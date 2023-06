¿Cómo funciona el programa de relocalización de inmigrantes?

"La reubicación voluntaria de Florida es precisamente eso: voluntaria", señaló Alecia Collins, directora de comunicaciones de la División de Manejo de Emergencias de Florida.

"A través del consentimiento verbal y escrito, estos voluntarios indicaron que querían ir a California", aseguró.

Acorde con la ley floridana, el programa de reubicación está diseñado para evitar la entrada de inmigrantes indocumentados al estado, que, según la oficina del gobernador, ocasiona gastos millonarios al estado.

“Es cierto que ocasiona gastos por atención alimentaria y médica, pero una buena parte de esos fondos llegan a Florida del Gobierno estadounidense”, sostuvo el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates.

Traslado

Los dos grupos de migrantes que fueron llevados a California no llegaron a tocar suelo floridano

El viaje comenzó en El Paso, Texas, donde fueron abordados por funcionarios de Florida. Fueron trasladados en autobús a Nuevo México y un avión privado llevó a 16 migrantes a Sacramento el viernes pasado. El mismo avión llevó a otros 20 migrantes el lunes.

“Si bien esto aún está bajo investigación, podemos confirmar que estas personas estaban en posesión de documentación que supuestamente era del gobierno del estado de Florida”, comentó el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

El vuelo inicial provocó un alboroto entre las autoridades de California, que criticaron a DeSantis y amenazaron con emprender acciones legales, incluidos posibles cargos de secuestro.

El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo en una entrevista con ABC News que los migrantes fueron engañados "basado en conversaciones directas que tuve con varios de ellos que indicaron que se les prometió ayuda para encontrar trabajo si subían al avión y después de que se bajaran".

En lugar de recibir ayuda “fueron abandonados", subrayó.

“Los engañaron y engañaron y les mintieron y eso es moralmente en bancarrota, es cruel, es inhumano, está mal”, agregó Bonta.

¿Qué es el programa de reubicación de inmigrantes de Florida?

El programa de reubicación de inmigrantes de Florida se llama Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados y es supervisado por la División de Manejo de Emergencias y facilita el transporte de "extranjeros no autorizados inspeccionados" dentro de los EE. UU.

¿Qué es un "extranjero no autorizado inspeccionado"?

La legislación define a los "extranjeros no autorizados inspeccionados" como una persona que tiene documentación de funcionarios estadounidenses que indica que ha sido procesada y liberada en el país sin admitir a la persona según la Ley federal de Inmigración y Nacionalidad.

¿Cómo se financia el programa de reubicación de inmigrantes de Florida?

La nueva ley de inmigración de Florida asignó una suma no recurrente de 12 millones de dólares del Fondo de Ingresos Generales para ser utilizados en el programa. El Fondo de Ingresos Generales es la fuente colectiva de dinero del estado, excepto los fondos fiduciarios y el Fondo de Estabilización Presupuestaria. Los fondos de ingresos generales no recurrentes son fondos que no se espera que estén disponibles de manera continua.

Sin embargo, el verdadero costo del programa excederá los fondos asignados. El programa ya ha generado múltiples desafíos legales. Florida pagó a dos bufetes de abogados más de 640.000 dólares en honorarios por la reubicación de DeSantis de casi 50 inmigrantes venezolanos de Texas a Massachusetts el año pasado.

¿Por qué Florida reubica a inmigrantes indocumentados?

Florida no se considera un estado santuario de inmigrantes documentados. Incluso una ley estatal, que fue adoptada hace un par de años, prohíbe que ciudades o condados se declaren protectores como otras localidades del país.

En efecto, el gobernador DeSantis pidió al Congreso estatal adoptar medidas para frenar la inmigración irregular a Florida y parar el gasto millonario que produce la atención médica y social.