Demócrata rival de María Elvira Salazar: "Me horrorizan las cosas que ocurren en este país"

El comunicador, de 69 años, aseguró que su paso por canales locales de televisión y su cobertura de elecciones le otorgaron el conocimiento necesario para comprender el proceso legislativo, aunque su principal motor —según dijo— es el deber ciudadano y el rechazo a la pasividad ante los problemas del país.

De sus propuestas, el candidato subrayó la urgencia de atender el alto costo de vida en Miami-Dade y cuestionó las gestiones realizadas para subsanar las dificultades económicas de los residentes del distrito 27. Asimismo, clamó por mayor atención para la comunidad trabajadora con subsidios de salud.

Como padre de seis hijas, que cuentan con profesiones, Rodríguez relató que varias de ellas debieron mudarse a otras ciudades o estados ante la imposibilidad financiera de adquirir una propiedad en el sur de Florida, una realidad que, a su juicio, es inaceptable para las nuevas generaciones y que prometió combatir si llega a Washington.

En el ámbito internacional, Rodríguez abordó con cautela los recientes movimientos diplomáticos de la actual administración de la Casa Blanca.

Aunque celebró la captura del dictador Nicolás Maduro, el candidato pidió al Gobierno federal que explique con claridad su plan de acción a los ciudadanos y al Congreso en torno a Venezuela, al tiempo que dijo observar de cerca las negociaciones con La Habana debido a sus raíces familiares.

—¿Por qué usted decide incursionar en la política después de haberse jubilado tras muchas décadas en el mundo de las noticias en televisión?

Lo hago, en primer lugar, porque me horrorizan las cosas que ocurren en este país. Si no hago algo y seguimos en este paso, lo lamentaré. Diría que tuve la oportunidad de hacer un cambio y no lo hice; por esa razón tomé la decisión.

—El suyo es un caso muy similar al de su oponente: una legisladora que procede de los medios de comunicación. ¿Qué piensa de eso?

Qué casualidad, ¿verdad? Ella trabajó en los canales en español; conozco su carrera. Existe un poco de diferencia entre ella y yo. En primer lugar, ella fue comentarista y yo siempre fui periodista, es decir, nunca daba mis opiniones. Cuando me retiré, varias personas me preguntaron si me interesaría entrar a la política. Al principio dije absolutamente que no, pero lo pensé y me preocupa la situación actual del país. Primero, por el trato a los inmigrantes, ya que mis padres fueron inmigrantes cubanos que llegaron a este país y se conocieron en Nueva York, donde nací. Pienso en qué habría ocurrido si en aquel momento, antes de la Revolución cubana, no hubieran tenido todos sus documentos en regla. Mis padres vivieron el sueño americano, lo vi con mis propios ojos: trabajaron duro, mi papá tuvo un negocio en Nueva York, vino aquí, fue inversionista, y en Cuba solo llegó hasta el sexto grado. Este país les abrió la puerta y no tuvieron problemas con la ley. No soy quién para negarle esa oportunidad a otras personas que vienen a este país a contribuir, a trabajar y a lograr la ciudadanía para tener hijos estadounidenses. Viví eso y nadie se lo puede quitar a otras personas que se lo merecen. Pero también me preocupa mucho la crisis económica que vivimos en el sur de Florida. Alguien debe pelear todos los días por las personas que lidian con el costo de la renta y de las casas. Olvídate de comprar una casa hoy en día. El costo de las compras, la gasolina que subió, los seguros. Les han quitado a miles de personas los subsidios de seguro de salud. Iré a Washington para representar los intereses de las personas en este distrito. Pienso que Miami, más que ninguna otra ciudad en este país, experimenta una crisis económica de vivienda. El país entero descubre Miami, vienen aquí y construyen mansiones y condominios muy bellos, y lo aplaudo, pero también tenemos que cuidar a las personas que trabajan y que no tienen esos recursos. Seré ese representante en Washington.

—El periodista debe saber de todo un poco: cómo se hace la política, cómo surgen las leyes, cómo se gobierna. ¿Ese es el soporte de su campaña o tiene alguna experiencia política en el pasado?

Como candidato no, pero como periodista he cubierto todas las contiendas que se puedan imaginar: nacionales, internacionales. Estuve en Venezuela cuando votaron por Chávez, he estado en Cuba, he sido moderador en debates con gobernadores y alcaldes. Conozco el proceso político, pero es totalmente cierto que nunca me he postulado para ningún cargo. Esta es la primera vez y lo hago porque creo que hay una necesidad y que soy la persona que puede ganar esta elección.

—De su campaña nos enviaron una fotografía que llama mucho la atención. Allí aparece junto a seis muchachas, sus hijas. ¿Qué dice su familia sobre su aspiración política?

Nosotros tenemos un dicho en Cuba, no sé si en otros países dicen lo mismo: "Un hombre que tiene muchas hembras es un chancletero". Ese soy yo. Tengo cuatro hijas y mi esposa tiene dos. Así que tengo seis y estoy muy orgulloso de todas ellas. Todas se graduaron de diferentes universidades; cuatro de ellas se casaron y tienen hijos. Fíjate, no pueden vivir en el sur de Florida. Tengo dos que se mudaron para Orlando y tengo una que me acaba de decir, y a su mamá, que se mudará a Carolina del Norte porque no tiene dinero para comprar una casa en el sur de Florida. No tienen dos millones de dólares en el bolsillo. Ella trabaja, su esposo trabaja, los dos tienen buenos empleos y un bebé de un año. Entonces, me pregunto: ¿qué hacen nuestros congresistas frente al alto costo de la vivienda?

Eliott Rodriguez e hijas Cortesia BAJA RESOLUCION Eliott Rodríguez junto a su familia. CORTESÍA CAMPAÑA ER

—Ya hemos visto cómo esta administración ejecuta acciones que algunos critican y otros aplauden, por ejemplo, con lo ocurrido en Venezuela y ciertos anuncios en torno a Cuba. ¿Qué piensa de lo que podría venir específicamente para la nación de sus ancestros?

No nací en Cuba y nunca he vivido en Cuba, pero cuando la gente me pregunta qué soy, digo que soy cubano. ¿Sabe por qué? Porque las dos personas más importantes en mi vida eran cubanos: mi mamá y mi papá. Me criaron en un hogar muy cubano, con mucho amor a Cuba y a su cultura. He estado en Cuba como periodista y he reportado muchas veces desde allí. Me alegra haber podido ir a conocer a la familia de mi papá, que vive en un municipio de La Habana llamado Regla, al que para ir debes tomar una lanchita. El tema de Cuba es muy importante para mí, emocionalmente hablando. Si quitan ese régimen, yo lo celebraré. Pero me pregunto, ¿cuál es el plan de esta administración en Cuba? Veo que ahora negocian con el gobierno cubano y esas eran ideas de los demócratas, que decían que había que negociar con ellos. [Barack] Obama abrió una embajada para tener representación de los Estados Unidos en La Habana. También veo que hablan de ayudar a la economía de Cuba. Esas son las ideas que los demócratas siempre han defendido, porque si los cubanos tienen la oportunidad de experimentar el capitalismo y la libre empresa, eso no se podrá detener en Cuba. Ellos adoptan las ideas demócratas y a mí no me importa de dónde vienen las ideas. Si pueden cambiar el régimen en Cuba, estaré muy contento. En Venezuela pasó lo mismo: sacaron a Maduro, lo cual está muy bien. Maduro se robó las elecciones de 2024. Todavía está Delcy Rodríguez, todavía está el régimen chavista. ¿Qué cambiamos? Ahora en Irán, sacamos al ayatolá. Muy bien. ¿Cuál es el plan en Irán? ¿Por qué esta administración no consulta con el Congreso, con los líderes y, más importante aún, no le explica al pueblo estadounidense cuál es la misión? Mueren soldados allí, gastamos una cantidad extraordinaria de dinero. ¿Cuál es el plan de esta administración en esos países? No lo sé.

—A la persona que no lo conoce y lo ve por primera vez, ¿qué le dice para convencerla de votar por usted?

Sé que muchas personas en este distrito me conocen por mi trabajo en la televisión. Tuve una carrera larga de la cual me siento muy orgulloso. Quiero que me conozcan como persona, como ser humano, como padre, hijo, abuelo, ciudadano y contribuyente. Soy una persona que ha vivido en esta comunidad por muchos años y que quiere lo mejor para ella y sus residentes. Soy parte de la comunidad. Que me conozcan en persona, eso es lo que espero. Que sepan quién soy y qué represento.