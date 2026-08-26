miércoles 26  de  agosto 2026
SEGURO MÉDICO

Cerca de 443.000 floridanos dejan sus planes de Obamacare ante aumento de los costos

La expiración de los subsidios federales golpea especialmente a trabajadores independientes y pequeños empresarios. Florida conserva la mayor inscripción del país

Oficina de gestión del seguro de salud conocido como Obamacare.

Oficina de gestión del seguro de salud conocido como Obamacare.

AFP.
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Alrededor de 443.000 residentes de Florida dejaron de estar inscritos este año en planes médicos adquiridos mediante el mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida popularmente como Obamacare, en medio de un fuerte aumento de las primas y la desaparición de ayudas federales que habían reducido el costo de la cobertura.

La matrícula efectiva en el estado pasó de unos 4.29 millones de asegurados en febrero de 2025 a aproximadamente 3.85 millones durante el mismo mes de 2026. La disminución ronda el 10% y representa la mayor pérdida numérica registrada en cualquier estado, aunque Florida continúa encabezando la inscripción nacional.

Lee además
Imagen referencial
TENDENCIA NEGATIVA

Florida sigue perdiendo terreno entre destinos vacacionales preferidos por canadienses
Byron Donalds, Ashley Moddy y James Uthmeier
ELECCIONES 2026

Candidatos republicanos anuncian presentación de planes para futuro económico de Florida

Los datos no permiten determinar cuántas de esas personas quedaron completamente desprotegidas. Algunas pudieron incorporarse al seguro de un cónyuge, obtener cobertura mediante un nuevo empleo o contratar otro tipo de póliza.

Sin embargo, especialistas advierten que una proporción considerable probablemente permanece sin seguro porque el mercado de la ACA suele ser la principal alternativa para quienes no tienen acceso a un plan laboral.

Vencimiento de subsidios federales

El descenso coincide con la expiración, al terminar 2025, de los créditos fiscales ampliados que comenzaron a aplicarse en 2021. Esas ayudas aumentaron el monto disponible para reducir las primas y permitieron que hogares con ingresos superiores al límite tradicional también recibieran asistencia.

Al desaparecer el beneficio ampliado, numerosos asegurados encontraron mensualidades muy superiores al momento de renovar sus pólizas. Otros conservaron la cobertura, pero migraron hacia planes más económicos que suelen exigir deducibles y copagos elevados.

La proporción de afiliados que escogieron planes de categoría plata, utilizados ampliamente por ofrecer una cobertura intermedia, descendió de 56.2% a 42.6%. En cambio, la participación de los planes bronce, generalmente más baratos, pero con mayores gastos de bolsillo, aumentó de 29.9% a 39.6%.

Florida

El impacto resulta especialmente fuerte en Florida por la cantidad de trabajadores independientes, empleados de la construcción y el turismo, conductores de plataformas digitales y propietarios de pequeños negocios que no reciben seguro médico de un empleador.

A ello se suma que Florida no amplió Medicaid conforme a la ACA. Esa decisión deja a determinados adultos de bajos ingresos en una brecha: ganan demasiado poco para recibir ayudas suficientes en el mercado federal, pero no cumplen los requisitos estatales para acceder a Medicaid.

La pérdida de asegurados también puede trasladar presión a hospitales, consultorios y clínicas comunitarias. Cuando una persona sin cobertura posterga el tratamiento de una enfermedad o acude a una sala de emergencias sin capacidad para pagar, parte del costo termina absorbido por los proveedores médicos y el resto del mercado.

A escala nacional, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid informaron que 23.1 millones de consumidores seleccionaron o renovaron planes para 2026.

Temas
Te puede interesar

Florida propone eliminar obligatoriedad de cuatro vacunas para escolares

Florida rechaza acuerdo con Meta y mantiene demanda por "daños" a niños

Luna de sangre en Florida: cuándo y cómo ver el eclipse lunar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto ilustra muestra una visa estadounidense en un pasaporte en Ciudad de México el 25 de agosto de 2026.
MIGRACIÓN

EEUU revoca miles de visas de turismo y de negocios a solicitantes de asilo

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en las primeras horas del miércoles 26 de agosto de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación tropical mantiene alta probabilidad de desarrollo en el Atlántico

El fiscal general, James Uthmeier (centro), habla durante una conferencia de prensa sobre el rescate de 163 niños, este martes, en Tampa, Florida.
Investigación

Autoridades de Florida rescatan a 163 menores durante un operativo internacional; hay 3 detenidos

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada.   
DUELO

Donald Trump decreta luto en Estados Unidos por muerte de Dolly Parton

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington.
Guerra

Trump afirma que Irán no paga a su Ejército y advierte de una "crisis humanitaria de proporciones épicas"

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump asegura que no hay prisa en Irán tras cumplir objetivos

Por Leonardo Morales
Las casas en nepal quedaron bajo el lodo (AFP)
TRAGEDIA

Tres estadounidenses entre los desaparecidos tras inundaciones en Nepal

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en las primeras horas del miércoles 26 de agosto de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación tropical mantiene alta probabilidad de desarrollo en el Atlántico

Imagen referencial.
JUSTICIA

EEUU: Meta acuerda pagar astronómica cifra por demanda de adicción en menores

La luna de sangre se podrá ver en Florida. 
MIRAR AL CIELO

Luna de sangre en Florida: cuándo y cómo ver el eclipse lunar