sábado 6  de  junio 2026
CINE

Serie de cine cubano presenta dos joyas de la cinematografía independiente

La serie de cine cubano proyecta el documental "La teoría cubana de la sociedad perfecta" y el cortometraje "Alberto" el 26 de junio en el Koubek Center

Escena del documental La teoría cubana de la sociedad perfecta.

Escena del documental "La teoría cubana de la sociedad perfecta".

Cortesía/ Serie de Cine Cubano
Imagen del cortometraje Alberto.

Imagen del cortometraje Alberto.

Cortesía/ Serie de Cine Cubano
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Serie de Cine Cubano, del Festival de Cine de Miami, presenta dos filmes esenciales del movimiento que encabezaron jóvenes realizadores en las más complejas circunstancias de represión y censura en la isla.

La teoría cubana de la sociedad perfecta es un documental de Ricardo Figueredo, radicado en Buenos Aires. La obra cinematógrafica especula, en varios atinados capítulos, sobre la disparatada idea de crear el llamado “hombre nuevo” y todas las aciagas consecuencias que conllevan habitualmente los experimentos de la dictadura castrista para el pueblo cubano.

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“Son seres imperfectos que han sufrido la censura por lo que escriben o por lo que piensan, juzgados y desterrados de sus derechos por ser diferentes. Es un recorrido por el pensamiento de la vieja y de la nueva generación de Cuba que hoy vive en la isla”, dice Figueredo sobre los protagonistas del filme.

Por otra parte, el cortometraje de ficción Alberto es la ópera prima del reconocido fotógrafo Raúl Prado, afincado en Miami.

Basado en hechos reales, cuenta la historia de un joven que abandona a Cuba durante el éxodo del Mariel y cuando regresa 12 años después descubre un devastador secreto familiar como consecuencia de haber sido víctima de los violentos “actos de repudio” propinados a quienes huían del castrismo.

El cine de ambos realizadores registra para la memoria histórica acontecimientos que han marcado a varias generaciones de cubanos en 67 años de dictadura totalitaria.

La serie de cine proyectará las películas, en español con subtítulos en inglés, el 26 de junio, a las 7 pm, en el Koubek Center, 2705 SW 3 St., en Miami.

La entrada es gratis con reservación a través de este enlace miamifilmfestival.com

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