Donalds y Jolly sellan duelo por la gobernación de Florida, ¿qué sigue?

MIAMI.- El congresista republicano Byron Donalds y el exlegislador federal David Jolly, quien abandonó las filas republicanas para incorporarse al Partido Demócrata, ganaron las primarias celebradas el martes y se enfrentarán en noviembre por la gobernación de Florida, en una contienda que pondrá a prueba la influencia del presidente Donald Trump y la capacidad demócrata para atraer a independientes y conservadores moderados.

Con el escrutinio de la noche electoral prácticamente concluido, Donalds recibió 810.675 votos, el 47,79%, frente a 426.787, el 25,16%, del vicegobernador Jay Collins. James Fishback quedó tercero con 177.674 sufragios, el 10,47%, seguido por el expresidente de la Cámara estatal Paul Renner, con 144.989, el 8,55%.

Jolly, por su parte, obtuvo 761.674 votos, el 60,96%, en la primaria demócrata. Dayna Marie Foster terminó segunda con 189.234, el 15,14%, mientras Dotie Joseph consiguió 119.837, el 9,59%.

Las cifras publicadas por Florida Election Watch corresponden a resultados no oficiales de la noche electoral. Aunque las ventajas definen con claridad a los nominados, los datos todavía pueden cambiar por la revisión de boletas provisionales, correcciones de firmas y otros procedimientos previos a la certificación.

Donalds llama a la unidad republicana

Donalds, respaldado por Trump, celebró su triunfo durante un acto con simpatizantes en Orlando y dirigió parte de su mensaje a reunificar al Partido Republicano después de una primaria con 11 candidatos.

“Esta noche terminó la primaria. Esta noche dejamos de lado nuestras diferencias. Esta noche somos un Partido Republicano unido”, afirmó el legislador, quien también informó que había recibido llamadas de felicitación de Renner y Fishback.

Donalds agradeció a su familia, sus voluntarios y los electores que apoyaron su candidatura. “Ahora es el momento de que el Partido Republicano se una”, expresó posteriormente en un comunicado, en el que prometió trabajar para reducir el costo de vida y “defender el sueño de Florida”.

El congresista ganó la nominación con una ventaja contundente, pero no venció en los 67 condados, como inicialmente pudieron sugerir los primeros mapas parciales. El cuadro oficial por condados muestra que Collins se impuso en varias jurisdicciones rurales, entre ellas Calhoun, Columbia, Dixie, Hamilton y Holmes. Donalds, sin embargo, dominó los principales centros urbanos y suburbanos, además de Lee, su base política.

En Miami-Dade, con los 767 precintos participantes en esta contienda reportados, Donalds consiguió 51.948 votos, el 57,77%. Collins obtuvo 14.300, el 15,90%; Fishback, 7.797, el 8,67%; Renner, 6.406, el 7,12%, y Rachel Rodriguez, 5.921, el 6,58%.

El resultado fortalece el peso de Trump dentro del Partido Republicano estatal. Donalds, congresista desde 2021 y antiguo miembro de la Cámara de Representantes de Florida, trabajó en los sectores financiero, bancario y de seguros antes de dedicarse a la política. Si gana en noviembre, se convertiría en el primer gobernador afroamericano del estado.

Jolly presentó su triunfo como el comienzo de una alianza electoral que pretende superar las divisiones partidistas. “Esta es una coalición que no está unida por un partido, sino por el patriotismo”, manifestó durante su discurso.

El excongresista sostuvo que sus simpatizantes no celebraban únicamente una victoria electoral, sino “la renovación de la esperanza” y “la creencia en algo mejor”.

Jolly consiguió en Miami-Dade 58.369 votos, el 52,88%. Foster recibió 17.549, el 15,90%; Joseph, 16.423, el 14,88%, y Evelyn Castillo-Bach, 8.980, el 8,14%.

El ahora candidato demócrata representó un distrito de Florida en el Congreso como republicano entre 2014 y 2017. Posteriormente rompió con esa organización y, antes de presentar su candidatura a gobernador, se afilió al Partido Demócrata. Su compañera de fórmula es Gwen Graham, excongresista e hija del fallecido gobernador y senador Bob Graham.

Nixon sorprende y Moody ratifica su dominio

En la elección especial para el Senado federal, Ashley Moody obtuvo la nominación republicana con 1.320.048 votos, el 79,57%. Chris Gleason quedó segundo con 227.843, el 13,73%; Ernest “Ernie” Rivera recibió 79.915, el 4,82%, y Neelam Taneja Perry, 31.217, el 1,88%.

Moody fue fiscal general de Florida y ocupó ese cargo hasta que el gobernador Ron DeSantis la designó senadora en 2025 para cubrir temporalmente la vacante dejada por Marco Rubio, quien renunció al Congreso para asumir como secretario de Estado.

En Miami-Dade, Moody consiguió 59.277 votos, el 67,47%, mientras Gleason y Rivera se dividieron buena parte de los sufragios restantes con 14.040 y 12.559, respectivamente.

La sorpresa de la jornada fue la victoria de la representante estatal Angie Nixon sobre Alex Vindman en la primaria demócrata. Nixon alcanzó 705.192 votos, el 56,06%, frente a 552.774, el 43,94%, de su rival.

La legisladora progresista venció pese a la enorme diferencia financiera entre ambas campañas. Nixon recaudó menos de un millón de dólares, mientras Vindman, teniente coronel retirado que adquirió notoriedad durante el primer juicio político contra Trump, movilizó más de 16 millones.

“Ganar la primaria fue solo el comienzo”, declaró Nixon. “Tenemos 77 días para cambiar Florida, ganar este escaño y ayudar a recuperar el Senado”.

En Miami-Dade, su ventaja fue incluso mayor: 66.045 votos, el 59,60%, frente a 44.760, el 40,40%, de Vindman.

Moody y Nixon competirán el 3 de noviembre por completar hasta 2028 el mandato para el que Rubio fue elegido. Se trata de nominaciones partidistas: ninguna de las dos fue elegida todavía para un nuevo periodo en el Senado.

Salazar y Rodríguez ganan en el distrito 27

En los escaños de la Cámara federal con jurisdicción en Miami-Dade, la congresista republicana María Elvira Salazar derrotó ampliamente al abogado V. Michael Arias en el distrito 27.

Salazar recibió 29.225 votos, el 81,35%, frente a 6.701, el 18,65%, de Arias, con los 230 precintos participantes reportados. La periodista retirada, hija de inmigrantes cubanos, busca otro periodo en un distrito que comprende sectores de Miami, Coral Gables, Kendall, Key Biscayne y Pinecrest.

En la primaria demócrata, el también periodista retirado Eliott Rodríguez consiguió 17.324 votos, el 53,51%, y superó al exfiscal federal Robin Peguero, quien sumó 15.051, el 46,49%. Rodríguez, de 69 años e hijo de padres cubanos, desarrolló durante décadas su carrera televisiva en el sur de Florida.

Salazar y Rodríguez se enfrentarán en noviembre en una contienda que podría concentrar especial atención por el reconocimiento público de ambos candidatos y la composición política del distrito.

En el rediseñado distrito 25, que abarca partes de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, el congresista demócrata Jared Moskowitz ganó su primaria con 28.294 votos, el 63,47%, frente a 16.284, el 36,53%, del organizador socialista Oliver Larkin.

En la porción de Miami-Dade, Moskowitz obtuvo 6.013 sufragios, el 56,24%, y Larkin, 4.679, el 43,76%.

El exalcalde de Boca Raton Scott Singer ganó la primaria republicana del mismo distrito con 11.882 votos, el 31,39%, seguido por George Moraitis, con 10.374, el 27,41%, y Dan Franzese, con 9.706, el 25,64%.

Singer consiguió su mejor porcentaje en la sección de Miami-Dade, donde recibió 3.011 votos, el 42,19%. De esta manera, disputará a Moskowitz uno de los escaños congresionales más observados de Florida en noviembre.

Taddeo e Ingoglia disputarán el puesto financiero

En las elecciones para el Gabinete estatal, el director financiero Blaise Ingoglia ganó la nominación republicana con 967.676 votos, el 61,32%, frente a 610.468, el 38,68%, de Frank William Collige.

La exsenadora estatal Annette Taddeo obtuvo la candidatura demócrata con 796.088 votos, el 65,64%, mientras Earle Ford sumó 416.646, el 34,36%.

Taddeo, empresaria nacida en Colombia y figura conocida de la política de Miami-Dade, consiguió en el condado 74.576 votos, el 68,47%. Ingoglia tuvo una competencia local más estrecha: recibió 44.233 sufragios, el 52,75%, frente a 39.619, el 47,25%, de Collige.

Para comisionado de Agricultura, el republicano Wilton Simpson alcanzó 1.110.927 votos, el 68,91%, y derrotó a Matt Taylor, quien recibió 501.160, el 31,09%. La demócrata Joey Mendoza Atkins ganó con 716.585 votos, el 60,28%, frente a 472.171, el 39,72%, de Don Prichard.

No hubo primarias para fiscal general. El republicano James Uthmeier y el demócrata José Javier Rodríguez avanzaron sin oposición a las elecciones generales.

Miami-Dade cerró la jornada con 244.454 boletas emitidas entre 1.288.156 electores registrados, para una participación del 18,98%. El condado reportó sus 772 precintos, así como la totalidad del voto presencial, anticipado y por correo. Ese reporte completo de precintos no equivale a una certificación: los resultados permanecen preliminares hasta que concluya la revisión de las boletas pendientes y la Junta de Escrutinio los declare oficiales.