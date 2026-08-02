¿Qué sigue en el proceso judicial contra Nicolás Maduro en EEUU?

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos).

MIAMI.- El procesamiento en EEUU de Nicolás Madur o, exjefe del régimen de Venezuela que fue depuesto hace seis meses, y de su esposa, Cilia Flores, tiene un nuevo hito con la fecha del inicio del juicio fijado para el 1 de junio de 2027.

El 22 de julio, durante una corta audiencia en Nueva York, el juez Alvin Hellerstein aceptó el calendario planteado por la defensa y los fiscales. Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 en Caracas durante la llamada Operación de Resolución Absoluta ejecutada por fuerzas militares estadounidenses.

Tras esto, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseveró que la operación de captura y "extracción" de Maduro y Flores constituyó una "acción de soberanía y justicia".

Los cuatro cargos principales que pesan sobre Maduro son conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos de posesión de armas y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. El dirigente chavista, de 63 años, enfrenta una potencial pena de cadena perpetua.

A Cilia Flores, por su parte, se le señala de cargos vinculados con presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal de Maduro, según la acusación.

La pareja seguirá detenida en una prisión federal de Brooklyn: no han solicitado la libertad bajo fianza.

Maibort Petit, periodista venezolana que cubre el proceso contra Maduro-Flores, señala que “el juez Hellerstein jugó su ficha en el sentido de que aquí va a haber un primer litigio que tiene que ver con si Estados Unidos puede o no juzgar a Maduro. Es decir, eso es en base a unas mociones que se van a presentar el próximo 2 de septiembre”.

Indica al DIARIO LAS AMÉRICAS que las mociones se refieren a la inmunidad soberana y personal, la jurisdicción y la forma como Maduro fue extraído para ser llevado a la Corte de Nueva York.

El argumento de la defensa, refiere, a que Maduro tiene inmunidad, que es el presidente legítimo de Venezuela, fue arrestado de manera inconstitucional y es reconocido por muchos países, aunque este no sea el caso de Estados Unidos.

“Este pleito que se va a dar en las mociones de septiembre y luego va a haber una respuesta de la fiscalía y una contra respuesta de la defensa. Al final de cuentas, nos vamos al 17 de noviembre, día en que se van a escuchar los argumentos de cada parte”, señala.

En este punto, Petit puntualiza que el juez maneja su agenda y no hay reglas para el conteo de los días.

“El juez puede decidir el 19 de noviembre o en julio del año que viene. Tiene que ir a varias jurisprudencias y se va a tomar su tiempo para aniquilar los argumentos porque este caso de inmunidad va a ir apelaciones, es un recurso que va a utilizar la defensa”, afirma.

Si el juez decide que Maduro no tiene inmunidad, como indica el Departamento de Estado, procede entonces el litigio por narcoterrorismo.

“Se fijó una fecha tentativa el 1 de junio, no quiere decir que sea así, para empezar el proceso que va a conllevar a la escogencia de jurados y luego a las audiencias de presentación”, indica.

El abogado principal de Maduro, Barry J. Pollack, confió en que el proceso penal avanzará según lo previsto.

“Este es un calendario realista, no creemos que vaya a retrasarse”, aseveró Pollack. Agregó que las partes informarán al juez si surgiera algo que pudiera generar un atraso.

Sobre la inmunidad

El exjefe de la administración venezolana no es considerado presidente por Washington desde 2019.

El 31 de enero de 2025, la Casa Blanca afirmó que el presidente Trump, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, aunque haya encomendado al enviado especial Richard Grenell que viajara al país caribeño. Se subrayó entonces que el objetivo del viaje fue la gestión de vuelos de deportación de migrantes indocumentados y conseguir la liberación de ciudadanos estadounidenses.

Por otra parte, la administración republicana pidió al Departamento de Justicia de que garantice la inmunidad judicial de Delcy Rodríguez, reconocida por Trump como presidenta interina, en la demanda civil abierta en su contra en Florida por presuntos secuestros, torturas y actos de terrorismo vinculados con el chavismo.

“El Departamento de Estado reconoce y permite la inmunidad de la presidenta Rodríguez como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso”, señaló el asesor jurídico Reed Rubinstein en una carta enviada el 11 de julio al secretario de Justicia adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate.

En este último caso, un juez federal ordenó a Maduro, y a otros dirigentes chavistas, a pagar $314 millones como indemnización por una demanda presentada por más de una decena de estadounidenses.

Evidencias de la Fiscalía

La periodista e investigadora Maibort Petit explica que, antes del juicio contra el exjefe del régimen chavista y su esposa, la fiscalía va a entregar tres tipos de evidencia.

“A partir del 20 de marzo de 2026 es la entrega del descubrimiento, es decir, de la evidencia que van a usar para que los abogados puedan plantear su estrategia de defensa. Luego viene una parte de las evidencias que tienen un sello que se llama CIPA (Classified Information Procedures Act), un sistema de protección, una ley que es muy rigurosa, en la que los abogados no pueden tener directamente la evidencia, tienen que ir a una sala de la fiscalía a leerla y no pueden tener la copia”, explica.

La periodista indica que hay una tercera parte relativa a las investigaciones que se van a dar en las diferentes agencias. Este aspecto todavía no tiene fecha y es lo que va a nutrir la evidencia clasificada.

Destaca que el proceso ha contado con la aceptación, tanto de la defensa de Maduro y Flores, como de la fiscalía, de renunciar a un juicio rápido.

“El juez consideró que este caso es extremadamente complejo porque incluye el control de un Estado. El juez está blindando el caso por todos lados. Él va a cubrir todo para que la defensa fracase en las apelaciones”, añade.

Petit subraya que opositores políticos de Trump han señalado que este caso no es de narcotráfico, ni de crimen organizado, sino que es un tema geopolítico.

“Afortunadamente, para el sistema justicia de Estados Unidos, lo que piensa y opina la gente no tiene ningún tipo de validez interna. Es decir, la gente puede pensar, querer, desear y quemar a la Corte, pero no va a cambiar de decisión porque el juez se dedica a hacer lo procedimental”, asevera.

Por otra parte, Nicolás Maduro enfrenta un proceso civil en un tribunal federal en Brooklyn, tras la demanda presentada el 30 de junio. Las familias de cinco jóvenes asesinados lo acusaron de ordenar ejecuciones extrajudiciales tras presunta orden a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), entre 2017 y 2020.

Audiencias clave

Hasta ahora se han realizado tres audiencias en el proceso que se le sigue a Nicolás Maduro y a Cilia Flores: el 5 de enero, el 26 de marzo y el 22 de julio.

"Soy Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y estoy secuestrado”, dijo el dirigente chavista de 63 años, el 5 de enero.

Se declaró inocente de los cargos y sostuvo: "Soy un hombre decente".

Según relató CNN, en la segunda audiencia, Maduro y Flores se mantuvieron en silencio y atentos a la traducción simultánea del tribunal.

En abril, Estados Unidos accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que el Ejecutivo interino cancele los honorarios de los abogados del exjefe del régimen. Antes de esa decisión, se había bloqueado el acceso a los fondos por motivos de seguridad nacional y política exterior.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las licencias autorizan a los abogados defensores “a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, incluyendo las condiciones de que los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y los pagos autorizados no se deriven de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros".

El abogado venezolano Nizar El Fakih dijo en su cuenta de X que la audiencia del 22 de julio duró aproximadamente 15 minutos, y fue “la más corta hasta ahora. Lo más importante ocurrió antes, y en privado”. Esto en lo referente al cronograma acordado.

Agregó que una vez más, Maduro y Flores “fueron trasladados desde y hacia el centro de detención bajo un amplio dispositivo de seguridad: varias camionetas, patrullas policiales y un helicóptero. Cierres parciales de las vías en los alrededores durante los traslados. Personal de seguridad adicional fuera y dentro del edificio de la Corte”.

Proceso “injusto”

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, calificó de "injusto" el proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra su padre y contra Cilia Flores.

"Ante el juicio injusto que se desarrolla el día de hoy, el poder popular alzó su voz en una sola consigna: ¡Exigimos la pronta liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente!", dijo el diputado oficialista en su cuenta de Instagram, el 22 de julio.

El analista político venezolano Benigno Alarcón dijo en su cuenta de X que “el calendario judicial del juicio de Maduro, y no solo la mesa de negociación del 1 de agosto, se convierten en el verdadero reloj de la transición (en Venezuela), justo cuando el Congreso de EEUU abre el primer escrutinio sobre los 13,000 millones de venta del petróleo venezolano”.

Añadió que esto puede generar cuestionamientos y mayores presiones para la administración Trump, “o menos disponibilidad de caja para el gobierno interino en Venezuela”.

@snederr

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/AFP/Infobae /CNN