Para determinar los mejores centros comerciales para las compras navideñas en 2023, los investigadores consideraron distintos factores, tales como la capacidad del centro comercial para gestionar multitudes, la disponibilidad y costo de estacionamiento, la diversidad de tiendas, el número de opciones gastronómicas y los horarios de operación durante la temporada navideña.

A cada centro comercial se le otorgó una puntuación sobre 10 en función de la comparación de la afluencia diaria en relación con el tamaño del centro comercial, los costos y espacios totales del estacionamiento de todo el día, cuál tenía la cantidad tiendas y restaurantes, los horarios de apertura de los días laborables y los domingos.

Los mejores centros comerciales para las compras navideñas en 2023

En el primer lugar se posiciona el Mall of America en Minnesota, como la elección principal para los compradores durante las fiestas decembrinas, con una puntuación de 8.3.

El Aventura Mall de Miami, Florida, se situó en el segundo lugar entre los 10 mejores centros comerciales navideños del país, con una puntuación de 5.7.

El tercer lugar lo ocupa el King of Prussia Mall de Pennsylvania con 5.7 puntos.

Mientras que el Sawgrass Mills Mall, de Sunrise, de Florida está en el cuarto puesto del ranking con una calificación de 5.4, seguido de Del Amo Fashion Center, en California en quinto lugar, con un puntaje de 5.0.

El Top 10 lo completan

6. Ala Moana Center, Hawaii

7. Millcreek Mall, Pennsylvania

8. Southamptones Coast Plaza, California

9. Lakewood Center, California

10. Palisades Center, New York

¿Qué ofrecen los centros comerciales de Florida en Navidad?

El Aventura Mall se destacó por ser uno de los malls más grandes y lujosos de Miami, su diversidad y conveniencia, sus horarios de apertura y facilidades de estacionamiento. Aunque tuvo algunos retos en la gestión de multitudes y una poca variedad de restaurantes, Aventura Mall obtuvo reconocimiento como el destino ideal para regalos masculinos, debido a que alberga más de 300 tiendas, entre ellas, marcas de alta gama como Nike, Zara, Lacoste y Louis Vuitton.

Además, el centro comercial cuenta con el programa Arts Aventura Mall, que ha curado más de 20 piezas dignas de museo en todo el centro, incluyendo la torre Aventura Slide de Carsten Höller y Gorillas in the Mist de The Haas Brothers. La arquitectura de Aventura Mall presenta un diseño vanguardista del renombrado arquitecto Carlos Zapata.

Las gastronomía en Aventura Mall abarca opciones como Ladurée, Ralph’s Coffee, Cvi.Che 105, Shake Shack entre otras. También tiene cuatro de las department stores más famosas de los EEUU, Nordstrom, Macy’s, JCPenney y Bloomingdale’s y los concesionarios oficiales de Ferrari y Porsche.

Mientras que el Sawgrass Mills Situado en Sunrise, a 30 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami, es famoso por su amplia gama de tiendas outlet. También resalta por tener un amplio espacio de estacionamiento. Pero, estuvo por debajo en la variedad de opciones gastronómicas que ofrece a los visitantes.

Este centro comercial es el destino de compras outlet más grande de EEUU, con más de 355 tiendas, incluyendo 70 tiendas de lujo como Nike, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, que brindan a los compradores ofertas durante la época navideña.

Los Colonnade Outlets, en Sawgrass Mills, presentan más de 70 tiendas exclusivas, como Burberry, Diane von Furstenberg, Gucci, Prada y Versace. Además, ofrece restaurantes, cines y servicios como alquiler de unos pequeños coches y sillas de ruedas.

El informe señala que estos malls ofrecen experiencias de compra únicas con una amplia variedad de opciones para todos los gustos y estilos.

FUENTE: Con información de Yocan Vaporizer