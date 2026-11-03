martes 3  de  noviembre 2026
ELECCIONES 2026

Rodríguez y Taddeo buscan llevar sus raíces hispanas a dos puestos clave de Florida

Los exsenadores vinculados a Miami-Dade compiten por la Fiscalía General y la dirección financiera, mientras Agricultura también se decide este martes de elecciones intermedias

Annette Taddeo y José Javier Rodríguez.

Annette Taddeo y José Javier Rodríguez.

CORTESÍA AT JJR
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— José Javier Rodríguez, de raíces cubanas, y Annette Taddeo, nacida en Colombia, buscan este martes acceder a dos de los cargos de mayor responsabilidad del Gobierno de Florida, en una elección que también definirá quién dirigirá el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor.

Los dos demócratas, con trayectoria legislativa en Miami-Dade, enfrentan a funcionarios republicanos nombrados por el gobernador Ron DeSantis. Rodríguez disputa la Fiscalía General a James Uthmeier, mientras Taddeo compite por la dirección financiera estatal contra Blaise Ingoglia.

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Las tres oficinas integran el Gabinete de Florida y participan, junto con el gobernador, en decisiones sobre tierras públicas, finanzas y otras competencias estatales. Sus responsabilidades tienen consecuencias directas para consumidores, propietarios, trabajadores y productores.

Dos trayectorias ligadas a Miami-Dade

Rodríguez, abogado e hijo de un refugiado cubano, representó sectores de Miami-Dade en la Cámara estatal y el Senado entre 2012 y 2020. Posteriormente fue subsecretario de Trabajo para Empleo y Capacitación durante la Administración Biden. Su campaña ha incorporado la historia migratoria de su familia como parte de su presentación ante los electores.

El candidato propone investigar las prácticas de aseguradoras y compañías eléctricas, perseguir el fraude contra propietarios y adultos mayores y reforzar la supervisión de los contratos públicos. Su programa también contempla medidas contra la delincuencia y la corrupción, junto con iniciativas para aliviar el costo de vida.

Uthmeier, antiguo jefe de gabinete de DeSantis y fiscal general desde febrero de 2025, defiende la continuidad de su gestión. Destaca la lucha contra la explotación infantil, el respaldo a las fuerzas del orden y las actuaciones contra plataformas digitales por presuntos daños a menores.

Taddeo, empresaria y fundadora de LanguageSpeak, nació en Colombia y ejerció como senadora estatal entre 2017 y 2022. Su candidatura concentra propuestas sobre seguros de vivienda, transparencia y supervisión del gasto. Plantea publicar evaluaciones de aseguradoras que permitan comparar respuestas, retrasos y denegaciones de reclamaciones.

Ingoglia, empresario de la construcción, exlegislador y antiguo presidente del Partido Republicano de Florida, ocupa el cargo desde julio de 2025. Defiende conservar las reformas del mercado asegurador y revisar el gasto público. Ambos candidatos discrepan sobre la Enmienda 3: él la respalda y ella considera insuficientes sus salvaguardas.

Agricultura también define su rumbo

La tercera contienda enfrenta al comisionado republicano Wilton Simpson con el demócrata Joey Mendoza Atkins. También está habilitado Kyle “KC” Gibson como aspirante por inscripción manual, cuyo nombre debe escribirse en el espacio correspondiente de la boleta.

Simpson, agricultor y expresidente del Senado estatal, busca un segundo mandato con un mensaje de preservación de tierras agrícolas y reducción de cargas regulatorias. Mendoza Atkins, abogado, propone proteger fincas familiares, combatir aumentos abusivos de precios y promover una moratoria sobre centros de datos. Varias iniciativas requieren respaldo legislativo.

Además de la producción agropecuaria, esa oficina supervisa seguridad alimentaria, bosques y servicios al consumidor. La jornada decidirá así tres puestos cuyas competencias trascienden las campañas y alcanzan aspectos cotidianos de la vida de los floridanos.

Más de 5,4 millones ya votaron

Las tres contiendas forman parte de las elecciones de este martes, en las que Florida también escogerá al sucesor del gobernador Ron DeSantis y decidirá la competencia por el Senado federal.

Byron Donalds y David Jolly disputan la gobernación, mientras Ashley Moody y Angie Nixon encabezan la carrera senatorial. La boleta incluye además escaños legislativos, cargos locales y tres propuestas de enmienda constitucional.

El balance oficial compilado el lunes a las 11:03 a. m. contabilizaba 5.408.792 sufragios previos a la jornada electoral: 3.467.309 presenciales anticipados y 1.941.483 mediante boletas devueltas por correo.

Los republicanos registrados sumaban 2.176.256 participantes y los demócratas 2.043.079. Estas cifras identifican la afiliación de quienes votaron, no los candidatos seleccionados, pues el sufragio es secreto. La participación de este martes se incorporará durante el día, por lo que ese acumulado no representa el total definitivo.

Los centros electorales funcionan de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., hora local, y quienes permanezcan en fila al cierre podrán votar.

El resultado también influirá en el equilibrio del Congreso federal y en la capacidad del presidente Donald Trump para impulsar su agenda durante los dos años restantes del mandato.

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