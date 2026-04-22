Cuba Nostalgia vuelve a Miami como celebración de la memoria, la cultura y la esperanza

Invitados a la conferencia que sirvió de antesala al encuentro programado para los días 16 y 17 de mayo en el Miami-Dade County Fair & Exposition.

Artistas que se presentarán en la edición de este año durante la conferencia de prensa realizada en el restaurant Versailles.

MIAMI. - La edición 2026 de Cuba Nostalgia ya tiene fecha, cartel y espíritu definido. La conferencia de prensa celebrada este martes en el restaurante Versailles sirvió como antesala de un encuentro que volverá a reunir, los días 16 y 17 de mayo, a miles de personas en el Miami-Dade County Fair & Exposition, ubicado en la intersección de la avenida 107 y Coral Way.

Más que anunciar una programación, la presentación confirmó la dimensión de una cita que, según sus organizadores, se ha consolidado como un referente de la cultura cubana en Estados Unidos. También reafirmó la esencia de una propuesta pensada para reconstruir, aunque sea por dos días, imágenes, sonidos y emociones ligadas a la isla.

“Mi papá la fundó hace veintiséis años; nosotros asumimos su legado hace seis”, expresó Peter Regalado, director de Cuba Nostalgia. “Este es el evento cultural cubano más grande de los EEUU, con más de veinticinco mil personas que asisten cada año”.

Esa magnitud, sin embargo, no es el único argumento. Para Regalado, el valor principal está en la vivencia que se genera dentro del recinto.

“Es una propuesta diferente porque convertimos los terrenos de la feria en una experiencia que recrea Cuba”.

En esa recreación aparecen algunos de los espacios más emblemáticos de la isla, junto a un cabaret concebido como escenario principal para las presentaciones musicales. Todo forma parte de una escenografía pensada no solo para mirar, sino para conectar.

“Hacemos réplicas de la Catedral de La Habana, de La Bodeguita del Medio, del Paseo del Prado. También recreamos Tropicana, donde se realizan todos los conciertos. Es el único encuentro donde, con una sola entrada, todos los conciertos son completamente gratis”.

Regalado insistió en que las novedades no se reducen a la producción visible, sino a lo que despiertan en quienes asisten.

“Más allá de lo tangible, están en el sentimiento. Sentarte en La Bodeguita del Medio cuando no lo puedes hacer en Cuba, o alguien como yo, que nunca ha podido hacerlo por la realidad que vive el país, poder venir un fin de semana, tomarte un mojito y escuchar música tradicional cubana aquí en Miami ¿qué mayor novedad que esa?”.

También subrayó una dimensión espiritual poco habitual en este tipo de celebraciones.

“Poder ir a la Catedral de La Habana y participar en una misa católica, autorizada por la arquidiócesis, en esta réplica que realizamos el domingo. Como eso, no hay nada”.

Pero en sus palabras hubo además una lectura que trasciende lo cultural. Para el organizador, Cuba Nostalgia también funciona como recordatorio de identidad en medio del exilio y de una realidad nacional que sigue marcando a varias generaciones.

“A veces, en la rutina de vivir en Estados Unidos, entre tantas responsabilidades, olvidamos detenernos a pensar quiénes somos y de dónde venimos. Este encuentro también es una invitación a recordar que somos cubanos y que existe un país al que muchos sueñan con regresar”.

Ese matiz, atravesado por la situación política de la isla, apareció igualmente en otras voces convocadas para esta edición. La cantante Aimée Nuviola, quien se presentará el 17 de mayo, vinculó su participación con una expectativa compartida por parte de la diáspora cubana.

“Representa reunirme con mi gente, representa encontrarme de manera masiva con mi cultura, con mi costumbre, con una comunidad. Y este año representa visualizar una Cuba libre”.

Luego añadió: “Los cubanos estamos muy esperanzados en que realmente de una vez por todas ya vamos a salir de esa dictadura”.

CUBA NOSTALGIA Artistas que se presentarán en la edición de este año durante la conferencia de prensa realizada en el restaurant Versailles. CARLOS ARMANDO CABRERA

La música volverá a ser uno de los ejes centrales del programa. En la cartelera figuran Willy Chirino, Amaury Gutiérrez, Malena Burke, Lena Burke, Aymée Nuviola, Brenda Navarrete, Roncalunga y otros invitados que darán forma a una agenda incluida en el precio de admisión.

Amaury Gutiérrez, que subirá al escenario el 16 de mayo a las seis de la tarde, definió su presencia en términos de reconocimiento y pertenencia.

“Es un honor poder cantar en esta cita. Es, creo, la tercera vez que tengo la oportunidad de estar aquí. Gracias a Peter Regalado por haberme invitado una vez más. Es un espacio muy importante, un homenaje a la cultura cubana, a la música cubana”.

Sobre lo que llevará esa noche, adelantó: “Voy a interpretar mis canciones de siempre, junto con temas nuevos. Voy a estar con mi banda. Va a ser una noche espectacular”.

Desde otra sensibilidad, Brenda Navarrete resumió el orgullo de integrar una celebración con tanta trayectoria dentro de la comunidad.

“Imagínate estar en un encuentro con tantos años de historia, que representa a Cuba aquí en este gran país. Es un orgullo enorme formar parte de algo así”.

Y remató con una frase que retrata su entusiasmo con total naturalidad: “Yo, cubanaza, estoy como los dioses. Me siento honrada, me siento muy feliz de ser parte”.

También habrá espacio para artistas que viven esta experiencia por primera vez. Es el caso de Roncalunga, quien habló del significado personal que tiene compartir escenario con figuras a las que antes admiraba desde el público.

“Estar en Cuba Nostalgia representa un gran honor para mí, porque voy a compartir con artistas de muy alto nivel, a quienes hasta hace muy poco veía desde las gradas, admirándolos y aprendiendo de ellos”.

Y añadió: “Ahora tener la oportunidad de compartir escenario con ellos es un placer enorme, algo que voy a disfrutar muchísimo. La verdad, estoy muy feliz. Es la primera vez que participo en esta propuesta y espero que no sea la última”.

La presencia de Lena Burke aportará otro momento esperado del fin de semana. Su actuación será el 16 de mayo, mientras que Malena Burke estará el 17, prolongando dentro del programa el peso de una familia profundamente vinculada a la música cubana.

“Yo emocionadísima de que Peter Regalado cuente con nosotros, con la familia Burke. Es un año más celebrando la cubanía, celebrando nuestras tradiciones, la buena música, la buena comida, la familia”, dijo Lena.

En su intervención también destacó cómo esta cita ha ampliado su alcance en Miami y ha logrado convocar a públicos de distintos orígenes.

“Ya cada año Cuba Nostalgia es de todos en Miami, es venezolano, es de Colombia, de todas partes, de Perú, de todos los boricuas, de los mexicanos que están en la ciudad, porque todos nos unimos en una sola voz”.

A esa apuesta se suma un componente visual especialmente significativo este año. El cartel oficial de la campaña 2026 fue creado por el artista plástico Vic García, quien asumió la pieza como una expresión íntima de su herencia y de su universo creativo.

“No estaría aquí, en el Versailles, en un país libre, sin mis abuelos. Este día también los honro. Para mí, esto es un sueño”.

Para el creador, haber sido elegido como autor de la imagen central de la jornada tiene un valor especial.

“He escuchado sobre este increíble proyecto desde que era niño, así que ser el artista oficial del cartel de la campaña 2026 es, sin duda, un sueño hecho realidad. Siempre quise lograr esto, lo tenía en mi lista de metas, y hoy pudimos hacerlo posible”.

CUBA NOSTALGIA Peter Regalado, director de Cuba Nostalgia. CARLOS ARMANDO CABRERA

Su propuesta parte de un concepto propio que se construye desde símbolos y afectos para dar forma a una idea de comunidad.

“Para quienes no lo saben, he creado un mundo llamado ‘Big García World’. Es un espacio abierto, donde conviven miradas distintas y cada persona encuentra su lugar”.

En esa obra aparecen el dominó, la música, los tambores, el tabaco, la palma, el sol y la bandera cubana, junto con referencias a La Habana y Buena Vista Social Club.

“Es un mundo con muchas cosas, pero sobre todo con paz, unidad, amor y sonrisas”.

La vocación de Cuba Nostalgia, en cualquier caso, no se agota en el espectáculo ni en la evocación estética. Peter Regalado lo explicó al referirse al vínculo entre generaciones y a la posibilidad de que los más jóvenes encuentren allí una versión cercana de la nación que heredaron por memoria familiar.

“Representa una parte esencial para varias generaciones. Permite que, al menos una vez al año, se reúnan abuelos, padres e hijos, y que los más jóvenes conozcan un poco de esa Cuba que nunca vivieron”.

En esa misma línea evocó escenas que, según dijo, difícilmente podrían darse en otro contexto.

“Los abuelos pueden sentarse en el cine Payret y contar historias, explicar cómo era la vida, cómo eran sus relaciones. Son momentos que no se pueden recrear en otro contexto, pero que aquí sí se logran, reuniendo a toda la familia en un mismo espacio”.

La meta, insistió, es que cada persona se lleve algo más que un recuerdo del fin de semana.

“Por eso buscamos que los asistentes salgan un poquito más cubanos de cada encuentro que realizamos, ya sea Cuba Nostalgia o incluso esta conferencia de prensa. Que conecten con su identidad”.

El encuentro se desarrollará el sábado 16 de mayo desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, y el domingo 17 de mayo desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. La entrada tendrá un precio de 25 dólares e incluirá acceso a todos los conciertos del día. Se podrá adquirir en línea o a la entrada del lugar.

En esa combinación de música, símbolos, memoria familiar y anhelo de país, Cuba Nostalgia volverá a levantar en Miami una postal emocional que, mientras llega la fecha, ya toma forma en la expectativa de quienes la esperan y, para muchos, sigue siendo también una forma de pertenencia.