¿Comienza DeSantis campaña por la presidencia sin anunciarlo?

MIAMI .- A medida que la campaña por la Casa Blanca avanza, Florida no deja de estar en los titulares con los ojos puestos en el gobernador Ron DeSantis , que aún no reconoce públicamente que optará por la nominación republicana en la elecciones 2024.

“DeSantis, en su estilo y actuación como gobernador, ha demostrado su voluntad de luchar contra los poderes tradicionales”, comentó David McIntosh, presidente del Club for Growth, un influyente grupo conservador con sede en Washington.

Acto seguido McIntosh describió el estilo de DeSantis como "refrescante" y sugirió que el Partido Republicano está listo para buscar otras caras, como el joven político de 44 años.

El influyente club político recibirá a DeSantis a puertas cerradas, mientras expande su presencia en el escenario nacional con la publicación del libro The Courage to be Free, que sale al mercado el martes.

DeSantis pasó el fin de semana a puertas cerradas en un hotel de lujo en Palm Beach con más de 100 donantes, funcionarios electos e influyentes conservadores. Entre los asistentes se encontraban el exjefe de gabinete del expresidente Donald Trump, Mick Mulvaney, el gobernador de Iowa, Kim Reynolds, el senador de Arkansas, Tom Cotton, y el donante con sede en Texas, Roy Bailey, exmiembro del comité nacional de finanzas de Trump.

Según recoge la prensa, el gobernador de Oklahoma Kevin Stitt y el gobernador de Tennessee Bill Lee también asistieron, junto con el senador de Wisconsin Ron Johnson, el senador de Utah Mike Lee, el representante de Texas Chip Roy y el representante de Kentucky Thomas Massie.

La presentadora de Fox News, Laura Ingraham, organizó una charla con DeSantis el domingo antes de unirse a una converdación sobre "luchar contra el WOKE" con Chaya Raichik, quien dirige la cuenta de redes sociales Libs of TikTok.

En los próximos días, DeSantis visitará varios estados para presentar su libro y luego regresará a Florida donde parece ser el favorito tras ganar la reelección por más de 19 puntos porcentuales.

Entre los estados a visitar destacan Iowa y New Hampshire, así como Georgia y Pensilvania, donde la campaña por la nominación suele ser reñida.

La semana pasada, DeSantis visitó sorpresivamente Nueva York, Filadelfia y Chicago, aunque los encuentros fueron privados y no notificó a los medios locales.

El gobernador de Florida tiene programado dos encuentros con donantes republicanos en Texas el sábado. Al día siguiente hablará en una recepción del Partido Republicano del Condado de Orange, California.

Unos días después será el orador principal en un encuentro del Partido Republicano de Alabama.

Entretanto, el expresidente Trump se refiere a DeSantis como “Ron DeSanctimonious" y "Meatball Ron", pero el gobernador de Florida reconoce el apoyo que tuvo de él para ganar la gobernación de Florida en 2018.

“Sabía que un respaldo de Trump me daría exposición a los votantes de las primarias republicanas en todo el estado de Florida, y estaba seguro de que muchos me verían como un buen candidato una vez que supieran sobre mi historial”, describe DeSantis en su libro, según la reseña publicada por The Guardian.

El creciente enfoque de Trump en DeSantis puede ayudar involuntariamente al gobernador de Florida al definirlo como la alternativa republicana más fuerte, según Sam Nunberg, un exasistente de Trump.

“Mira, Donald está preocupado, y si yo estuviera trabajando para él, le diría que necesita actualizar su enfoque”, declaró Nunberg a U.S.News.

DeSantis no se hizo ningún favor dentro del Comité Nacional Republicano el mes pasado cuando se puso públicamente del lado del retador de la presidenta del RNC, Ronna McDaniel, durante una tensa lucha por la reelección, que McDaniel ganó después.

“Vamos a salir adelante. Y eso es en lo que estoy enfocada”, comentó McDaniel durante una entrevista en el programa State of the Union, de CNN, cuando se le preguntó sobre su relación con DeSantis.

“Lo único que los republicanos pueden hacer para asegurarse de que no ganemos es luchar entre nosotros todo el tiempo", respondió.