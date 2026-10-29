DeSantis advierte a los republicanos: confiarse puede salir caro en las urnas

MIAMI. - El gobernador Ron DeSantis advirtió a los republicanos de Florida que contar con más electores registrados no garantiza una victoria si sus simpatizantes permanecen en casa, tras reconocer que la votación anticipada del partido está por debajo de sus expectativas a menos de una semana de las elecciones del 3 de noviembre.

El mandatario hizo el señalamiento el miércoles en Crystal River, después de participar en Brooksville en una actividad proselitista de respaldo al congresista Byron Donalds, candidato republicano a sucederlo frente al demócrata David Jolly.

DeSantis afirmó que los republicanos necesitan mejorar la movilización y evitar que el descontento con la situación nacional los aleje de las urnas. También promovió la Enmienda 3 sobre impuestos inmobiliarios como otro motivo para participar.

Menos entusiasmo que en 2022

El gobernador comparó el ambiente actual con el de su reelección hace cuatro años, cuando, según recordó, sus seguidores mostraban una disposición especialmente intensa a votar. DeSantis aseguró que observa menor participación entre republicanos jóvenes y adultos de mediana edad.

En particular, señaló a padres de entre 30 y 40 años que se movilizaron alrededor de las controversias sobre escuelas, mascarillas y restricciones durante la pandemia.

El llamado también busca proteger la continuidad de su agenda estatal. DeSantis respalda a Donalds y presenta la elección del próximo gobernador como una decisión sobre el rumbo de Florida después de sus dos mandatos consecutivos.

Qué dicen realmente los números

Florida Politics situaba el miércoles la participación acumulada en alrededor de 3,7 millones de personas. Aproximadamente 40% eran republicanos registrados, 39% demócratas y 21% electores sin afiliación o pertenecientes a otros partidos.

La cercanía adquiere relevancia porque los republicanos superan a los demócratas por más de 1,5 millones de inscritos en el estado. Sin embargo, los porcentajes de participación identifican la afiliación de quienes acudieron a votar, no las preferencias marcadas en sus boletas.

Por tanto, esas cifras no permiten afirmar que Donalds o Jolly encabecen el escrutinio. Tampoco anticipan cuántos simpatizantes de cada organización participarán el día de las elecciones. El resultado dependerá además de los independientes, los cruces partidistas y la movilización final.

Todavía quedan oportunidades para sufragar antes del martes. El período obligatorio de votación anticipada en Florida termina el sábado, aunque los condados pueden ofrecer días adicionales.

En Miami-Dade y Broward, los centros permanecerán abiertos hasta el domingo 1 de noviembre.