Perturbación se organiza mejor y podría convertirse en depresión o tormenta tropical

MIAMI.— La perturbación identificada como AL96 mostró una mejor organización durante la madrugada de este jueves 27 y podría convertirse en una depresión o tormenta tropical de corta duración en el transcurso del día, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

En su boletín de las 2:00 a. m. , el más reciente disponible al cierre de esta nota, el organismo indicó que las imágenes satelitales mostraban una mayor concentración de aguaceros y tormentas alrededor de la zona de baja presión, localizada a varios cientos de millas al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde.

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Si esa tendencia continúa, el NHC podría comenzar a emitir boletines regulares sobre una depresión o tormenta tropical durante este jueves. La probabilidad de formación se encuentra en 70% para las próximas 48 horas y también dentro del periodo de siete días.

Desarrollo podría ser breve

La mayor organización representa un cambio respecto al boletín anterior, cuando la actividad de tormenta permanecía más dispersa y alejada del centro de la perturbación. Sin embargo, el margen favorable para su fortalecimiento sería limitado.

El NHC anticipa que las condiciones ambientales comenzarán a tornarse hostiles desde el viernes, lo que probablemente pondría fin a sus posibilidades de desarrollo. Por esa razón, aun si AL96 alcanza la categoría de depresión o tormenta tropical, podría conservar esa estructura durante poco tiempo.

Una depresión tropical se forma cuando una perturbación adquiere una circulación cerrada y vientos máximos sostenidos de hasta 38 mph. Si sus vientos alcanzan al menos 39 mph, recibiría la clasificación de tormenta tropical y el nombre de Dolly, el siguiente en la lista correspondiente a la temporada de huracanes de 2026.

La posibilidad de que se emitan boletines durante el jueves no significa que AL96 necesariamente llegará a fortalecerse. Su evolución dependerá de que mantenga una circulación definida y de que la actividad de tormentas permanezca organizada alrededor de su centro.

Sin amenaza definida para Florida

AL96 continúa a miles de millas de Florida y, por ahora, no representa una amenaza definida para el estado, el Caribe ni las Antillas. Tampoco existe un cono de incertidumbre o una trayectoria oficial, y no se han emitido vigilancias ni avisos costeros.

El cono comenzaría a divulgarse solamente si la perturbación se convierte en ciclón tropical y el NHC inicia sus boletines de pronóstico. Hasta entonces, las proyecciones de modelos individuales no deben interpretarse como una ruta oficial.

El seguimiento adquiere relevancia porque la cuenca del Atlántico se aproxima al periodo climatológicamente más activo de la temporada, que suele extenderse desde finales de agosto hasta comienzos de octubre.

No obstante, la previsión de condiciones desfavorables desde el viernes reduce la posibilidad de que AL96 mantenga un desarrollo prolongado mientras avanza sobre aguas abiertas.