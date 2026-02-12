Senado de Florida aprueba ley para mantener fondo de emergencia pese a gasto de $573 millones en inmigración

MIAMI.- El Senado de Florida aprobó este miércoles el proyecto SB 7040 para extender la autorización del Fondo de Preparación y Respuesta ante Emergencias dentro de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, pese a cuestionamientos por los 573 millones de dólares que la administración de Ron DeSantis ha destinado desde 2023 a acciones vinculadas a la inmigración, sin aprobación legislativa directa.

La iniciativa fue aprobada en el pleno con 29 votos a favor y 10 en contra, en una decisión que extendería la vigencia del fondo hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida debe ser aprobada también por la Cámara de Representantes antes del 17 de febrero, fecha en la que el fondo expiraría automáticamente. De no actuar el Legislativo, el dinero restante regresaría al fondo general del estado y el gobernador perdería acceso inmediato a esos recursos.

¿Qué significa el SB 7040?

El proyecto extendería hasta el 31 de diciembre de 2027 el Fondo de Preparación y Respuesta ante Emergencias, que fue creado en 2022 con apoyo bipartidista como reserva de respuesta rápida para huracanes y otros desastres naturales. El fondo permite al gobernador disponer de recursos durante emergencias declaradas sin necesidad de aprobación previa de la Legislatura.

Según el patrocinador del proyecto y presidente del Comité de Apropiaciones del Senado, Ed Hooper, republicano de Clearwater, la reautorización garantiza que el estado esté preparado para responder a desastres hasta finales del próximo año. Hooper sostuvo que cualquier inquietud sobre el manejo del fondo puede discutirse en la próxima sesión legislativa.

Los $573 millones bajo escrutinio

La controversia surge tras revelarse que desde su creación el fondo ha financiado 573 millones de dólares en gastos relacionados con la aplicación de leyes migratorias. De esa cifra, aproximadamente 405 millones de dólares fueron utilizados en los últimos seis meses, de acuerdo con registros estatales.

Entre los desembolsos figuran cientos de miles de dólares destinados a vuelos en jets privados hacia y desde el centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, así como pagos en 55 restaurantes del área de Tallahassee. La División de Manejo de Emergencias de Florida aseguró que los gastos fueron apropiados y dentro de las normas.

En enero de 2023, el gobernador declaró el estado de emergencia por inmigración. Desde entonces, la emergencia ha sido renovada en 20 ocasiones, lo que ha permitido a DeSantis el uso continuo del fondo sin la autorización específica del Legislativo.

Postura demócrata: más controles

Los demócratas intentaron introducir enmiendas al SB 7040 para reforzar los requisitos y limitar el acceso del Ejecutivo a los recursos del fondo cuando no se trate de desastres naturales. La propuesta, presentada por la líder demócrata en el Senado, Lori Berman, buscaba que la Comisión Conjunta de Presupuesto del Legislativo aprobara cualquier uso repetido del fondo en emergencias no relacionadas con huracanes u otras catástrofes. Pero la enmienda fue rechazada siguiendo líneas partidistas.

El senador demócrata Carlos Guillermo Smith afirmó que respalda el derecho del gobernador a usar fondos de emergencia para proteger al estado frente a huracanes y desastres reales, pero sostuvo que eso no es lo que ha ocurrido. Según dijo, el fondo carece de los controles adecuados y el gasto se ha desviado de su propósito original.

Argumentos republicanos y posible reembolso federal

Desde la mayoría republicana se defendió la necesidad de mantener el fondo operativo para garantizar respuesta inmediata ante cualquier contingencia. Legisladores del partido argumentaron que el instrumento es clave para la seguridad del estado y que el momento para revisar su estructura será en la próxima sesión.

Funcionarios de la administración han señalado además que una parte significativa de los gastos relacionados con inmigración será eventualmente reembolsada por el gobierno federal, lo que aliviaría la carga para los contribuyentes estatales.

Incertidumbre en la Cámara

Aunque el Senado ya dio luz verde al SB 7040, la Cámara de Representantes aún no ha programado una audiencia para su versión del proyecto, a pocos días de la fecha límite constitucional que es el próximo lunes. El fondo fue creado el 17 de febrero de 2022 y, según la Constitución estatal, debe ser reautorizado periódicamente.

El debate refleja la tensión creciente en Tallahassee sobre el alcance de los poderes de emergencia del Ejecutivo y el uso de recursos públicos en la política migratoria estatal, un tema que continúa marcando la agenda legislativa de Florida en 2026.