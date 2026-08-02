domingo 2  de  agosto 2026
POLÉMICA

Rosalía pide disculpas durante concierto en Argentina por polémica tras final del Mundial

La controversia se generó tras compartir en redes sociales una publicación sobre la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

AFP

BUENOS AIRES.- La cantante española Rosalía abrió este sábado su primer concierto del LUX Tour en Buenos Aires con una disculpa a sus seguidores tras la polémica generada tras compartir en redes sociales una publicación sobre la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026.

"Qué lío se armó aquel día. Simplemente sentí curiosidad, sin profundizar demasiado, y rápido metí un reposteo. Tremenda cagada y fue un error enorme. De verdad, nunca fue mi intención", dijo la cantante visiblemente emocionada y recibió una prolongada ovación de los cerca de 15.000 asistentes que colmaron el estadio Movistar Arena.

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"Mi amor por el país sigue intacto"

Vestida con un atuendo de bailarina, Rosalía recordó que fue precisamente en Argentina donde vivió, según dijo, uno de los momentos más importantes del comienzo de su carrera internacional, durante su presentación en el Lollapalooza de 2019.

"Fue aquí donde viví una de mis primeras grandes experiencias fuera de mi país. Recuerdo escuchar a toda esa multitud cantando mis canciones y pensar: 'Lo he logrado'. Este sitio me ayudó a convertirme en quien soy hoy", dijo, y añadió que nunca ha sentido otra cosa que agradecimiento por el país y sus seguidores.

"Nada me dolería más que pensarais que no me importáis. Mi amor por el país sigue intacto. Siempre he dicho que sois el mejor público que hay en la tierra", afirmó.

Al terminar sus palabras, el público estalló en aplausos y miles de personas comenzaron a corear el nombre de Rosalía durante varios minutos, en una de las escenas más emotivas de la noche.

La cantante dio así inicio a la primera de sus cuatro fechas en Buenos Aires, donde presentó su nueva era musical con una ambiciosa puesta en escena que desató la euforia del público desde el comienzo.

FUENTE: EFE

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