lunes 2  de  noviembre 2026
CELEBRACIÓN

Miami acoge la iniciativa AMERICA250 que reivindica la contribución hispana en la historia de EEUU

Impulsada por la Cámara de Comercio de España-EEUU y el Global Hispanic Council, es la celebración al papel de la comunidad hispana en la historia y el futuro del país

gala hispana 1
Por Julián Varela

MIAMI. En el año en que Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su independencia, la Cámara de Comercio de España-EEUU en Florida y el Global Hispanic Council presentan en Miami AMERICA250: A Hispanic Vision, una iniciativa creada para reconocer la contribución histórica de la comunidad hispana al desarrollo de Estados Unidos y generar un debate sobre su papel en el próximo capítulo del país.

Bajo el concepto “250 years of American history. A Hispanic vision for the future”, se articula a través de cuatro grandes proyectos que combinan storytelling, liderazgo, celebración y cultura: una cumbre de líderes hispanos que se celebra en Miami en dos semanas, una gala de celebración hispana con gastronomía, música y cultura hispana como colofón del Summit; un documental sobre la evolución del American Dream desde la perspectiva de distintas generaciones de hispanos en Estados Unidos; y una iniciativa de arte digital contemporáneo que transformará Miami en un museo al aire libre y tendrá uno de sus principales hitos durante Miami Art Week / Art Basel y que se desarrollará a lo largo de 2027.

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Hispanic Leadership Summit

El primer evento será el A250: Hispanic Leadership Summit, que se celebrará los días 17 y 18 de noviembre de 2026 en Freedom Tower y Miami Dade College, en Miami.

El encuentro reunirá durante dos días a líderes e instituciones de los ámbitos empresarial, cultural, mediático, académico y público para reflexionar sobre la contribución hispana a Estados Unidos, analizar las oportunidades que marcarán el futuro y generar un espacio de diálogo y conexión entre sectores.

El programa contará con el orador principal, Pedro Azagra, Global CEO de Iberdrola/Anvangrid, y combinará paneles de discusión y networking. Abordará una narrativa que recorrerá el pasado, presente y futuro de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Entre los temas a desarrollar se encuentran: la contribución histórica hispana al país, el poder económico y cultural de la comunidad, el futuro del American Dream, demografía y talento, competitividad, conexiones globales, energía, inteligencia artificial, infraestructura, finanzas, educación y cuidado de la salud.

Hispanic Celebration Gala

El 18 de noviembre de 2026, en Jungle Island, Miami, se realizará la Celebración de la Gala, coorganizada por la Spain-U.S. Chamber of Commerce in Florida y el Global Hispanic Council.

El evento reunirá a aproximadamente 500 líderes empresariales, representantes institucionales, miembros de la cámara, participantes del Hispanic Leadership Summit e invitados de España y Estados Unidos en una noche concebida para celebrar la contribución hispana al país.

La experiencia combinará networking, gastronomía española, actuaciones culturales, música cubana en directo y entretenimiento; comenzará con un cóctel y continuará con una cena de gala y finalizará con una fiesta.

El programa incluirá, además, relatos de historias, audiovisuales y diferentes momentos culturales vinculados al legado y la influencia de la comunidad hispana en Estados Unidos.

The American Dream: Hispanic Voices

Uno de los ejes principales de AMERICA250: A Hispanic Vision es The American Dream: Hispanic Voices, un documental con la participación de figuras como Jorge Pérez, Emilio y Gloria Estefan, Daniella Levine Cava, Madeline Pumariega, Eileen Higgins y Jorge Plasencia, entre otros, y cuyo estreno está previsto para marzo de 2027.

A través de testimonios de distintas generaciones y perfiles del mundo empresarial, institucional, cultural, académico, mediático y del emprendimiento, la producción explora cómo ha evolucionado el concepto del American Dream desde la perspectiva de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Está concebido para distribución internacional en festivales de cine y documental, televisión y plataformas globales de streaming.

A través de sus historias, la película plantea una pregunta central: ¿qué significa hoy el American Dream y es redefinido por las nuevas generaciones de hispanos en Estados Unidos?

Synchronia: Open Sky Museum

El ámbito cultural de AMERICA250: A Hispanic Vision será: Synchronia Open Sky Museum, una experiencia de arte digital concebida para transformar Miami en un museo al aire libre.

Synchronía contará con siete artistas digitales hispanos de diferentes países, generaciones y trayectorias: Andrés Reisinger, Pilar Zeta, Daniel Canogar, Glenda León, Fabiola Larios, Solimán López y Alfredo Salazar-Caro.

Estos artistas han creado obras digitales exclusivas con la temática común de la herencia hispana, punto de unión entre las distintas comunidades hispanas del mundo.

Las obras se presentarán el 23 de noviembre en un acto en Freedom Tower y serán expuestas en pantallas digitales en distintos puntos de la ciudad como experiencia que se desarrollará durante Art Basel y contará con distintos puntos de activación en Miami.

En el segundo semestre de 2027 y como final del proyecto, las obras de estos artistas digitales hispanos aparecerán simultáneamente en las principales pantallas LED distribuidas por distintos puntos de la ciudad, llevarán el arte contemporáneo a los espacios donde transcurre la vida cotidiana de residentes y visitantes.

Cada día, durante un momento específico, pantallas públicas y privadas de Miami mostrarán las obras de forma sincronizada, creando una experiencia artística compartida a escala urbana nunca visto en una ciudad que conecta simultáneamente todas sus pantallas.

FUENTE: Con información de Cámara de Comercio de España-EEUU en Florida y el Global Hispanic Council

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