martes 16  de  junio 2026
CUBA

EEUU revoca visa a hija de quien fuera mano derecha de Fidel Castro

Se trata de Cristina Lage Codorniú, hija del exvicepresidente Carlos Lage, quien perdió el permiso de entrada a EEUU junto a su esposo, según reportes oficiales.

Según la información difundida, la notificación fue comunicada a la pareja el pasado 12 de junio por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

Según la información difundida, la notificación fue comunicada a la pareja el pasado 12 de junio por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Cristina Lage Codorniú, hija del exvicepresidente cubano Carlos Lage Dávila, perdió recientemente su visa de entrada a Estados Unidos junto a su esposo, Orlando Alain Rodríguez Leyva, de acuerdo con reportes divulgados por medios especializados en temas cubanos.

Según la información difundida, la notificación fue comunicada a la pareja el pasado 12 de junio por la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han explicado públicamente los motivos de la decisión.

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Durante años, Carlos Lage figuró entre las personalidades más influyentes del gobierno cubano. Médico de profesión, formó parte del círculo de mayor confianza de Fidel, ocupó la vicepresidencia del Consejo de Estado y desempeñó un papel relevante durante el proceso de transformaciones económicas impulsado por la isla en la década de 1990.

En distintos momentos fue señalado como uno de los posibles sucesores del líder cubano. Sin embargo, su ascenso político concluyó abruptamente en 2009, cuando fue separado de todas sus responsabilidades junto al entonces canciller Felipe Pérez Roque tras cuestionamientos formulados por el fallecido dictador Fidel Castro.

La noticia trascendió en una jornada de especial relevancia para el régimen cubano. La Asamblea Nacional del Poder Popular celebró este jueves una sesión extraordinaria convocada de urgencia para respaldar un paquete de medidas económicas promovidas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, en medio de una crisis marcada por prolongados apagones, escasez de alimentos, dificultades en el transporte y un sostenido deterioro de las condiciones de vida.

La cancelación de los visados también se conoce en momentos de mayor escrutinio por parte de Washington hacia personas vinculadas a la estructura política y empresarial de la isla. Entre los antecedentes más recientes figura el caso de Alina Rosales Aguirreurreta, hija del exvicepresidente del Consejo de Ministros Ulises Rosales del Toro, detenida por autoridades migratorias estadounidenses el 27 de mayo.

Cinco días antes, el día 22 del mismo mes, también fue arrestada Adys Lastres Morera, hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta de GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La directiva cubana fue incluida el pasado 1 de mayo en una ronda de sanciones anunciada por Washington contra funcionarios y entidades asociadas al oficialismo.

De acuerdo con publicaciones periodísticas, Cristina Lage y su esposo están vinculados a negocios gastronómicos de alto nivel en La Habana, un segmento que ha experimentado una notable expansión dentro del ámbito privado durante los últimos años a pesar de la escasez que impera en la isla. Ademas de viajar frecuentemente a EEUU y Europa.

Ni la hija del exdirigente ni otros miembros de su entorno familiar han realizado declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Tampoco el Departamento de Estado (DHS) ha precisado si la medida responde a una sanción específica o forma parte de una revisión administrativa relacionada con las políticas migratorias vigentes.

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