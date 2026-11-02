lunes 2  de  noviembre 2026
Política

Marco Rubio pone fecha a las elecciones presidenciales en Venezuela: serían en 2027, según fuentes

El secretario de Estado de EEUU también habría señalado la necesidad de elegir un nuevo Parlamento y reafirmó el plan de las tres fases

El canciller de Venezuela, Oliver Blanco y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. (EFE)

El canciller de Venezuela, Oliver Blanco y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. (EFE)

Por Julián Varela

WASHINGTON — El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, le planteó al nuevo canciller venezolano, Oliver Blanco, la necesidad de que las elecciones presidenciales se realicen en 2027 y a la vez, que se piense en comicios parlamentarios.

Así lo reportó NTN24, que afirmó que la información trascendió de fuentes en Washington y que esas conversaciones fueron parte de la reunión que se hizo a puertas cerradas.

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De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, Rubio le “reafirmó el plan de tres fases del presidente Trump para Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación política, y transición democrática”.

Ambos repasaron los avances en el diálogo de reconciliación “liderado por venezolanos”, incluidas las reformas institucionales que deben “sentar las bases para unas elecciones libres, justas y creíbles”.

Los presos políticos

El jefe de la diplomacia estadounidense también instó al gobierno de Delcy Rodríguez a seguir liberando a los presos políticos que aún quedan en Venezuela.

El canciller venezolano dijo en su cuenta de X que durante la reunión con Rubio abordaron “las relaciones bilaterales, los desafíos regionales, la cooperación y seguridad energética” entre ambos países.

“Reafirmamos nuestra disposición a seguir construyendo espacios de entendimiento en beneficio de Venezuela y de todos los venezolanos”, agregó.

En declaraciones al canal NTN24, Blanco dijo que ambos países tienen ahora “muchas coincidencias” y que buscan que “los venezolanos tengan un norte de recuperación económica, de transformación democrática y de convivencia para todos”.

“Tenemos una agenda diplomática exitosa entre dos países que tienen muchas coincidencias y tuvieron diferencias en el pasado para que los venezolanos tengan un norte de recuperación económica, de transformación democrática y de convivencia para todos”, dijo Blanco, nombrado la semana pasada, al salir de la cita con Rubio.

Periodistas de la televisora NTN24 le preguntaron por las elecciones y siguió la marcha en su vehículo sin responder.

Canciller se reúne con secretario del Tesoro

Blanco se reunió también con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, de quien dependen las sanciones económicas que aún castigan a Venezuela, y con el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos, Kyle Haustveit.

“Esta administración está comprometida a apoyar la recuperación económica de Venezuela, revitalizar sectores críticos, impulsar la producción energética y reconectar su sector financiero para restaurar la confianza, atraer inversión y sentar las bases para un futuro más próspero”, posteó. Bessent

Sobre la reunión con Bessent, Blanco dijo en un mensaje en X que conversaron sobre “las condiciones para el pleno desarrollo económico de Venezuela, el acceso a los organismos financieros multilaterales y las oportunidades de cooperación económica binacional”.

FUENTE: Con información de NTN24 /CNNE/El País

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