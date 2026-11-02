Revelan que protegido de Delcy Rodríguez facilitó fradulentos negocios petroleros tras caso PDVSA Cripto

Jorge Giménez, presidente de la FVF y nueva ficha del chavismo, es considerado un "protegido" de Delcy Rodrúguez.

MIAMI .- Jorge Giménez, señalado como “protegido" de la actual jefa encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , habría estado detrás de la empresa Shandong Mingshuo Energy Trading que realizó millonarios negocios petroleros en detrimento del Estado, aún después del escándalo PDVSA Cripto, según señala una publicación.

El fraude hasta por 21,000 millones de dólares en perjuicio de la estatal es el más grande conocido hasta ahora en el país.

VENEZUELA PDVSA, un buque petrolero y Delcy Rodríguez: las conexiones bajo investigación de un empresario

La investigación del portal Cuentas Claras revela que la compañía, de origen chino, manejó cinco buques petroleros, más de ocho millones de barriles de crudo venezolano y casi 470 millones de dólares en un solo año, en su relación con la empresa estatal en 2024 sin rendir cuentas transparentes.

Indica que de los 469.5 millones de dólares facturados, menos de la mitad (123.9 millones) figuran como recibidos por PDVSA a través del banco estatal Bandes y también las facturas acumularían montos impagados, según fuentes citadas.

Oscuros negocios con PDVSA

Pero, además de esta grotesca diferencia, las cuentas bancarias a las que la empresa china debía transferir los fondos obtenidos por las operaciones “dejaron de aparecer identificadas”.

Esta sería apenas una parte de los grandes negociados de Shandong Mingshuo Energy Trading que forma parte de una red de negocios petroleros vinculados a Giménez, un dirigente deportivo de 39 años de edad y presidente la Federación Venezolana de Fútbol vinculado a Rodríguez.

Empresas con las que Giménez se ha relacionado al amparo de Rodríguez han sido beneficiadas con cientos de millones de dólares producto de las oscuras operaciones con petróleo venezolano, con condiciones comerciales privilegiadas.

Cuentas de empresa no cuadran

Según el reporte, Shandong recibió en 2024 cinco cargamentos de crudo Merey 16, que fueron transportados por los buques Helios, Titan, Glory, Uranus, DS Vector y Hebei Mountain, con destinos declarados en China y Singapur y que se tradujo en 8,438,253 barriles, según contabilizó un servicio autorizado y especializado

Sin embargo, más de 226,000 barriles no tienen asiento en esos registros.

La diferencia deja abierta serias dudas sobre los cargamentos fiscalizados efectivamente y las cantidades para su comercialización, pero las interrogantes cobran mayor dimensión al conocerse los ingresos por las ventas, dice la investigación.

La empresa china pagó a PDVSA 469,553,442.64 de dólares en 2024, según sus reportes, pero los registros financieros analizados apuntan que los ingresos a la estatal a través de Bandes solo fueron por 123.907.894,79 dólares, lo que indica que Shandong no habría pagado esas obligaciones, según las fuentes consultadas por el portal.

A esta suma se agregan otro monto por 68,38 millones sin soportes por concepto del transporte de petróleo hecho por el buque Helios hacia Ningbo, China, con el apoyo de Giménez.

Al amparo de Rodríguez tras el fraude

Todas las operaciones de la empresa china se realizaron después de marzo de 2023, cuando estalló el escándalo PDVSA-Cripto por el cual está bajo proceso penal el exministro de Petróleo Tareck El Aissami a quien Rodríguez sustituyó en el despacho, y otros chavistas por desvío de hasta 23,000 millones de dólares.

El hecho, que llama la atención, revelaría la protección de Rodríguez, entonces vicepresidenta del régimen de Maduro, a Giménez y sus vínculos con empresas.

El reporte asegura no solo que estas continuaron y ampliaron sus negocios petroleros, sino que Giménez no fue incluido entre los imputados en el escándalo PDVSA-Cripto.

Ante la interrogante de en cuál informe técnico se basó Rodríguez para autorizar las operaciones y descuentos, la investigación señala que el caso apunta hacia una responsabilidad política y administrativa de la jefa encargada de Venezuela que se debe aclarar.

FUENTE: Información del portal Cuentas Claras