políticos diferentes.

Dos cargos del gabinete estatal en disputa

Los electores también seleccionan candidatos para director financiero y comisionado de Agricultura de Florida.

En la primaria republicana para director financiero, Blaise Ingoglia busca conservar el cargo al que fue nombrado en 2025 para completar el mandato de Jimmy Patronis, quien dejó la posición después de ser elegido al Congreso federal. Ingoglia enfrenta a Frank William Collige.

Entre los demócratas, la exsenadora estatal Annette Taddeo compite contra Earle Ford. Taddeo ha presentado su experiencia empresarial y legislativa como parte de una plataforma enfocada en la supervisión del gasto público, el fraude financiero y la crisis de los seguros.

Para comisionado de Agricultura, el titular republicano Wilton Simpson enfrenta a Matt Taylor. La primaria demócrata se disputa entre Joey Mendoza Atkins y Donald “Don” Prichard.

No existe una primaria competitiva para fiscal general. El republicano James Uthmeier y el demócrata José Javier Rodríguez clasificaron sin oposición y se enfrentarán directamente en las elecciones generales del 3 de noviembre.

Información para votar y conocer los resultados

En Miami-Dade, la participación combinada mediante voto anticipado y por correo rondaba el 12,5% al cierre de la jornada previa, un nivel que la supervisora de Elecciones, Alina García, consideró inferior al esperado.

Los recintos recibirán electores este martes desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Quienes lleguen antes de la hora de cierre y permanezcan en la fila podrán sufragar.

Cada persona deberá acudir al centro asignado de acuerdo con su domicilio, debido a que ya concluyó el periodo durante el cual era posible utilizar cualquiera de las 23 sedes de votación anticipada.

Los primeros resultados de Miami-Dade, correspondientes al voto anticipado y las boletas por correo, comenzarán a publicarse después de las 7:00 p.m.

Las cifras estatales consolidadas aparecerán después de las 8:00 p.m., cuando finalice la votación en los condados de Florida ubicados en la zona horaria Central.