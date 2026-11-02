lunes 2  de  noviembre 2026
INVESTIGACIÓN

Revelan que protegido de Delcy Rodríguez facilitó fradulentos negocios petroleros tras caso PDVSA Cripto

Jorge Giménez está vinculado a la empresa que facturó casi 470 millones de dólares por operaciones con PDVSA en un solo año sin rendir cuentas, según reporte

Jorge Giménez, presidente de la FVF y nueva ficha del chavismo, es considerado un protegido de Delcy Rodrúguez.

Jorge Giménez, presidente de la FVF y nueva ficha del chavismo, es considerado un "protegido" de Delcy Rodrúguez.

AFP/FEDERICO PARRA
Por Valeria Montero

MIAMI.- Jorge Giménez, señalado como “protegido" de la actual jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habría estado detrás de la empresa Shandong Mingshuo Energy Trading que realizó millonarios negocios petroleros en detrimento del Estado, aún después del escándalo PDVSA Cripto, según señala una publicación.

El fraude hasta por 21,000 millones de dólares en perjuicio de la estatal es el más grande conocido hasta ahora en el país.

Lee además
Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela, ha omitido desde enero retención de un buque de un empresario de su círculo.
VENEZUELA

PDVSA, un buque petrolero y Delcy Rodríguez: las conexiones bajo investigación de un empresario
Delcy Rodríguez en conferencia de prensa el 2 de julio de 2026.
CORRUPCIÓN

Jorge Giménez, protegido de Delcy Rodríguez, protagoniza millonario entramado con PDVSA

La investigación del portal Cuentas Claras revela que la compañía, de origen chino, manejó cinco buques petroleros, más de ocho millones de barriles de crudo venezolano y casi 470 millones de dólares en un solo año, en su relación con la empresa estatal en 2024 sin rendir cuentas transparentes.

Indica que de los 469.5 millones de dólares facturados, menos de la mitad (123.9 millones) figuran como recibidos por PDVSA a través del banco estatal Bandes y también las facturas acumularían montos impagados, según fuentes citadas.

Oscuros negocios con PDVSA

Pero, además de esta grotesca diferencia, las cuentas bancarias a las que la empresa china debía transferir los fondos obtenidos por las operaciones “dejaron de aparecer identificadas”.

Esta sería apenas una parte de los grandes negociados de Shandong Mingshuo Energy Trading que forma parte de una red de negocios petroleros vinculados a Giménez, un dirigente deportivo de 39 años de edad y presidente la Federación Venezolana de Fútbol vinculado a Rodríguez.

Empresas con las que Giménez se ha relacionado al amparo de Rodríguez han sido beneficiadas con cientos de millones de dólares producto de las oscuras operaciones con petróleo venezolano, con condiciones comerciales privilegiadas.

Cuentas de empresa no cuadran

Según el reporte, Shandong recibió en 2024 cinco cargamentos de crudo Merey 16, que fueron transportados por los buques Helios, Titan, Glory, Uranus, DS Vector y Hebei Mountain, con destinos declarados en China y Singapur y que se tradujo en 8,438,253 barriles, según contabilizó un servicio autorizado y especializado

Sin embargo, más de 226,000 barriles no tienen asiento en esos registros.

La diferencia deja abierta serias dudas sobre los cargamentos fiscalizados efectivamente y las cantidades para su comercialización, pero las interrogantes cobran mayor dimensión al conocerse los ingresos por las ventas, dice la investigación.

La empresa china pagó a PDVSA 469,553,442.64 de dólares en 2024, según sus reportes, pero los registros financieros analizados apuntan que los ingresos a la estatal a través de Bandes solo fueron por 123.907.894,79 dólares, lo que indica que Shandong no habría pagado esas obligaciones, según las fuentes consultadas por el portal.

A esta suma se agregan otro monto por 68,38 millones sin soportes por concepto del transporte de petróleo hecho por el buque Helios hacia Ningbo, China, con el apoyo de Giménez.

Al amparo de Rodríguez tras el fraude

Todas las operaciones de la empresa china se realizaron después de marzo de 2023, cuando estalló el escándalo PDVSA-Cripto por el cual está bajo proceso penal el exministro de Petróleo Tareck El Aissami a quien Rodríguez sustituyó en el despacho, y otros chavistas por desvío de hasta 23,000 millones de dólares.

El hecho, que llama la atención, revelaría la protección de Rodríguez, entonces vicepresidenta del régimen de Maduro, a Giménez y sus vínculos con empresas.

El reporte asegura no solo que estas continuaron y ampliaron sus negocios petroleros, sino que Giménez no fue incluido entre los imputados en el escándalo PDVSA-Cripto.

Ante la interrogante de en cuál informe técnico se basó Rodríguez para autorizar las operaciones y descuentos, la investigación señala que el caso apunta hacia una responsabilidad política y administrativa de la jefa encargada de Venezuela que se debe aclarar.

FUENTE: Información del portal Cuentas Claras

Temas
Te puede interesar

Se abre camino a la incertidumbre oficialista

EEUU exige a Delcy Rodríguez no interferir en la agenda política de María Corina Machado

Venezuela tiene nuevo canciller, Delcy Rodríguez anuncia cambios en el Gobierno

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de electores en la votación anticipada. 
ELECCIONES 2026

Miami-Dade: más de 541.000 electores ya votaron y así se reparte la ventaja entre demócratas y republicanos

Equipos de defensa antiaérea apostados en Mar-a-Largo, lugar de residencia del presidente Donald Trump en Palm Beach.
Seguridad presidencial

¿Por qué desplegaron misiles y equipos antidrones en la residencia de Trump en Florida?

Imagen de electores en Estados Unidos.
ANáLISIS

Republicanos y demócratas se juegan el control del Congreso en unas elecciones cruciales para EEUU

Venezuela tiene entre sus retos la recuperación de la industria petrolera y administración transparente de la renta
ANÁLISIS

Venezuela: Balance económico y desafíos para la recuperación

Gabriel Moreno #14 de los Arizona Diamondbacks realiza un lanzamiento en salto a Nolan Arenado #28 durante la quinta entrada del partido de la MLB contra los New York Yankees en el Chase Field el 19 de septiembre de 2026 en Phoenix, Arizona. 
Béisbol

MLB anuncia a los ganadores del Guante de Oro 2026

Te puede interesar

Imagen de electores en la votación anticipada. 
ELECCIONES 2026

Miami-Dade: más de 541.000 electores ya votaron y así se reparte la ventaja entre demócratas y republicanos

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente Donald Trump pronuncia un discurso marcando el final de la campaña de las elecciones de medio término, en el Lincoln Reflecting Pool en Washington, DC, el 2 de noviembre de 2026.
Elecciones

Trump llama a votar contra los candidatos demócratas, a los que tacha de "extremistas y peligrosos"

Expresidente de Ecuador Jamil Mahuad.
ANTESALA

Expresidente Mahuad cuestiona los límites de los derechos humanos frente al bien común

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, y el comisionado municipal Damián Pardo.
CHOQUE POLÍTICO

Pardo desafía a Higgins por bono de $450 millones en Miami: "No hay necesidad de otra deuda"

Precio de la gasolina en Florida baja 24 centavos en una semana. 
UN ALIVIO

Baja gasolina en Florida a $3.85