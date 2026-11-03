martes 3  de  noviembre 2026
DECISIÓN 2026

Comienza jornada electoral en Miami

Las urnas abrieron este martes en la costa este de Estados Unidos para unas elecciones de mitad de término

Empiezan las votaciones en Miami.&nbsp;

Empiezan las votaciones en Miami. 

Jesús Hernández
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Bajo un cielo en Miami que amenaza con lluvia y la consecuente poca asistencia de electores, comienza la jornada final de votación el 3 de noviembre.

Tras un fructifero período de elecciones anticipadas, en el que votaron 207,767 demócratas, 193,410 republicanos y 139,380 indepedientes, además de 11,039 miembros de otras agrupaciones políticas, electores del condado Miami-Dade deciden el futuro de importantes cargos públicos, tanto federales como estatales, además de determinantes referendos que afectarían la vida diaria de floridanos y miamenses.

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“Prefiero votar hoy, el último día, porque me da tiempo a saber más sobre lo que votamos”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS José, vecino de La Pequeña Habana, tras depositar su voto en el colegio electoral 548, habilitado en Miami Senior High School.

Abren las urnas en la costa este

Las urnas abrieron este martes en la costa este de Estados Unidos para unas elecciones de mitad de término.

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