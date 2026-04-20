Biblioteca presidencial de Trump en Miami proyecta recaudar casi mil millones de dólares

MIAMI. - La Donald J. Trump Presidential Library Foundation Inc. planea recaudar cerca de 950 millones de dólares en contribuciones exentas de impuestos durante los próximos dos años para financiar la construcción y operación de la futura biblioteca presidencial en el centro de Miami, según documentos presentados ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La cifra, que superaría ampliamente el presupuesto de cualquier otro centro presidencial, contempla un ritmo acelerado de captación mientras el presidente Trump se encuentra aún en ejercicio del cargo, con desembolsos destinados a la adquisición del sitio junto a la Torre de la Libertad, el diseño arquitectónico, la construcción del complejo y la catalogación preliminar de archivos.

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Recaudación a tres años

La documentación remitida al IRS detalla un calendario de ingresos progresivo bajo el concepto de «donaciones, subvenciones y contribuciones». La fundación estimó captar 50 millones de dólares durante 2025, 300 millones en 2026 y 600 millones en 2027.

A este flujo principal se suma una proyección de ingresos brutos por inversiones cercana a nueve millones de dólares combinados entre 2026 y 2027. El volumen total proyectado, de acuerdo con los documentos, se aproxima a los mil millones de dólares cuando se agregan los ingresos operativos derivados del funcionamiento del complejo.

La cifra contrasta notablemente con los presupuestos de las bibliotecas presidenciales que la precedieron. La biblioteca de George W. Bush, inaugurada en 2013 en el campus de la Southern Methodist University en Dallas, requirió 500 millones de dólares en total, de los cuales 250 millones se destinaron a la construcción y el resto a operaciones y programas educativos.

La biblioteca de Bill Clinton, en Little Rock, supuso un desembolso de aproximadamente 165 millones. El centro de Barack Obama en Chicago, inicialmente presupuestado en 300 millones, ha superado los 850 millones de dólares antes de su apertura prevista para junio de 2026. El expresidente Joe Biden, en comparación, aspira a reunir entre 200 y 300 millones para su biblioteca en Delaware.

Biblioteca Donald Trump Miami 2

Exención tributaria

La fundación solicitó al IRS el procesamiento acelerado de su reconocimiento como organización exenta de impuestos bajo la figura 501(c)(3) el 10 de octubre de 2025. La tesorera del organismo argumentó en la petición que la demora en la aprobación mantendría inaccesibles fondos procedentes de acuerdos judiciales y retrasaría significativamente las fases iniciales del proyecto.

El IRS respondió diez días después, el 20 de octubre, en pleno cierre parcial del gobierno federal, notificando a la fundación su condición de entidad exenta del impuesto federal sobre la renta.

De acuerdo con las cifras publicadas por la propia agencia tributaria, el 80% de las solicitudes de este tipo suelen resolverse en un plazo cercano a seis meses.

«Sin una aprobación oportuna del estatus exento de la Fundación, estos fondos permanecerán inaccesibles y las fases iniciales del proyecto sufrirán un retraso significativo», advirtió la tesorera del organismo en la carta remitida al IRS.

Primeros desembolsos

La solicitud detalla que la fundación gastó 6,8 millones de dólares durante 2025 en los trabajos preparatorios. De ese monto, tres millones se destinaron a arquitectura e ingeniería, dos millones a otros costos de edificación, 500.000 a diseño y 250.000 a evaluación y planificación del sitio.

A esas partidas se suman 130.000 dólares en gastos de recaudación, 490.000 en honorarios profesionales y 400.000 en compensaciones a directores y fideicomisarios. La junta directiva del organismo está integrada por Eric Trump, hijo del presidente; Michael Boulos, esposo de Tiffany Trump; y James Kiley, abogado del mandatario.

La fundación prevé dedicar los próximos cuatro a cinco años a la primera fase del proyecto, que abarca la adquisición del sitio, el diseño, la recaudación de capital, la construcción del edificio, la adquisición de piezas y la catalogación preliminar de archivos.

Una segunda etapa contempla la puesta en marcha de las operaciones con acceso a los archivos centrales y exhibiciones selectas, para expandirse gradualmente hacia la programación completa conforme crezcan el personal, las colecciones y los recursos.

Cesión del terreno

El presupuesto proyectado se ejecutará sobre una parcela de 2,63 acres ubicada en el centro de Miami, junto a la histórica Torre de la Libertad.

El terreno, valorado en más de 67 millones de dólares, fue transferido por el estado de Florida a la fundación por un precio simbólico de 10 dólares, con la única condición de que la construcción de una biblioteca, museo o centro presidencial comience dentro de un plazo máximo de cinco años.

El inmueble proyectado, diseñado por la firma Bermello Ajamil & Partners, adoptará la forma de un rascacielos de fachada vidriada coronado por una aguja tricolor. Eric Trump, fideicomisario de la fundación, aseguró a través de la red social X que el complejo constituirá un «hito permanente» en la costa de Miami.