Comisionado Esteban Bovo: "Hay que tener mucho cuidado con las promesas"

Por ello, Esteban L. Bovo, Jr., que ha sido comisionado del distrito 13 por casi nueve años, propone “atender los problemas del transporte público, crear condiciones para fomentar la vivienda asequible y abordar los problemas del medio ambiente”.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Bovo acerca de esos temas y otros que podrían definir la decisión de los votantes el 18 de agosto, cuando se realice la ronda eliminatoria de candidatos, y después el 3 de noviembre, el día que se enfrentan los dos finalistas.

-Mejorar el transporte público y educar a la gente para usarlo siguen siendo asignaturas pendientes. Se dice que si el plan del medio centavo se hubiera cumplido, hoy estaríamos al menos mejor que antes ¿Qué haría usted?

La situación que tenemos ahora es fruto de la mala planificación que tuvimos hace 40 años. Después, el (impuesto adicional del) medio centavo fue una idea (que se planteó) en base al rechazo del centavo propuesto anteriormente. El ego de las personas que promovían entonces el impuesto los llevó a desear que (al menos) algo fuese aprobado (por el electorado) y la propuesta fue cargada de promesas que no se podían cumplir. No comparto la idea de que el medio centavo hubiera funcionado porque el Gobierno federal rechazó la idea inicial de expandir el Metrorail al norte. Nos hemos estancado en este asunto y pienso que el próximo alcalde tendrá que hacer una inversión de tiempo muy seria, con transparencia, para contar con los fondos necesarios para mejorar el transporte público y el flujo del tráfico. Puede ser tren, autobuses. Repito, 40 años de mala planificación nos ha traído a esta situación.

-Miami-Dade está a la vuelta de la esquina de una seria crisis de vivienda asequible, que ya atenta contra la calidad de vida. ¿Qué más se puede hacer para facilitar la construcción de edificios que no sean de lujo y que cumplan con la realidad económica de la población?

Lo que no se debe es hacer contemplar algún tipo de control de alquiler. Hay otras maneras de afrontar esta situación. Se puede aplicar las medidas existentes. Estimular construcciones en terrenos públicos disponibles que asignen una cantidad de viviendas asequibles. No podemos seguir construyendo casas, hay que construir hacia arriba (edificios) pero con medida.

-Florida Power & Light y Miami-Dade trabajan para crear plantas solares, como la que construyeron en el sur del condado, que generaría suficiente electricidad para 15.000 hogares. Sin embargo, la empresa eléctrica señala que “no se puede prever si el usuario pagaría menos”. ¿A dónde va el ahorro?

Hace unos años atrás un proyecto de paneles solares era muy costoso. El ahorro se verá a largo plazo. Hoy cuesta menos pero sigue costando y por ello continuamos trabajando con FPL para crear más plantas solares. Incluso vemos como crece el uso de paneles solares en las casas. Y en un futuro cercano, el condado debe aplicar esto a sus edificios administrativos al menos.

-Las roturas de tuberías de aguas residuales son preocupantes. Aún faltan seis años para cumplir el plazo fijado por el Gobierno federal, pero hay tanto por hacer que quien ocupe la silla de alcalde durante el próximo mandato tendrá una peligrosa papa caliente en sus manos, que podría explotar en cualquier momento.

Este problema, al igual que el transporte público, no fue atendido a tiempo por administraciones anteriores. Entendamos que Miami-Dade está asentado sobre un terreno de rocas porosas y la cercanía del mar produce la entrada de agua salada (en el subsuelo). Esto, unido al paso del tiempo, daña las tuberías. La Comisión condal ha asumido el reto de recaudar los fondos y reparar la red pero se ha malgastado mucho en estudios y reparaciones menores. El próximo alcalde va a tener que ser justo a la hora de otorgar los contratos necesarios.

-De acuerdo con un reporte del Departamento de Auditoría del Condado, el Gobierno condal gastó más de 2.000 millones de dólares en servicios de consultoría, administración y pago de contratistas para el desarrollo de trabajos de infraestructura. ¿Por qué tanto derroche, cuando no somos un condado opulento?

Además del malgasto, hay que tener en cuenta que hay que cambiar ciertos pasos a seguir del Gobierno federal. Por ejemplo, se realizan estudios para solicitar fondos federales y cinco años después, cuando responden, ya el estudio, que costó millones de dólares, es obsoleto y hay que volver a hacerlo.

-Quienes cometieron abusos sexuales a menores y supuestamente no encuentran un lugar dónde vivir en Miami-Dade pernoctan en condiciones infrahumanas en ciertas calles de la ciudad, lejos de escuelas, parques o centros infantiles como indica la ley condal. ¿Qué se puede hacer para proteger a niños y adolescentes y al mismo tiempo evitar asentamientos insalubres, más representativos de los lugares empobrecidos?

La ley fue adoptada para proteger a los menores. Teníamos personas que habían sido convictas de abuso a menores merodeando parques y calles cercanas a escuelas, y la tentación de hacer daño a un menor era latente. No creo que haya un deseo (público) de tener que hacer algo por ellos. Es un pequeño grupo. Sé que se han tratado de ayudar, pero encontrar un lugar, construir un edificio, donde todos puedan vivir, no creo que sea aceptado por un gobierno municipal ni comunidad. Son personas con serias enfermedades mentales, y tal vez ahí es donde se deba invertir para ayudarlos a curarse. Yo no tendría como tema de campaña resolverles el problema. Al contrario (mi deber es) defender la ley que fue hecha para proteger a los menores.

-Como si de un relato surrealista se tratara, el puente de la calle 170 del NW, que fue construido hace 30 años, continúa cerrado. Quienes se oponen alegan que su apertura “traerá congestión vehicular a Miami Lakes”. ¿Cómo se explica que esta situación no haya sido resuelta en tanto tiempo?

Tenemos vecinos a ambos lados, Hialeah y Miami Lakes, que sufren esta situación. Cuando digo que el puente hay que abrirlo, lo digo porque dará alivio a quienes viven sobre todo del lado oeste. Aparte de la politiquería de quienes discuten esto, el crecimiento de Miami Lakes va a obligar a sus políticos a optar por la apertura del puente.

-Si los funcionarios electos son los culpables de la mala planificación y la insuficiente administración, en quién podemos confiar.

El Gobierno tiene que resolver los problemas de la ciudadanía, de quienes contribuyen, de quienes pagan impuestos para mantener servicios. Tristemente, los gobiernos se alejan de esa realidad. Hay que tener mucho cuidado con las promesas, el amiguismo y el abuso de poder. Todo eso asquea a los votantes y tenemos que cambiar eso.